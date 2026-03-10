Фантастические образы и реальные истории центра Москвы

Архитектурно-историческая прогулка по переулкам между Кропоткинской и Арбатом раскрывает необычную сторону столицы. На фасадах доходных домов и особняков вы увидите фантастических существ, а за их каменными силуэтами услышите истории реальных "бизнес-монстров" недавнего прошлого, чьи судьбы повлияли на развитие города.

Переулки, особняки и городские легенды

На экскурсии мы пройдем от кольца Бульварного до Садового и узнаем: Кто в начале 20-ого века собрал самый большой автопарк в Российской империи и с его помощью совершил революцию в маркетинге и продажах Где жил, чем занимался и как умер самый прагматичный миллионер из ТОП-3 дореволюционного “списка Форбс” Как можно заработать на славянофильстве и гендерном равенстве, сочетая это все с “реновацией” центра Москвы в XIX веке Как архитекторы до революции подчеркивали статус владельца и характеристику жильцов доходных домов с помощью оформления фасадов Что включает московский бестиарий, и какие его самые интересные представители - от медведей и драконов до, неожиданно - пчел и московского “чижика-пыжика”