Начало строительства метрополитена

Экскурсия начинается с посещения места на улице Русаковская, где в ноябре 1931 года началось строительство московского метро. Вы узнаете о предыстории создания метрополитена и первых этапах работ, которые положили начало системе подземного транспорта.

Архитектура первых станций

Маршрут включает осмотр подземных залов первых 13 станций метро, среди которых «Сокольники», «Комсомольская» и «Арбатская». Вы увидите оригинальные элементы отделки — метлахскую плитку 1935 года, мраморные стены с окаменелыми моллюсками и сохранившиеся детали интерьеров.

Технологии и истории создания

Во время экскурсии вы узнаете о технологических решениях, применяемых при строительстве, включая историю приобретения проходческого щита из Англии и создания эскалаторов. Также вы услышите о людях, участвовавших в проекте — архитекторах, инженерах и рабочих. Важная информация: