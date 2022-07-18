Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России

Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища

5
4 отзыва
Для меня яхтинг — это не только романтика и ветер в парусах, но и сочетание активности физической и интеллектуальной.

Почти шахматы, только под брызгами! Приглашаю вас познакомиться с этим вдохновляющим спортом на живописном Клязьминском водохранилище.

С моей помощью вы научитесь рулить яхтой, укрощать ветер и просто насладитесь прогулкой под парусом.
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс под парусом! Яхтингу лучше всего учиться на практике, поэтому поднимаем паруса и отправляемся в путь. Я помогу вам понять и усвоить принципы управления яхтой, расскажу, как работают и как называются паруса и веревки, покажу, как рулить, поворачивать и ловить попутный ветер. А если захотите, поделюсь личными историями: о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах.

Отдых на яхте. Если вам хочется расслабиться и позагорать на палубе — никаких проблем! Часть группы или даже все участники могут отдохнуть, просто насладиться прогулкой под парусом, устроить мини-пикник и поплавать рядом с яхтой.

Живописные виды с воды. На протяжении всего пути нас будут окружать пейзажи Пироговского и Клязьминского водохранилищ, густые русские леса и березовые опушки. А еще в этих местах летают орлы и гнездятся цапли, которых мы с вами наверняка встретим.

Организационные детали

  • Необходима закрытая обувь на светлой подошве, с собой стоит взять непромокаемую куртку с капюшоном на случай дождя
  • Мастер-класс стартует от яхт-клуба «Березки» (10 км от Москвы), ближайшее метро — Алтуфьево. Добраться можно на автомобиле, такси или автобусе № 273.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Березки» (Московская обл. , Поведники)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
18 июля 2022
Катались в прошедшую субботу и, могу сказать, впечатления очень положительные. С Михаилом была жена Татьяна, которая очень тактично его дополняла. Много интересных историй, ненавязчиво, доброжелательно. Мы остались довольны
О
17 июля 2022
Хорошая погода и классное место проведения Яхт-клуб "Березки" сразу внесли позитивный настрой. Михаил профессионал в своём деле,но не надо настраивать себя, что после первой поездки Вы сможете управлять спортивной яхтой. Понятно, что это годы практики. Нужно просто настроить себя на увлекательное путешествие. Получили позитивные эмоции от выходного на воде. Обязательно вернёмся ещё с родными или друзьями.
Хорошая погода и классное место проведения Яхт-клуб "Березки" сразу внесли позитивный настрой. Михаил профессионал в своёмХорошая погода и классное место проведения Яхт-клуб "Березки" сразу внесли позитивный настрой. Михаил профессионал в своёмХорошая погода и классное место проведения Яхт-клуб "Березки" сразу внесли позитивный настрой. Михаил профессионал в своём
Игорь
10 июля 2022
Спасибо большое!!! Мы первый раз пробовали под парусом и очень все понравилось! След раз дкмаем на весь день решиться,
Ирина
4 июля 2022
Мастер класс прошел в очень красивом месте. Все очень понравилось. Михаил отличный инструктор и рассказчик. Путешествие прошло в дружеской и приятной обстановке. Получили отличные положительные эмоции.

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