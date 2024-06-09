Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Приготовьтесь к большому активному дню, наполненному разнообразными впечатлениями.
Вы полюбуетесь озером с красной водой, пройдёте со свечами по узким коридорам пещеры и погуляете по цветущим лугам.
Увидите открыточные Кондуки с марсианскими пейзажами, поужинаете у костра и по желанию покатаетесь на сапах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Карстовая пещера и её живописные окрестности. Мы зайдём в пещеру и создадим в ней завораживающую атмосферу. Зажжём свечи и расставим их на «полочках» вдоль стен. Затем прогуляемся по загадочным узким коридорам. А какая красота вокруг пещеры вас ждёт! Цветущие луга, река и песчаные холмы.
Красный карьер. Мы прогуляемся вдоль просторных берегов озера с красно-металлическим цветом воды и насладимся природой. К счастью, пока об этом месте знает очень мало людей.
Кондуки. Вы увидите лазурные озёра, окружённые марсианскими пейзажами. По желанию отправитесь на двухчасовую прогулку на сапах с инструктором или просто погуляете, наслаждаясь фантастическими панорамами.
Горячий ужин на костре. Вас ждут вкуснейшие шашлыки, свежие овощи и ароматный глинтвейн.
Организационные детали
В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе
В стоимость включено: сопровождение, транспорт, платные дороги, входные билеты, горячий ужин на костре
Прогулка на сапах оплачивается дополнительно (по желанию) — 1800 руб. /чел. за 2 часа
Ограничение по возрасту — 6+
По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 53 туристов
Привет! Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших турах всегда 2 организатора: я и мой муж Никита. Во всех локациях наших путешествий мы были сами и изучили их досконально читать дальше
и теперь хотим показать чудесный мир вам!
Когда-то я преодолела свои страхи и начала путешествовать и хочу, чтобы у всех была такая возможность и классная компания в поездке. Чтобы каждый мог испытать эти непередаваемые ощущения во время крутых путешествий!
Так сложилось, что мы любим исследовать сами, а потом делать туры в те регионы России и страны, от которых никто не ожидает чего-то классного. Но это из-за того, что локации мало изучены или существуют глупые стереотипы. На самом деле все регионы и страны в наших путешествиях безумно красивы, богаты природными и архитектурными локациями. Если мы делаем тур в определенный регион/страну — значит мы однозначно влюблены в это место и абсолютно убеждены, что здесь есть, что посмотреть, попробовать и за что влюбиться!