Москва, конечно, не Париж и не Кельн, но в плане жутких (и не очень) созданий на фасадах и карнизах — ей так же есть что показать.
А если говорить о «монстрах»
Описание экскурсии
Фантастические образы и реальные истории центра Москвы
Архитектурно-историческая прогулка по переулкам между Кропоткинской и Арбатом раскрывает необычную сторону столицы. На фасадах доходных домов и особняков вы увидите фантастических существ, а за их каменными силуэтами услышите истории реальных "бизнес-монстров" недавнего прошлого, чьи судьбы повлияли на развитие города.
Переулки, особняки и городские легенды
На экскурсии мы пройдем от кольца Бульварного до Садового и узнаем: Кто в начале 20-ого века собрал самый большой автопарк в Российской империи и с его помощью совершил революцию в маркетинге и продажах Где жил, чем занимался и как умер самый прагматичный миллионер из ТОП-3 дореволюционного “списка Форбс” Как можно заработать на славянофильстве и гендерном равенстве, сочетая это все с “реновацией” центра Москвы в XIX веке Как архитекторы до революции подчеркивали статус владельца и характеристику жильцов доходных домов с помощью оформления фасадов Что включает московский бестиарий, и какие его самые интересные представители - от медведей и драконов до, неожиданно - пчел и московского “чижика-пыжика”
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пречистенских ворот
- Гоголевский бульвар
- Гагаринский переулок
- Сивцев Вражек
- Усадьба Секретарева
- Доходные дома Лазарева, Бочарова, Эпштейна, Филатова, Юкина, Донского
- Храмы Афанасия и Кирилла
- Церковь Спаса Преображения в Песках
- Палаты Друцкого и Зиновьевых-Юсуповых
- Дом Пороховщикова
- Особняк Второва
- Анастасьинская рукодельная школа
- Дом Мельникова
- Карманицкий переулок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская, Сокольническая линия, Москва
Завершение: Метро Смоленская, Арбатская линия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
