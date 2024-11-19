Москва слезам не верит: великие истории успеха и неудач

Узнать, как обычные люди становились легендами
Погрузитесь в захватывающие истории о взлётах и падениях, которые происходили на улицах столицы. Вы узнаете, как мечты и амбиции превращали приезжих в знаменитостей.

Мы расскажем, как запрет на сладости помог создать кондитерскую фабрику, кто такой булочный король и что сделал для города архитектор Барановский.
Москва слезам не верит: великие истории успеха и неудач
Москва слезам не верит: великие истории успеха и неудач
Москва слезам не верит: великие истории успеха и неудач
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Булочный король Москвы. Мы расскажем, как в начале 19 века крестьянин из Калужской губернии положил начало созданию большой хлебобулочной империи.

Доходный дом Филатова. Вы узнаете, как квартиры состоятельных жильцов превратились в коммуналки, и разберётесь в истории перевёрнутой рюмки.

Дом-сказка. Вы полюбуетесь фасадом здания, в котором не прочь бы поселиться и сегодняшние москвичи, и услышите о событиях, происходивших в его стенах.

Кондитерская фабрика. Жил-был немецкий мальчик, которому отец не разрешал есть сладости. Когда мальчик вырос, его страсть к запретным десертам превратилась в успешный бизнес.

Архитектор Барановский. Мы вспомним имя реставратора, который в начале 20 века представил в палатах Аверкия Кириллова свой первый научный доклад, и обсудим, как его работа повлияла на сохранение исторического наследия Москвы.

Дом на набережной — престижное жильё для советской элиты. Вы перевернёте отдельные страницы его истории и выясните, как здесь обитали политики и деятели культуры.

Ваганьковский холм и дом Пашкова. Мы раскроем тайны этих знаковых мест и расскажем связанные с ними легенды.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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