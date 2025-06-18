Неспешным шагом по улочкам старейшего района Москвы мы отправимся в Покровский женский монастырь — там покоятся мощи святой Матроны Московской.
Вы узнаете о том, как жила святая, почему её так почитают в России (и даже за её пределами), какие чудеса сопровождали её всю жизнь. И конечно, сможете приложиться к мощам и попросить о заступничестве.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Я расскажу вам:
- как жила святая Матрона
- о чудесах, которые сопровождали её с рождения
- как связано Белое море с Москвой
- и о многом другом!
А вот что вы увидите:
- извилистые улочки с городскими купеческими усадьбами
- высотку на Котельнической набережной
- храм Мартина Исповедника с чтимыми христианскими святынями
- Таганский парк
- ориентир на Белое море
- Покровский женский ставропигиальный монастырь
А ещё я покажу, где хранится погребальное платье святой. Поближе познакомлю вас с Таганским районом и дам особые рекомендации об интересных местах поблизости.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Очередь к мощам святой Матроны Московской и чтимой иконе — живая и может быть большой, учитывайте это, пожалуйста
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Марксистская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1494 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
18 июн 2025
Отличная экскурсия, мы очень довольны!
