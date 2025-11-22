Вместе мы прогуляемся по одной из старинных улиц Москвы — Пречистенке.
Рассмотрим уникальные особняки и элементы архитектуры, зайдем в уютные дворики и узнаем, какие увлекательные истории здесь происходили.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы пройдем по одной из старинных улиц Москвы. Заглянем в Пречистенские переулки, где откроем для себя уникальные особняки в стиле модерн, рассмотрим элементы архитектуры начала 20 века. Услышим «Я согласна!», ведь именно здесь произошло случайная «женитьба» Есенина и Дункан! Этот маршрут — кладезь архитектурных шедевров. Начнем с площади Пречистенские ворота и закончим в московском дворике. Уютный, тихий и скромный двор поразит вас своей атмосферой, здесь мы прочувствуем дух старой Москвы. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская 1 выход
Завершение: Пречистенка, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
