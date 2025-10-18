Вас ждёт насыщенная экскурсия по трём городам Золотого кольца (а может, и четырём) с насыщенной программой. Вы познакомитесь с архитектурой Ярославля, проедете по Сергиеву Посаду на ретроавто и узнаете легенды Переславля-Залесского. В Ростове Великом при желании сделаем часовую остановку: увидим панорамы города и осветим ключевые моменты его истории.

Ярославль — город с богатой историей и архитектурой. А в нём:

Памятник Ярославу Мудрому (тот самый с купюры в 1000 ₽)

Парк на Стрелке и Волжская набережная

Красная площадь и Знаменская башня

Церковь Ильи Пророка и Успенский собор

Во время пешеходной прогулки с гидом (Еленой или Полиной) вы:

Посетите бывший мужской Спасо-Преображенский монастырь, сыгравший важную роль в эпоху Смутного времени

Пройдётесь по «дороге из храмов» c образцами ярославской школы зодчества 17 века

Завершите маршрут на Волжской набережной и в Демидовском сквере с рассказами о культурной жизни города 19 века

На обед можете заглянуть в кафе «Иоанн Васильевич».

Сергиев Посад — прогулка на ретроавтомобиле по восточной части старого города и холмам (от Уточьей башни, около 1 часа 20 минут) с гидом Евгением, который покажет лучшие виды и атмосферные уголки.

Переславль-Залесский — автопешеходная экскурсия, раскрывающая:

Историю основания города и Переславский кремль

Загадки храмовой резьбы и символику герба

Легенды и местные особенности

Ростов Великий (если будет время и желание) — часовой осмотр города с обзорной площадки и рассказом Дмитрия об истории от древних племён до современности.

Примерный тайминг:

8:00 — отправление из Москвы

10:00 — Сергиев Посад

12:30 — Переславль-Залесский

14:00 — Ростов Великий (если позволит время)

16:00 — Ярославль

23:00 — возвращение в Москву

Организационные детали