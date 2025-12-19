Считается, что в Замоскворечье лучше всего сохранился дух старой Москвы. Я постараюсь убедить вас, что к Таганке это относится никак не в меньшей степени.
Не случайно ведь «Колумб Замоскворечья», Александр Островский, долгое время жил вовсе не в Замоскворечье, а у Яузских ворот.
Описание экскурсии
Мы увидим:
- самый древний храм Москвы и один из самых больших и красивых её соборов, а также постараемся не оказаться в Коммунистическом тупике;
- три совсем непохожих «лика» сталинской архитектуры;
- одну из первых церквей, построенных после Смутного времени (с уникальными изразцами XVII века), и её «внучку» — самый поздний образец древнерусского зодчества в Москве;
- две резиденции Иоахима Мюрата (а была ещё и третья!), и церковь, которая так понравилась маршалу, что он приказал её охранять;
- место, где «высотка» на Котельнической раскроется для нас с неожиданной стороны;
- малоизвестный, но очень красивый образец «бесстыдного стиля модерн»;
- две самые широкие улицы Москвы (по крайней мере, на начало XX века): самыми широкими они быть, может, и перестали, а вот уникальную застройку XVIII- начала XX веков — сохранили;
• лучшие творения архитектора Родиона Казакова. Мы узнаем:
- почему человеку, по прозвищу Полубес, доверили украшение церквей;
- за что король Неаполитанский полюбил Вшивую горку;
- почему жители одной из местных улиц совершенно добровольно называли её Болвановкой;
- где Солженицын и Шолохов оказались рядом;
- как московские купцы-старообрядцы стали силой, менявшей не только город, но и всю страну;
• кем были двое самых известных людей из рода купцов Алексеевых. И главный вопрос, в котором нам предстоит разобраться: что, если Москва изначально возникла не на Боровицком холме? Важная информация:Прогулка достаточно долгая и по времени, и по расстоянию, поэтому удобная обувь и одежда по сезону — необходимы.
Возможен заказ индивидуальных экскурсий в удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Успения в Гончарах. Церковь не закрывалась со времени постройки в середине XVII века, а её стены украшены уникальными старинными изразцами
- Афонское подворье с древним храмом великомученика Никиты. Храм начали строить в то же время, что и кремлёвские соборы, и, возможно, те же мастера
- Высотное здание на Котельнической набережной. Мы будем рассматривать его с необычной стороны и постараемся разобраться в секретах его архитектурного стиля. Поговорим, конечно, и о его знаменитых жильцах
- Усадьбу Баташёвых (она же "Яузская больница"). Это про неё маршал Мюрат с удивлением писал: "Я не видел у нас в Париже таких дворцов"
- Храм Святителя Николая на Болвановке. Его иногда называют самым поздним средневековым зданием Москвы
- Легендарный театр на Таганке и Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына
- Архитектурной ансамбль улицы Солженицына (бывшей Большой Алексеевской). Консерватизм купцов-старообрядцев спас её от застройки доходными домами, а окраинное расположение - от масштабных перестроек советского времени
- Храм святителя Мартина Исповедника. Величественный вид этого здания, неожиданного появляющегося из-за ряда невысоких домиков, никого не оставляет равнодушным. Вот и наполеоновскому маршалу Мюрату церковь так понравилась, что он приказал её охранять
- Дома, где родился К.С. Станиславский и где он работал - однако вовсе не режиссёром
- Церковь святителя Алексия. Её построил тот же архитектор, который возвёл Красные ворота и Кузнецкий мост
- Ансамбль Спасо-Андроникова монастыря. Кроме самого древнего в Москве собора Спаса Нерукотворного, здесь находится уникальная коллекция древних надгробий и саркофагов
- Архитектурной ансамбль Школьной улицы (бывшая Тележная или Крутоярская). Здесь, в современном промышленном районе, чудом сохранился уголок Москвы второй половины XIX столетия: не дворянской, не купеческой, а ямщицкой
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Таганская-радиальная, выход 2
Завершение: Станция метро «Площадь Ильича», выход 3
Когда и сколько длится?
Когда: Возможен заказ индивидуальных экскурсий в удобное для вас время.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Прогулка достаточно долгая и по времени
- И по расстоянию
- Поэтому удобная обувь и одежда по сезону - необходимы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
