Приготовьтесь к большому активному дню, наполненному разнообразными впечатлениями. Вы полюбуетесь озером с красной водой, пройдёте со свечами по узким коридорам пещеры и погуляете по цветущим лугам. Увидите открыточные Кондуки с марсианскими пейзажами, поужинаете у костра и по желанию покатаетесь на сапах.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Карстовая пещера и её живописные окрестности. Мы зайдём в пещеру и создадим в ней завораживающую атмосферу. Зажжём свечи и расставим их на «полочках» вдоль стен. Затем прогуляемся по загадочным узким коридорам. А какая красота вокруг пещеры вас ждёт! Цветущие луга, река и песчаные холмы.

Красный карьер. Мы прогуляемся вдоль просторных берегов озера с красно-металлическим цветом воды и насладимся природой. К счастью, пока об этом месте знает очень мало людей.

Кондуки. Вы увидите лазурные озёра, окружённые марсианскими пейзажами. По желанию отправитесь на двухчасовую прогулку на сапах с инструктором или просто погуляете, наслаждаясь фантастическими панорамами.

Горячий ужин на костре. Вас ждут вкуснейшие шашлыки, свежие овощи и ароматный глинтвейн.

Организационные детали