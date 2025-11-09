Погрузитесь в историю строительства московского метро, посетив первые 13 станций, построенных в 1931–1935 годах.
Вы увидите место начала строительства, узнаете о технологиях и архитектурных решениях, а также рассмотрите детали отделки, которые обычно остаются незамеченными.
Описание экскурсии
Начало строительства метрополитена
Экскурсия начинается с посещения места на улице Русаковская, где в ноябре 1931 года началось строительство московского метро. Вы узнаете о предыстории создания метрополитена и первых этапах работ, которые положили начало системе подземного транспорта.
Архитектура первых станций
Маршрут включает осмотр подземных залов первых 13 станций метро, среди которых «Сокольники», «Комсомольская» и «Арбатская». Вы увидите оригинальные элементы отделки — метлахскую плитку 1935 года, мраморные стены с окаменелыми моллюсками и сохранившиеся детали интерьеров.
Технологии и истории создания
Во время экскурсии вы узнаете о технологических решениях, применяемых при строительстве, включая историю приобретения проходческого щита из Англии и создания эскалаторов. Также вы услышите о людях, участвовавших в проекте — архитекторах, инженерах и рабочих. Важная информация:
- Просьба приходить за 15 минут до начала экскурсии.
- Первые полчаса экскурсии пройдут на улице — рекомендуется одеваться по погоде и немного теплее.
- Экскурсия проводится с использованием радиогидов и наушников.
- Оплата проезда в метро осуществляется самостоятельно.
- Перед экскурсией проводится инструктаж по технике безопасности.
- Маршрут проходит только по общедоступным зонам станций.
- Рекомендуется удобная обувь для передвижения по метро.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место начала строительства метро на ул. Русаковская
- Станция Сокольники
- Станция Комсомольская
- Станция Красные ворота
- Станция Арбатская
- Станция Охотный ряд
- Станция Библиотека Ленина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на трамвае
- Проезд на метро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наземный вестибюдь метро Сокольники, выход номер 1
Завершение: Вестибюль метро Смоленская, голубой Филёвской линии метро
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
9 ноя 2025
Когда часто бываешь в одном месте, перестаешь замечать его красоту. На этой экскурсии вы заново влюбитесь в Москву, в её самую быстрорастущую часть. Спасибо большое Владимиру, что стал проводником в этот чудесный мир! Обязательно будем приходить ещё и друзей позовем на другие экскурсии ❤️
Д
Дарья
6 ноя 2025
Замечательный экскурсовод! Увлекает рассказом, делится интересными фактами. Мне очень понравилось, я точно буду ждать еще какую-нибудь программу с ним. Всем советую, было круто!
М
Михаил
6 ноя 2025
Каждый день езжу на метро, но не замечал всей красоты подземного города Москвы. Очень приятно было узнать столько нового. Спасибо Владимиру, что открыл для меня много мелочей, на которые я раньше не обращал внимания
А
Алёна
6 ноя 2025
Потрясающая экскурсия! Владимир - очень чуткий и грамотный экскурсовод) Вся информация была преподнесена понятным и интересным языком. Московский метрополитен оказался очень интересным!! Советую!
П
Павел
1 ноя 2025
Очень классная экскурсия, безусловно хочу поблагодарить гида. Это не просто экскурсия, а куча новых удивительных фактов, о которых ранее я даже и не знал.
В
Владимир
30 окт 2025
Открыл для себя метро заново!
Очень содержательная и хорошо структурированная экскурсия. Владимир систематизировал огромный пласт истории и донести его в увлекательной форме. Маршрут по 13 станциям выстроен логично.
Д
Даниила
29 окт 2025
Очень захватывающая экскурсия, очень запоминающая информация.
К
Кирилл
28 окт 2025
Давно интересовала тема Московского метрополитена. Хоть и живу в Москве всю жизнь, о истории метро имел достаточно посредственные знания, что посчитал нужным исправить.
Е
Егор
26 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Сначала были сомнения из-за шума метро и людей, но экскурсия оказалась настолько интересной, что ты перестаешь быть обычным посетителем метро и смотришь на все с совершенно иной стороны. Всем советую данную экскурсию, и особенно хочу похвалить экскурсовода Владимира!
Е
Елизавета
24 окт 2025
Экскурсия с Владимиром по истории московского метро - это восторг! Узнала массу интересных фактов и легенд, о которых раньше даже не подозревала. Владимир - настоящий энтузиаст своего дела, рассказывает увлеченно и с душой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть московский метрополитен с другой стороны!
М
Максим
23 окт 2025
Экскурсия супер, пролетела в хорошем смысле незаметно, составлена грамотно)
