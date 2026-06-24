Предлагаю совершить прогулку по старинным торговым улицам Москвы, где с 19 века сосредоточились магазины и пассажи — предвестники современных торговых центров.
Через рекламные истории вы почувствуете запахи духов Брокара и Ралле и узнаете, почему сладости Абрикосова и Эйнема считались символом хорошего вкуса.
А ещё вы подержите в руках подлинные предметы дореволюционной эпохи, чтобы убедиться в креативности московских предпринимателей.
Через рекламные истории вы почувствуете запахи духов Брокара и Ралле и узнаете, почему сладости Абрикосова и Эйнема считались символом хорошего вкуса.
А ещё вы подержите в руках подлинные предметы дореволюционной эпохи, чтобы убедиться в креативности московских предпринимателей.
Описание экскурсии
Маршрут
- Мы пройдём по маршруту московских предпринимателей.
- На Кузнецком мосту увидим здание, которое облюбовал Дом моделей.
- На Неглинной осмотрим знаменитые Сандуновские бани.
- На Петровке восхитимся готическим зданием ЦУМа и найдём место первого магазина «молочного короля».
- Заглянем в один из дореволюционных пассажей и обсудим их появление в России.
- Будем говорить о предприимчивости московских купцов и о том, как они превращали свои предприятия в настоящие бренды эпохи.
А ещё вы узнаете:
- какой русский купец стал главным конкурентом французских парфюмеров.
- от чего московские барышни падали в обморок.
- какой знаменитый художник разработал рекламную кампанию одеколона.
- как зять-молочник разорил своего тестя.
- какой продукт реклама предлагала «требовать во всех трактирах».
И это ещё не всё
- Вас ждут истории любви, соперничества и громких коммерческих успехов.
- Мы поговорим о роскошных пассажах и тайнах старинных домов.
- Погрузимся в атмосферу Москвы рубежа XIX–XX веков — времени, когда город пах шоколадом, пудрой и дорогими духами.
- Рассмотрим страницы каталога первого московского универмага.
- Почитаем рекламные объявления в дореволюционных газетах с обещаниями «обрести красоту и счастье, не выходя из дома».
- Услышим скандальную историю «коньячного короля».
- А также захватывающую историю «спасения миллионов».
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием индивидуальных радиогидов. Можно взять с собой обычные проводные наушники со стандартным разъёмом.
- По вашему желанию мы можем заглянуть в кафе, чтобы выпить чашку горячего чая или прохладительный напиток.
во вторник в 19:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 19:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 645 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличный экскурсовод, отличный маршрут. Особенно понравился фирменный красный шоппер с надписью МОСКВА, из которого экскурсовод Татьяна в течение всей экскурсии вытаскивала разные милые вещицы в качестве дополнения к рассказу. Получилось послушать, посмотреть, пощупать. Всем рекомендую. Татьяна - большое спасибо за работу.
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А
Очень приятно провели 2 часа с Татьяной — было очень интересно. Узнали много нового о старой Москве, а подростки остались довольны и вовлечёнными. Татьяна показывала реальные артефакты и предметы тех времён (старые газеты и детали), рассказывала живо и с чувством, поэтому история оживала на наших глазах. Очень рекомендуем! Обязательно ещё раз обратимся к Татьяне за прогулкой по любимой Москве.
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