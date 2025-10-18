Мои заказы

Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский

Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
Вас ждёт насыщенная экскурсия по трём городам Золотого кольца (а может, и четырём) с насыщенной программой.

Вы познакомитесь с архитектурой Ярославля, проедете по Сергиеву Посаду на ретроавто и узнаете легенды Переславля-Залесского.

В Ростове Великом при желании сделаем часовую остановку: увидим панорамы города и осветим ключевые моменты его истории.
4.7
3 отзыва
Описание экскурсии

Ярославль — город с богатой историей и архитектурой. А в нём:

  • Памятник Ярославу Мудрому (тот самый с купюры в 1000 ₽)
  • Парк на Стрелке и Волжская набережная
  • Красная площадь и Знаменская башня
  • Церковь Ильи Пророка и Успенский собор

Во время пешеходной прогулки с гидом (Еленой или Полиной) вы:

  • Посетите бывший мужской Спасо-Преображенский монастырь, сыгравший важную роль в эпоху Смутного времени
  • Пройдётесь по «дороге из храмов» c образцами ярославской школы зодчества 17 века
  • Завершите маршрут на Волжской набережной и в Демидовском сквере с рассказами о культурной жизни города 19 века

На обед можете заглянуть в кафе «Иоанн Васильевич».

Сергиев Посад — прогулка на ретроавтомобиле по восточной части старого города и холмам (от Уточьей башни, около 1 часа 20 минут) с гидом Евгением, который покажет лучшие виды и атмосферные уголки.

Переславль-Залесский — автопешеходная экскурсия, раскрывающая:

  • Историю основания города и Переславский кремль
  • Загадки храмовой резьбы и символику герба
  • Легенды и местные особенности

Ростов Великий (если будет время и желание) — часовой осмотр города с обзорной площадки и рассказом Дмитрия об истории от древних племён до современности.

Примерный тайминг:

8:00 — отправление из Москвы
10:00 — Сергиев Посад
12:30 — Переславль-Залесский
14:00 — Ростов Великий (если позволит время)
16:00 — Ярославль
23:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • Едем на кроссовере Geely Okavango с панорамной крышей
  • Рекомендуемый возраст детей — от 9 лет
  • Питание не входит в стоимость
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды, а в каждом городе подключится местный гид

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 33 туристов
Большой опыт вождения авто. Местный житель Владимирской области. Путешественник со стажем. Очень люблю экскурсии и автотуры. Работаю с командой гидов.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
Юлия
18 окт 2025
Хорошо
Е
Екатерина
27 сен 2025
Нам понравилась поездка! Маршрут удачно спланирован, благодаря чему удалось посетить 4 прекрасных города! В каждом городе нас ждал очень хороший экскурсовод! Путешествие проходило на хорошей, комфортной машине с внимательным гидом-водителем Сергеем! Спасибо ему большое!
С
Станислав
19 авг 2025
Очень интересный маршрут, и очень хорошие гиды

Входит в следующие категории Москвы

