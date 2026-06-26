Любимый плейлист, речной бриз и Москва за бортом.
Эта прогулка создана для тех, кто хочет ненадолго сбежать от городской суеты, увидеть центр столицы с воды и провести время только с близкими людьми. С нас — идеальные условия для камерного отдыха. Атмосферу создаст Москва-река.
Эта прогулка создана для тех, кто хочет ненадолго сбежать от городской суеты, увидеть центр столицы с воды и провести время только с близкими людьми. С нас — идеальные условия для камерного отдыха. Атмосферу создаст Москва-река.
Описание экскурсии
За два часа вы пройдёте по одному из самых красивых маршрутов Москвы и увидите:
- причал «Остров Мечты»
- Дом музыки
- высотку на Котельнической набережной
- парк «Зарядье»
- Кремль
У стен Кремля катер развернётся и отправится в обратный путь к причалу.
В поездке с вами будет опытный капитан, а аудиогид поможет лучше узнать город. Вы услышите истории о знаменитых зданиях, набережных и памятниках, которые увидите с воды.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на катере длиной 4,6 м. Катер оснащён музыкальной аудиосистемой с Bluetooth, есть 2 белых мягких дивана. Пледы и дождевики — по запросу
- Берёт на борт до 3 чел. общим весом не более 200 кг. Возраст — от 3 лет
- Перед прогулкой проводим инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты для взрослых и детей
- На борт можно приносить напитки и закуски, кроме красных или красящих жидкостей (красное вино, вишнёвый сок и т. п.)
- Животные на борт не допускаются
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, по согласованию с капитаном, не позднее чем за 3 часа до начала прогулки
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Андропова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3045 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Входит в следующие категории Москвы
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