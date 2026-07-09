Старица стоит на семи ветрах и уже семь веков хранит свою историю. В каждом уголке тут живёт прошлое, а вдоль высоких берегов течёт красавица-Волга. Рядом село Красное раскинулось, и храм высится, будто из заморских земель привезённый. А недалеко ключи бьют — с живой водой и мёртвой. Столько диковин накопилось тут за столетия! А вы за один день всё увидите!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:15 — выезд из Москвы

Встретимся у станции метро «ВДНХ» и отправимся в Старицу. По дороге гид расскажет об истории древнего волжского города и его знаменитых жителях.

Обзорная экскурсия по Старице

Вы прогуляетесь по одному из старейших городов Верхневолжья. Увидите древнее городище, земляные валы, Борисоглебский собор, Спасскую колокольню, старинные белокаменные кузницы, дом купца Филиппова, памятник с ключом от города и смотровую площадку с видом на Волгу.

Свято-Успенский монастырь

Посетите древнюю обитель, где принял постриг первый Патриарх Московский и всея Руси Иов. Осмотрите Успенский собор, Введенскую церковь, монастырское кладбище и часовню с источником святой воды.

Старицкий краеведческий музей

Познакомитесь с историей города, его ремёслами и уникальными экспонатами. Увидите древние белокаменные кресты, лицевое шитьё 16 века и другие памятники, связанные с прошлым Старицкого княжества.

Обед в кафе

При желании пообедаете и попробуете знаменитую слойку Вульфа, которую любил Александр Пушкин.

Село Красное

Осмотрите необычный Преображенский храм, построенный по образцу Чесменской церкви в Санкт-Петербурге. При желании за пожертвование сможете подняться на звонницу.

Масловские источники

Узнаете, почему с ними связано столько легенд, увидите часовню Иоанна Предтечи и при желании сможете набрать воды или окунуться в купели.

21:30 — возвращение в Москву

Ориентировочное время прибытия. Высадка у станции метро «Строгино».

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачивается обед — 850 ₽ с чел. (оплата при бронировании)

С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание