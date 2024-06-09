Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы

Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Приготовьтесь к большому активному дню, наполненному разнообразными впечатлениями.

Вы полюбуетесь озером с красной водой, пройдёте со свечами по узким коридорам пещеры и погуляете по цветущим лугам.

Увидите открыточные Кондуки с марсианскими пейзажами, поужинаете у костра и по желанию покатаетесь на сапах.
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Карстовая пещера и её живописные окрестности. Мы зайдём в пещеру и создадим в ней завораживающую атмосферу. Зажжём свечи и расставим их на «полочках» вдоль стен. Затем прогуляемся по загадочным узким коридорам. А какая красота вокруг пещеры вас ждёт! Цветущие луга, река и песчаные холмы.

Красный карьер. Мы прогуляемся вдоль просторных берегов озера с красно-металлическим цветом воды и насладимся природой. К счастью, пока об этом месте знает очень мало людей.

Кондуки. Вы увидите лазурные озёра, окружённые марсианскими пейзажами. По желанию отправитесь на двухчасовую прогулку на сапах с инструктором или просто погуляете, наслаждаясь фантастическими панорамами.

Горячий ужин на костре. Вас ждут вкуснейшие шашлыки, свежие овощи и ароматный глинтвейн.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе
  • В стоимость включено: сопровождение, транспорт, платные дороги, входные билеты, горячий ужин на костре
  • Прогулка на сапах оплачивается дополнительно (по желанию) — 1800 руб. /чел. за 2 часа
  • Ограничение по возрасту — 6+
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Домодедовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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