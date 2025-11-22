Что вас ожидает: Мы пройдем по одной из старинных улиц Москвы. Заглянем в Пречистенские переулки, где откроем для себя уникальные особняки в стиле модерн, рассмотрим элементы архитектуры начала 20 века. Услышим «Я согласна!», ведь именно здесь произошло случайная «женитьба» Есенина и Дункан! Этот маршрут — кладезь архитектурных шедевров. Начнем с площади Пречистенские ворота и закончим в московском дворике. Уютный, тихий и скромный двор поразит вас своей атмосферой, здесь мы прочувствуем дух старой Москвы. Важная информация:

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.