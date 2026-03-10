Наша экскурсия пройдет по местам, связанным с именем Богородицы. Согласно преданиям, они до сих пор находятся под Ее благословением.
Мы прогуляемся по живописному Спасо-Воротынскому монастырю, увидим деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенную без единого гвоздя, а также познакомимся с двумя небольшими, но колоритными городами — Боровск и Малоярославец.
Мы прогуляемся по живописному Спасо-Воротынскому монастырю, увидим деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенную без единого гвоздя, а также познакомимся с двумя небольшими, но колоритными городами — Боровск и Малоярославец.
Описание экскурсииПо святым землям «пояса Богородицы» Предания гласят, что сама Богородица «опоясала» эти святые земли своим незримым присутствием, и до сих пор эти места находятся под Ее благословением. Посетим древнейший на калужской земле Спасо-Воротынский монастырь, который называют Спас-на-Угре, ведь он основан на месте чудесного спасения Руси от ига Золотой Орды. Заедем в крохотный Малоярославец, в котором также чудесным образом переломился ход войны 1812 года. Во время путешествия мы увидим то, что практически неизвестно массовому туристу. Например, что крохотный лесной Боровск может похвастаться собственными деревянными Кижами, уличными росписями «боровского Бэнкси» и самым лиричным памятником Циолковскому. На уютных улочках Малоярославца погрузимся в золотые времена русской провинции, когда основным занятием горожан был питейный промысел и разведение роскошных садов, посетим Черноостровский монастырь — богатейшую обитель с пышно отделанными храмами и живописной территорией. Побываем на лучшей на Оке смотровой площадке с захватывающими видами на стрелку «пояса Богородицы» — реки Угры с Окой, попробуем монастырское мороженое и поищем слоника в роскошных цветниках Спасо-Воротынской обители.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Воротынский монастырь
- Монумент Славы
- Успения Пресвятой Богородицы
- Собор Казанской Божьей Матери
- Николаевский Черноостровский монастырь
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Обзорная площадка над Протвой и спуском к реке и прудам
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проезд по платной скоростной магистрали в обе стороны
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание
- Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
- Обед - 750 рублей (за доп. плату, оплачивается по желанию, при покупке тура)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, проспект Вернадского, 102А
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на ««Пояс Богородицы»: Спас-на-Угре - Боровск - Малоярославец»
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Погружение в духовность и внутренние трансформации в Пафнутьево-Боровском монастыре. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом и психологом
Начало: У ст. метро «Тропарево»
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Узнайте тайны Боровска, прогуляйтесь по купеческим улицам и насладитесь видом с Покровского храма. Путешествие в прошлое и настоящее в одном туре
Начало: В Боровске, на Советской улице
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5890 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафнутьев-Боровский монастырь и внутренние изменения
Начало: Метро Тропарёво, Сокольническая линия, Москва
18 000 ₽ за всё до 4 чел.