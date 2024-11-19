Булочный король Москвы. Мы расскажем, как в начале 19 века крестьянин из Калужской губернии положил начало созданию большой хлебобулочной империи.
Доходный дом Филатова. Вы узнаете, как квартиры состоятельных жильцов превратились в коммуналки, и разберётесь в истории перевёрнутой рюмки.
Дом-сказка. Вы полюбуетесь фасадом здания, в котором не прочь бы поселиться и сегодняшние москвичи, и услышите о событиях, происходивших в его стенах.
Кондитерская фабрика. Жил-был немецкий мальчик, которому отец не разрешал есть сладости. Когда мальчик вырос, его страсть к запретным десертам превратилась в успешный бизнес.
Архитектор Барановский. Мы вспомним имя реставратора, который в начале 20 века представил в палатах Аверкия Кириллова свой первый научный доклад, и обсудим, как его работа повлияла на сохранение исторического наследия Москвы.
Дом на набережной — престижное жильё для советской элиты. Вы перевернёте отдельные страницы его истории и выясните, как здесь обитали политики и деятели культуры.
Ваганьковский холм и дом Пашкова. Мы раскроем тайны этих знаковых мест и расскажем связанные с ними легенды.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 31 туриста
Моя команда гидов проведёт интересную столичную экскурсию и раскроет городские секреты. Наши рассказы яркие и запоминающиеся. Все экскурсии живые — мы рассказываем про Москву, жителей, памятники и героев. Вы увидите и прочувствуете исторический и гастрономический вкус города. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!