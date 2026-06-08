С борта моторной яхты «Фиджи» вы увидите главные панорамы столицы, пройдёте мимо Кремля и сталинских высоток, насладитесь атмосферой города с воды и отдохнёте в компании близких.
Описание экскурсии
Точки маршрута
- Кремль и храм Христа Спасителя
- Остров Балчуг, Красный Октябрь, памятник Петру I
- Парк «Зарядье» и высотки Москвы
- Воробьёвы горы и Лужники
Комфорт на борту
На яхте есть флайбридж с диванами и столом, две каюты, салон, кондиционеры, отопление, Wi-Fi, музыкальная система, подсветка палуб и всё необходимое для отдыха.
Прогулка под ваш формат
Яхта подойдёт для романтического вечера, дня рождения, семейной прогулки, девичника или встречи с друзьями.
Организационные детали
- Посадка и высадка — в яхт-клубе в Кожуховском затоне
- По предварительному согласованию яхту можно подать к причалу в центре Москвы, стоимость уточняйте в переписке
- Можно взять с собой еду и напитки или заказать услуги шеф-повара и стюарда
- На яхте принято снимать уличную обувь — мы предоставим вам сменную обувь
- Можно с домашними питомцами по предварительному согласованию и за доплату
- Условия отмены: если вы отменяете за 48 часов, мы вернём вам предоплату. В остальных случаях согласуем перенос на другую дату, чтобы избежать отмены
- Прогулка проходит с профессиональным капитаном и лицензированным экипажем
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кожуховском затоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша чартерная компания — ведущий оператор аренды яхт и катеров в Московском регионе. Почасовая и посуточная аренда, отдых выходного дня, гастрономические туры и круизы на катерах, яхтах, суперъяхтах и хаусботах. Туристические направления: Москва-река в центре города, водохранилища и Канал им. Москвы в Подмосковье, река Волга и города Золотого Кольца. Экскурсии, ресторанное обслуживание, рыбалка и водные развлечения, музыкальное сопровождение, декорации и салют.
Входит в следующие категории Москвы
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