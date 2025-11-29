Готовы к приключению на мощном снегоходе по заснеженным полям и лесным тропам? Это отличный вариант зимнего отдыха недалеко от города. Вас ждут свежий воздух, скорость и надёжная техника.
Описание экскурсии
Маршрут по лесу и открытым участкам
Вы отправитесь на современных канадских снегоходах BRP по живописному маршруту: лесной массив, широкие поля и участки, где можно почувствовать динамику и проходимость техники.
Снегоходы RANGER 49 ST 900 ACE
Это одна из самых мощных и комфортабельных моделей:
- четырёхтактный двигатель мощностью 90 л. с.
- высокая устойчивость благодаря длинной гусенице и широко расположенным лыжам
- комфортное преодоление неровностей благодаря высокому клиренсу
- подогрев рук и ног для водителя
- нет ограничений по весу пассажиров
Подойдёт как для любителей скорости, так и для опытных райдеров.
Организационные детали
- К управлению допускаются трезвые водители от 18 лет; пассажиры — от 6 лет
- Прибытие за 15–30 минут до начала: инструктаж и оформление договора аренды
- Необходимые документы: оригинал паспорта, водительские права любой категории (A/B/C/D), залог 10 000 ₽ наличными за каждый снегоход
- До старта можно добраться от метро «Алтуфьево» без пересадок или на личном автомобиле. Есть парковка (500 ₽)
- В стоимость входит: аренда снегохода, услуги инструктора, экипировка (шлем, маска, подшлемник)
- Дополнительно по желанию: специальная обувь — 400 ₽, тёплые варежки — 200 ₽
- С вами будет инструктор-сопровождающий из нашего агентства
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Троицкое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2605 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Водная прогулка
«От Мухиной горы до Филей» - всесезонная прогулка по Москве-реке в мини-группе
Прокатиться на современном электросудне в любую погоду и получить новые впечатления о Москве
Начало: В районе Филей
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
2 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
«Эхо Леса»: иммерсивная экскурсия в Битцевском лесу
Надеть 3D-наушники и отправиться в театрализованное путешествие по страницам истории 12 века
Начало: У станции метро «Беляево». Прогулка пройдёт в Битц...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека