Для меня яхтинг — это не только романтика и ветер в парусах, но и сочетание активности физической и интеллектуальной. Почти шахматы, только под брызгами! Приглашаю вас познакомиться с этим вдохновляющим спортом на живописном Клязьминском водохранилище. С моей помощью вы научитесь рулить яхтой, укрощать ветер и просто насладитесь прогулкой под парусом.

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Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс под парусом! Яхтингу лучше всего учиться на практике, поэтому поднимаем паруса и отправляемся в путь. Я помогу вам понять и усвоить принципы управления яхтой, расскажу, как работают и как называются паруса и веревки, покажу, как рулить, поворачивать и ловить попутный ветер. А если захотите, поделюсь личными историями: о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах.

Отдых на яхте. Если вам хочется расслабиться и позагорать на палубе — никаких проблем! Часть группы или даже все участники могут отдохнуть, просто насладиться прогулкой под парусом, устроить мини-пикник и поплавать рядом с яхтой.

Живописные виды с воды. На протяжении всего пути нас будут окружать пейзажи Пироговского и Клязьминского водохранилищ, густые русские леса и березовые опушки. А еще в этих местах летают орлы и гнездятся цапли, которых мы с вами наверняка встретим.

Организационные детали