Приглашаю в романтическое путешествие по Москве-реке, которая раскинется сверкающей серебряной подковой.
Вам откроются великолепные виды на древнюю крепость, храм Христа Спасителя, памятник 300-летию Российского флота, величественные церкви, мосты и Москву-Сити. В пути я расскажу удивительные истории древней столицы.
Описание экскурсии
- Вы проведёте время на борту теплохода в уютной и спокойной атмосфере и с приятной музыкой
- Увидите центр Москвы в романтическом амплуа
- Почувствуете ритм города в разные эпохи
- Сделаете фотографии, которые передадут атмосферу столицы
- Услышите истории и легенды
Вам откроются захватывающие дух виды города, который никогда не спит:
Парящий мост — ландшафтный парк «Зарядье» — собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — храм Христа Спасителя — памятник 300-летию Российского флота — парк искусств «Музеон» — Крымский мост — парк Горького — Нескучный сад — Воробьёвы горы — МГУ им. М. В. Ломоносова — стадион «Лужники» — Новодевичий монастырь.
Организационные детали
- В стоимость входит посадочный билет и экскурсия на теплоходе
- Дополнительно по желанию оплачивается еда и напитки в кафе-баре на борту теплохода
- Отправление — причал «Китай-город/Устьинский», окончание — причал «Киевский». Если вы захотите вернуться на причал «Китай-город», это можно сделать за доплату — 600 ₽ с чел. при оплате не позже, чем за 24 часа до поездки
- Экскурсия проходит на теплоходах разной вместимости с удобствами, пледами и спасательными жилетами: «Счастье» — 100 чел., «Фортуна» — 170 чел., «Удача» — 150 чел., «Романтика» — 190 чел.
- Вам проведут инструктаж о безопасности
- Я могу провести экскурсию для большего количества человек — подробности в переписке
- В случае плохой погоды предложим перенести или отменить экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 27 туристов
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ. Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось. Живу в Москве, но на экскурсии по городу с воды первый раз. Очень интересно посмотреть на исторические здания с воды и послушать их историю. Спасибо за потрясающие впечатления.
Евгения
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, приветствую Вас!
Благодарю за отзыв! Поздравляю с Днем рождения и желаю Вам прекрасного настроения и чтобы все мечты сбывались!
от 6000 ₽ за экскурсию