В Ростове Великом древние белоснежные стены отражаются на глади озера, а особняки хранят историю щедрых хозяев.
Мы пройдём по колоритным улицам, поднимемся на кремлёвские валы и побываем на звоннице из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Вас ждёт мастер-класс от финифтянщика и подземный храм, в который приезжал последний российский император.
Мы пройдём по колоритным улицам, поднимемся на кремлёвские валы и побываем на звоннице из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Вас ждёт мастер-класс от финифтянщика и подземный храм, в который приезжал последний российский император.
Описание экскурсии
- Прогулка (пешком и на автобусе) по историческим улицам Ростова Великого, знакомство с купеческими особняками Плешановых, Титовых, Кекиных, Щаповых
- Кремлёвские валы — панорамы исторического центра, белоснежные стены кремля, древние храмы и озеро Неро
- Ростовский кремль — жемчужина древнерусского зодчества. Вы увидите Успенский собор 12 века и услышите концерт колокольных звонов со знаменитой звонницы из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
- Спасо-Яковлевский монастырь — обитель 14 века с белоснежными храмами и звонницами. Подземный Пещерный храм Воскресения Христа был устроен как символический аналог храма Гроба Господня в Иерусалиме, а в 1913 году его посетил Николай II
- Экскурсия «Огненные секреты Ростовской финифти» с показательным мастер-классом от ростовского эмальера-финифтянщика и посещение фирменного магазина с изделиями местных мастеров
- Свободное время: прогулки у озера Неро и по Торговым рядам, сувениры и уютные видовые рестораны
Дополнительно по желанию (обсудите при бронировании):
- пряничное заведение купцов Смысловых. Вас ждёт иммерсивная экскурсия-спектакль, чаепитие и дегустация пяти видов ростовских пряников
- мастер-класс по изготовлению собственного украшения из финифти с последующим обжигом в печи
- смотровая площадка Спасо-Яковлевского монастыря и виды озера Неро
- с 1 мая по 1 октября доступны малые переходы по стенам кремля (по ним убегали от стрельцов герои советской комедии)
Организационные детали
- Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
- В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в музеи, радиогид с удобными одноразовыми наушниками
- Обязательно возьмите паспорт, свидетельство о рождении детей. Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. Посадка в транспорт проходит строго по списку пассажиров и по документам
- Дополнительные расходы (по желанию при бронировании экскурсии): обед — 680 ₽, мастер-класс по изготовлению украшения из финифти — 650 ₽, Пряничное заведение ростовских купцов Смысловых — 900 ₽ (в период с 14.09 по 2.11), 1200 ₽ (с 3.01 по 9.01), малые переходы по стенам кремля — 500 ₽
- Время в пути: ориентировочно 3,5 часа, ~200 км по Ярославскому шоссе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
21 ноя в 19:00
22 ноя в 16:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва хлебосольная: русская кухня
Исследуйте уникальные рестораны Москвы, где русская кухня оживает в новом свете. Откройте для себя гастрономическую историю столицы
Начало: Встречаемся на Театральной площади у фонтана напро...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 450 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
23 ноя в 17:00
24 ноя в 18:00
1500 ₽ за человека