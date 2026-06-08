С борта моторной яхты «Фиджи» вы увидите главные панорамы столицы, пройдёте мимо Кремля и сталинских высоток, насладитесь атмосферой города с воды и отдохнёте в компании близких.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 105 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Точки маршрута

Кремль и храм Христа Спасителя

Остров Балчуг, Красный Октябрь, памятник Петру I

Парк «Зарядье» и высотки Москвы

Воробьёвы горы и Лужники

Комфорт на борту

На яхте есть флайбридж с диванами и столом, две каюты, салон, кондиционеры, отопление, Wi-Fi, музыкальная система, подсветка палуб и всё необходимое для отдыха.

Прогулка под ваш формат

Яхта подойдёт для романтического вечера, дня рождения, семейной прогулки, девичника или встречи с друзьями.

Организационные детали