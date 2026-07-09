Про город на семи ветрах, храм заморский да воду живую
Отправиться из Москвы в древнюю Старицу, село Красное и к Масловским источникам
Старица стоит на семи ветрах и уже семь веков хранит свою историю. В каждом уголке тут живёт прошлое, а вдоль высоких берегов течёт красавица-Волга. Рядом село Красное раскинулось, и храм высится, будто из заморских земель привезённый. А недалеко ключи бьют — с живой водой и мёртвой. Столько диковин накопилось тут за столетия! А вы за один день всё увидите!
Описание экскурсии
7:15 — выезд из Москвы
Встретимся у станции метро «ВДНХ» и отправимся в Старицу. По дороге гид расскажет об истории древнего волжского города и его знаменитых жителях.
Обзорная экскурсия по Старице
Вы прогуляетесь по одному из старейших городов Верхневолжья. Увидите древнее городище, земляные валы, Борисоглебский собор, Спасскую колокольню, старинные белокаменные кузницы, дом купца Филиппова, памятник с ключом от города и смотровую площадку с видом на Волгу.
Свято-Успенский монастырь
Посетите древнюю обитель, где принял постриг первый Патриарх Московский и всея Руси Иов. Осмотрите Успенский собор, Введенскую церковь, монастырское кладбище и часовню с источником святой воды.
Старицкий краеведческий музей
Познакомитесь с историей города, его ремёслами и уникальными экспонатами. Увидите древние белокаменные кресты, лицевое шитьё 16 века и другие памятники, связанные с прошлым Старицкого княжества.
Обед в кафе
При желании пообедаете и попробуете знаменитую слойку Вульфа, которую любил Александр Пушкин.
Село Красное
Осмотрите необычный Преображенский храм, построенный по образцу Чесменской церкви в Санкт-Петербурге. При желании за пожертвование сможете подняться на звонницу.
Масловские источники
Узнаете, почему с ними связано столько легенд, увидите часовню Иоанна Предтечи и при желании сможете набрать воды или окунуться в купели.
21:30 — возвращение в Москву
Ориентировочное время прибытия. Высадка у станции метро «Строгино».
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачивается обед — 850 ₽ с чел. (оплата при бронировании)
С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку — мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
5140 ₽
Взрослый
5190 ₽
Дети от 6 до 16 лет
5140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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