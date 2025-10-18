Ростов Великий (если будет время и желание) — часовой осмотр города с обзорной площадки и рассказом Дмитрия об истории от древних племён до современности.
Примерный тайминг:
8:00 — отправление из Москвы 10:00 — Сергиев Посад 12:30 — Переславль-Залесский 14:00 — Ростов Великий (если позволит время) 16:00 — Ярославль 23:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
Едем на кроссовере Geely Okavango с панорамной крышей
Рекомендуемый возраст детей — от 9 лет
Питание не входит в стоимость
С вами будет гид-водитель из нашей команды, а в каждом городе подключится местный гид
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 33 туристов
Большой опыт вождения авто. Местный житель Владимирской области. Путешественник со стажем. Очень люблю экскурсии и автотуры. Работаю с командой гидов.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
18 окт 2025
Хорошо
Е
Екатерина
27 сен 2025
Нам понравилась поездка! Маршрут удачно спланирован, благодаря чему удалось посетить 4 прекрасных города! В каждом городе нас ждал очень хороший экскурсовод! Путешествие проходило на хорошей, комфортной машине с внимательным гидом-водителем Сергеем! Спасибо ему большое!