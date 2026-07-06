Опытные яхтсмены, этот мастер-класс — без лекций на берегу и пассивного созерцания — для вас! Вы встанете за штурвалом с первых минут, а к финишу изучите яхту до уровня рефлексов: от работы с парусами до манёвров на разных курсах.
Для отдыха время тоже останется: хотите искупаться с борта или просто полежать на палубе под солнцем — без проблем!
Для отдыха время тоже останется: хотите искупаться с борта или просто полежать на палубе под солнцем — без проблем!
Описание мастер-класса
Первые полчаса — вводный брифинг на борту
Я покажу, как устроены паруса, такелаж и рулевое управление, объясню команды и технику безопасности.
2 часа активного обучения
Вы будете управлять яхтой под моим присмотром: ставить и убирать паруса, менять галсы, отрабатывать повороты оверштаг и фордевинд. Научитесь чувствовать крен, балансировать судно и «читать» ветер по ряби и облакам.
Третий час — режим капитана
Самый важный этап. Вы принимаете штурвал без моих подсказок: сами выбираете курс, оцениваете обстановку, корректируете паруса под меняющийся ветер. Это момент, когда яхта начинает слушаться вас — и вы это ощущаете.
Паузы на отдых и плавание
Если группа устанет или кто-то захочет просто позагорать — мы сбросим ход, устроим короткую стоянку. Можно нырнуть с борта или перекусить с видом на воду.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит на парусно-моторной яхте Conrad 24
- На борту есть горячий чай
Расписание мастер-классов:
- понедельник–вторник, четверг–воскресенье — с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00
- среда — с 13:00 до 16:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мытищинском районе Московской области
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 611 туристов
Скорее профессиональный тренер, чем гид. Мастер парусного спорта, чемпион России 2015 года, на воде с 1980-го года. Контактен, доброжелателен, настроен на позитив. Помогу вам научиться ходить под парусом и получать от этого удовольствие!
Входит в следующие категории Москвы
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