Мои заказы

От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску

Пройти по старинным улицам, побывать в замке и оценить фрески боровского Бэнкси
Приглашаем на променад по древнему Боровску! Вы увидите Благовещенский собор, узнаете его историю и оцените внутреннее убранство. Насладитесь современным искусством в Тюремном замке. Прогуляетесь по городу и познакомитесь с творчеством местного художника Владимира Овчинникова.
5
2 отзыва
От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску© Юлия
От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску© Юлия
От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску© Юлия
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

  • Благовещенский собор 17 века
  • Памятник адмиралу Д. Н. Сенявину
  • Дом купца Большакова (дом Наполеона)
  • Боровский домик счастья со смотровой площадкой
  • Городская усадьба Шокиных — кружевной дом 19 века
  • Дом купцов Полежаевых — купеческая гостиная с роскошными интерьерами. Вы сможете примерить корону Российской империи — экспонат, принимавший участие в съёмках одноимённого фильма. А ещё здесь представлен уникальный стол писца 18 века
  • Фрески боровского Бэнкси — художника Владимира Овчинникова
  • Парк «Текижа» в Текиженском овраге
  • Ансамбль Тюремного замка — уникальное арт-пространство со своей историей

Вы узнаете о жизни боровского купечества, о 12 годах жизни в Боровске выдающегося ученого К. Э. Циолковского. Мы поговорим о фресках, украшениях домов, а ещё — о французах, Наполеоне, Пушкине и легендах местных жителей.

Организационные детали

  • Программа подойдёт семьям с детьми с 9 лет и взрослым путешественникам
  • Экскурсия проводится пешком с использованием вашего личного транспорта. До Боровска вам нужно добраться самостоятельно
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников, стоимость уточняйте при бронировании
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет + экскурсия в Тюремном замке — 600 ₽ с чел.
  • Входной билет + экскурсия в Купеческой гостиной — 600 ₽ с чел.
  • Заказ трансфера по Боровску (по желанию) — от 7000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Виктория
Виктория
27 окт 2025
благодарим чудесного гида Екатерину за потрясающую экскурсию!
остались в восторге и обязательно приедем еще!
Арина
Арина
4 апр 2025
Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача, юмор, поставленная речь, чувство такта и умение чувствовать наши потребности. Заботливая, душевная и открытая
читать дальше

девушка. Боровск - очень самобытный город. Узнали много интересного, а главное отдохнули душой и получили массу приятных впечатлений. Тюремный замок - атмосферное место, Текиженский овраг - место силы и релакса, Дом Циолковского - это космический драйв и история, в Домике Счастья вкусный чай. Ещё нас покорила Чайная на Высоком и открывающийся вид на Боровск. Спасибо, будем реккомендовать друзьям.

Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача,Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача,Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача,Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача,Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача,

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Историческая мозаика Бауманской улицы
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая мозаика Бауманской улицы
Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях
Начало: Около станции метро «Бауманская»
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ивановская горка: старинные дома и кафе
Откройте для себя старинные дома и уютные дворики Ивановской горки, наслаждаясь атмосферой и посещая необычные кафе в сердце Москвы
Начало: У м. Китай-город
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
Сегодня в 19:00
12 ноя в 08:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве