Неспешным шагом по улочкам старейшего района Москвы мы отправимся в Покровский женский монастырь — там покоятся мощи святой Матроны Московской.



Вы узнаете о том, как жила святая, почему её так почитают в России (и даже за её пределами), какие чудеса сопровождали её всю жизнь. И конечно, сможете приложиться к мощам и попросить о заступничестве.