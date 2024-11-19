Погрузитесь в захватывающие истории о взлётах и падениях, которые происходили на улицах столицы. Вы узнаете, как мечты и амбиции превращали приезжих в знаменитостей. Мы расскажем, как запрет на сладости помог создать кондитерскую фабрику, кто такой булочный король и что сделал для города архитектор Барановский.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Булочный король Москвы. Мы расскажем, как в начале 19 века крестьянин из Калужской губернии положил начало созданию большой хлебобулочной империи.

Доходный дом Филатова. Вы узнаете, как квартиры состоятельных жильцов превратились в коммуналки, и разберётесь в истории перевёрнутой рюмки.

Дом-сказка. Вы полюбуетесь фасадом здания, в котором не прочь бы поселиться и сегодняшние москвичи, и услышите о событиях, происходивших в его стенах.

Кондитерская фабрика. Жил-был немецкий мальчик, которому отец не разрешал есть сладости. Когда мальчик вырос, его страсть к запретным десертам превратилась в успешный бизнес.

Архитектор Барановский. Мы вспомним имя реставратора, который в начале 20 века представил в палатах Аверкия Кириллова свой первый научный доклад, и обсудим, как его работа повлияла на сохранение исторического наследия Москвы.

Дом на набережной — престижное жильё для советской элиты. Вы перевернёте отдельные страницы его истории и выясните, как здесь обитали политики и деятели культуры.

Ваганьковский холм и дом Пашкова. Мы раскроем тайны этих знаковых мест и расскажем связанные с ними легенды.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.