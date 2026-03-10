Описание Фото Ответы на вопросы Наша экскурсия пройдет по местам, связанным с именем Богородицы. Согласно преданиям, они до сих пор находятся под Ее благословением.



Мы прогуляемся по живописному Спасо-Воротынскому монастырю, увидим деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенную без единого гвоздя, а также познакомимся с двумя небольшими, но колоритными городами — Боровск и Малоярославец.

Описание экскурсии По святым землям «пояса Богородицы» Предания гласят, что сама Богородица «опоясала» эти святые земли своим незримым присутствием, и до сих пор эти места находятся под Ее благословением. Посетим древнейший на калужской земле Спасо-Воротынский монастырь, который называют Спас-на-Угре, ведь он основан на месте чудесного спасения Руси от ига Золотой Орды. Заедем в крохотный Малоярославец, в котором также чудесным образом переломился ход войны 1812 года. Во время путешествия мы увидим то, что практически неизвестно массовому туристу. Например, что крохотный лесной Боровск может похвастаться собственными деревянными Кижами, уличными росписями «боровского Бэнкси» и самым лиричным памятником Циолковскому. На уютных улочках Малоярославца погрузимся в золотые времена русской провинции, когда основным занятием горожан был питейный промысел и разведение роскошных садов, посетим Черноостровский монастырь — богатейшую обитель с пышно отделанными храмами и живописной территорией. Побываем на лучшей на Оке смотровой площадке с захватывающими видами на стрелку «пояса Богородицы» — реки Угры с Окой, попробуем монастырское мороженое и поищем слоника в роскошных цветниках Спасо-Воротынской обители.

