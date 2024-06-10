Когда изучены главные достопримечательности и хочется погрузиться в город нетуристический — появляемся мы.
Ведём вас по старым московским улицам, проводим сквозь вязь переулков и поворачиваем к вам столицу непарадной стороной. Объясняем, как меняется её архитектурный облик, говорим о жизни москвичей. И вот тогда город становится понятным, близким и чуть более своим.
Ведём вас по старым московским улицам, проводим сквозь вязь переулков и поворачиваем к вам столицу непарадной стороной. Объясняем, как меняется её архитектурный облик, говорим о жизни москвичей. И вот тогда город становится понятным, близким и чуть более своим.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- «Дом мастера», в котором Булгаков начал писать «Мастера и Маргариту» и описание которого поместил в роман
- «Дом Му-му», где разворачивались события из известного рассказа Тургенева
- Дом Бройдо — единственный в Москве дом с газелями
- Собственный особняк одного из самых известных московских архитекторов стиля модерн Льва Кекушева
- Зачатьевский монастырь — один из старейших московских монастырей
- Образцы современной архитектурной роскоши: дом в Молочном, медный и хрустальный дома
Вы узнаете:
- Как Остоженка превратилась из стадной слободы с заливными лугами в улицу с самой дорогой недвижимостью в Москве
- Как модерн отодвигал на задний план классицизм. Столько зданий одного архитектора в стиле модерн, наверное, нет ни на одной московской улице!
- Где москвичи «гоняли лодыря» и зачем они это делали
- Как выглядит двуликий Янус
- Что объединяет московского шоколадного короля и английского шпиона
И многое другое!
А также:
- Поговорим о людях, которых судьба свела с этой улицей: Булгакове и Брусилове, Шаляпине и Вишневской, Кекушеве и Тургеневе
- Сравним дорогое жилье начала 20 и 21 веков и решим, какое бы выбрали мы
Организационные детали
- После бронирования вам на почту придет карта с вкусными местами Москвы и не только
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для компании до 4 человек — 8000 руб.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
12 июня в 10:00
950₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
21 июня в 18:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.