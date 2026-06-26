Любимый плейлист, речной бриз и Москва за бортом. Эта прогулка создана для тех, кто хочет ненадолго сбежать от городской суеты, увидеть центр столицы с воды и провести время только с близкими людьми. С нас — идеальные условия для камерного отдыха. Атмосферу создаст Москва-река.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За два часа вы пройдёте по одному из самых красивых маршрутов Москвы и увидите:

причал «Остров Мечты»

Дом музыки

высотку на Котельнической набережной

парк «Зарядье»

Кремль

У стен Кремля катер развернётся и отправится в обратный путь к причалу.

В поездке с вами будет опытный капитан, а аудиогид поможет лучше узнать город. Вы услышите истории о знаменитых зданиях, набережных и памятниках, которые увидите с воды.

Организационные детали