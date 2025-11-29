Готовы к приключению на мощном снегоходе по заснеженным полям и лесным тропам? Это отличный вариант зимнего отдыха недалеко от города. Вас ждут свежий воздух, скорость и надёжная техника.

Описание экскурсии

Маршрут по лесу и открытым участкам

Вы отправитесь на современных канадских снегоходах BRP по живописному маршруту: лесной массив, широкие поля и участки, где можно почувствовать динамику и проходимость техники.

Снегоходы RANGER 49 ST 900 ACE

Это одна из самых мощных и комфортабельных моделей:

четырёхтактный двигатель мощностью 90 л. с.

высокая устойчивость благодаря длинной гусенице и широко расположенным лыжам

комфортное преодоление неровностей благодаря высокому клиренсу

подогрев рук и ног для водителя

нет ограничений по весу пассажиров

Подойдёт как для любителей скорости, так и для опытных райдеров.

Организационные детали