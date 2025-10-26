Приглашаем на променад по древнему Боровску! Вы увидите Благовещенский собор, узнаете его историю и оцените внутреннее убранство. Насладитесь современным искусством в Тюремном замке. Прогуляетесь по городу и познакомитесь с творчеством местного художника Владимира Овчинникова.
Описание экскурсии
- Благовещенский собор 17 века
- Памятник адмиралу Д. Н. Сенявину
- Дом купца Большакова (дом Наполеона)
- Боровский домик счастья со смотровой площадкой
- Городская усадьба Шокиных — кружевной дом 19 века
- Дом купцов Полежаевых — купеческая гостиная с роскошными интерьерами. Вы сможете примерить корону Российской империи — экспонат, принимавший участие в съёмках одноимённого фильма. А ещё здесь представлен уникальный стол писца 18 века
- Фрески боровского Бэнкси — художника Владимира Овчинникова
- Парк «Текижа» в Текиженском овраге
- Ансамбль Тюремного замка — уникальное арт-пространство со своей историей
Вы узнаете о жизни боровского купечества, о 12 годах жизни в Боровске выдающегося ученого К. Э. Циолковского. Мы поговорим о фресках, украшениях домов, а ещё — о французах, Наполеоне, Пушкине и легендах местных жителей.
Организационные детали
- Программа подойдёт семьям с детьми с 9 лет и взрослым путешественникам
- Экскурсия проводится пешком с использованием вашего личного транспорта. До Боровска вам нужно добраться самостоятельно
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников, стоимость уточняйте при бронировании
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет + экскурсия в Тюремном замке — 600 ₽ с чел.
- Входной билет + экскурсия в Купеческой гостиной — 600 ₽ с чел.
- Заказ трансфера по Боровску (по желанию) — от 7000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
27 окт 2025
благодарим чудесного гида Екатерину за потрясающую экскурсию!
остались в восторге и обязательно приедем еще!
Арина
4 апр 2025
Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача, юмор, поставленная речь, чувство такта и умение чувствовать наши потребности. Заботливая, душевная и открытая
