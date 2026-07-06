Опытные яхтсмены, этот мастер-класс — без лекций на берегу и пассивного созерцания — для вас! Вы встанете за штурвалом с первых минут, а к финишу изучите яхту до уровня рефлексов: от работы с парусами до манёвров на разных курсах. Для отдыха время тоже останется: хотите искупаться с борта или просто полежать на палубе под солнцем — без проблем!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Первые полчаса — вводный брифинг на борту

Я покажу, как устроены паруса, такелаж и рулевое управление, объясню команды и технику безопасности.

2 часа активного обучения

Вы будете управлять яхтой под моим присмотром: ставить и убирать паруса, менять галсы, отрабатывать повороты оверштаг и фордевинд. Научитесь чувствовать крен, балансировать судно и «читать» ветер по ряби и облакам.

Третий час — режим капитана

Самый важный этап. Вы принимаете штурвал без моих подсказок: сами выбираете курс, оцениваете обстановку, корректируете паруса под меняющийся ветер. Это момент, когда яхта начинает слушаться вас — и вы это ощущаете.

Паузы на отдых и плавание

Если группа устанет или кто-то захочет просто позагорать — мы сбросим ход, устроим короткую стоянку. Можно нырнуть с борта или перекусить с видом на воду.

Организационные детали

Мастер-класс проходит на парусно-моторной яхте Conrad 24

На борту есть горячий чай

Расписание мастер-классов: