Мои заказы

Серебряная лента: по Москве-реке на теплоходе

Увидеть знаковые локации столицы с воды и узнать интересные факты о златоглавой
Приглашаю в романтическое путешествие по Москве-реке, которая раскинется сверкающей серебряной подковой.

Вам откроются великолепные виды на древнюю крепость, храм Христа Спасителя, памятник 300-летию Российского флота, величественные церкви, мосты и Москву-Сити. В пути я расскажу удивительные истории древней столицы.
5
1 отзыв
Серебряная лента: по Москве-реке на теплоходе
Серебряная лента: по Москве-реке на теплоходе
Серебряная лента: по Москве-реке на теплоходе

Описание экскурсии

  • Вы проведёте время на борту теплохода в уютной и спокойной атмосфере и с приятной музыкой
  • Увидите центр Москвы в романтическом амплуа
  • Почувствуете ритм города в разные эпохи
  • Сделаете фотографии, которые передадут атмосферу столицы
  • Услышите истории и легенды

Вам откроются захватывающие дух виды города, который никогда не спит:

Парящий мост — ландшафтный парк «Зарядье» — собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — храм Христа Спасителя — памятник 300-летию Российского флота — парк искусств «Музеон» — Крымский мост — парк Горького — Нескучный сад — Воробьёвы горы — МГУ им. М. В. Ломоносова — стадион «Лужники» — Новодевичий монастырь.

Организационные детали

  • В стоимость входит посадочный билет и экскурсия на теплоходе
  • Дополнительно по желанию оплачивается еда и напитки в кафе-баре на борту теплохода
  • Отправление — причал «Китай-город/Устьинский», окончание — причал «Киевский». Если вы захотите вернуться на причал «Китай-город», это можно сделать за доплату — 600 ₽ с чел. при оплате не позже, чем за 24 часа до поездки
  • Экскурсия проходит на теплоходах разной вместимости с удобствами, пледами и спасательными жилетами: «Счастье» — 100 чел., «Фортуна» — 170 чел., «Удача» — 150 чел., «Романтика» — 190 чел.
  • Вам проведут инструктаж о безопасности
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек — подробности в переписке
  • В случае плохой погоды предложим перенести или отменить экскурсию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 27 туристов
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ. Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
читать дальшеуменьшить

взгляда — та, которая заставит захотеть возвращаться снова. Москва — это не только Кремль, Пушкинский музей и Третьяковка. Это и шикарное Царицыно, и загадочное Коломенское, древние тайны Кузнецкого моста и уютные улочки Замоскворечья. Чтобы увидеть всю эту красоту, недостаточно здесь родиться. Для меня Москва — источник вдохновения, где всегда открываешь что-то новое и увлекательное. Иногда работаю гидом-переводчиком, провожу частные экскурсии в Кремле и Историческом музее, когда отчаянные иностранцы умудряются проникнуть к нам в нашу Москву, чтобы попытаться понять русскую душу. Москва — волшебный город! Побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Дятчина
Очень понравилось. Живу в Москве, но на экскурсии по городу с воды первый раз. Очень интересно посмотреть на исторические здания с воды и послушать их историю. Спасибо за потрясающие впечатления.
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, приветствую Вас!
Благодарю за отзыв! Поздравляю с Днем рождения и желаю Вам прекрасного настроения и чтобы все мечты сбывались!
читать дальшеуменьшить

Прогулка наша вчера действительно удалась и название теплохода было подтверждением этого. Мне было комфортно совершить прогулку на теплоходе в вашей прекрасной компании.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Серебряная лента: по Москве-реке на теплоходе»

На частном катере по Москве-реке
На яхте
На катере
На теплоходе
Круизы
1 час
79 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На частном катере по Москве-реке
Оцените красоту Москвы с воды на современном катере. Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы и зеленые парки столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Завтра в 16:00
29 мая в 16:00
16 667 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3 часа
111 отзывов
Групповая
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: На причале "Национальный центр"Россия ""
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
630 ₽ за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
На катере
Канатная дорога
Музыкальные теплоходы
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Сверкающая Москва: ночная прогулка на катере
На яхте
На катере
Канатная дорога
Музыкальные теплоходы
Круизы
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Сверкающая Москва: ночная прогулка на катере
Увидеть огни столицы с воды (без посторонних и с остановками по вашему выбору)
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 6000 ₽ за экскурсию