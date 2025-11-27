Если вы частенько бываете на Садовом кольце в районе Земляного вала и в спешке проноситесь мимо — пешком или на авто — вы многое упускаете! Со мной вы узнаете, как много в этом районе любопытного.
На нашем маршруте — больница в готическом стиле, «дом со змеями», музей медицины и двор, где снималась заключительная сцена из фильма «Место встречи изменить нельзя».
Описание экскурсии
Воронцово поле и соседние переулки скрывают столько интересного! Здесь когда-то отдыхал сам Иван III, а спустя столетия район превратился в престижное место с особняками, церквями и необычными историями.
Вы увидите:
- старинную церковь Ильи Пророка с архитектурными элементами 17 и 19 вв.
- готическое здание бывшей Евангелической больницы
- особняк, известный как «дом со змеями» — нынешнее посольство Индии
- дом Марков, где сегодня работает музей медицины
- церковь Троицы в Серебряниках
- двор, где снималась заключительная сцена фильма «Место встречи изменить нельзя»,
- знаменитую статую Галатеи и ещё несколько неожиданных киношных и литературных находок
Вы узнаете:
- как менялась застройка Земляного вала — самой длинной улицы Садового кольца
- почему два стрелецких полка на одной горке построили себе разные церкви
- как усадьба канцлера Безбородко превратилась в «Вогау-штрассе» — улицу немецких промышленников
- какие тайны хранит фасад «Дома со змеями» и о чём шепчутся каменные рептилии
- на что хотел «чихать» драматург Николай Островский
- кого Пушкин назвал «свиньёй» и почему
- где в Москве можно встретить «современных Карлсонов»
Организационные детали
- Экскурсия пешая, есть один крутой спуск по переулку
- Маршрут не круговой: окончание будет не в той точке, где начинали
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я — экскурсовод и гид-переводчик итальянского языка, живу в Москве, работаю с 2000 г. Создаю авторские экскурсии самостоятельно, многократно прохожу по маршруту с фотоаппаратом, сижу в библиотеках, посещаю музеи. Отдаю предпочтение внешнему показу зданий, без захода внутрь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 ноя 2025
Хорошая экскурсия, не тяжелая, на 1,5 часа, погуляли, посмотрели, всё понравилось
Екатерина
23 ноя 2025
Спасибо огромное Павлу за такую интересную и насыщенную экскурсию. Маршрут не типовой, очень много интересных фактов и историй узнала. Ведь ходишь мимо и даже не можешь себе представить, что стоит за этими домами. Захотелось посетить и другие экскурсии Павла.
Всем рекомендую.
Н
Наталья
19 ноя 2025
Отличная экскурсия
С
Софья
7 ноя 2025
Прекрасный профессиональный экскурсовод, экскурсия была легкая по маршруту, но насыщенная информацией. Было интересно!
Е
Елена
5 ноя 2025
Неочевидное место для экскурсии, но тем интереснее. Хорошо проведи время.
Е
Елена
9 окт 2025
Очень необычный, незаезженный маршрут. Безусловно, надо быть готовым к обилию немецких имён и фамилий, но оно того стоит!
Вера
26 сен 2025
Хочу сказать большое спасибо нашему гиду. Так много интересных фактов мы узнали во время прогулки! Экскурсия проходит по району с красивыми старомосковскими улочками, приятно любоваться архитектурой и узнавать любопытные детали и истории жильцов района прошлых лет. Рекомендую всем посетить эту экскурсию!
Н
Наталия
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Запомнила весь маршрут от начала и до конца а так же историю. Маршрут был интересным . Династия Вагау, холм где жили стрельцы,Евангелическая Больница,Грузинская церковь (которую снесли), Дом с вазами со змеями, Место где снимали фильм" Формула любви" и" Место встречи изменить нельзя "Дом где жили Гончаровы! И много всего другого. Рекомендую сходить на экскурсию, увидеть и услышать!
Юлия
31 авг 2025
Отличная экскурсия!
Мне повезло - получилась индивидуальная прогулка.
Непопулярный маршрут, но очень интересный.
