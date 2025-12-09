Бизнес и ничего лишнего: экскурсия по деловому сердцу столицы - Москва-Сити

Почему высотки Москва-Сити такие разные? Почему именно здесь их построили? Каким был первоначальный проект и много ли из него было реализовано? Ответы на эти и другие вопросы — на нашей встрече.
Мы прогуляемся среди башен и их историй и поднимемся на 242 метра над землёй — с этой точки город открывается во всей своей красоте.
Описание экскурсии
- Городская площадь с концертным залом и часами.
- Мост Багратион и башня «Миллениум» — первые объекты Москва-Сити.
- «Эволюция». В мире подобных башен всего 11, и одна из них — у нас.
- «Империя»: от аквапарка до бизнес-центра.
- «Город столиц» — башни, построенные словно из детских кубиков.
- Башни на набережной — первые на этом берегу реки.
- «IQ Квартал»: от апартаментов до представительств министерств.
- «Евразия»: сталь и железобетон.
- «ОКО»: ресторан, бар и самая высокая открытая смотровая площадка.
- Башни «Федерация» — паруса или корабль?
- «Меркурий» — медная ракета, что стремится ввысь.
- Афимолл — центральный парк для прогулок.
- Ресторан Sixty — панорама Москвы с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
- На маршруте есть несколько лестниц без пандусов.
- Еда и напитки в ресторане Sixty оплачиваются дополнительно и по желанию.
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Татьяна — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид по Москве. Работаю с разными категориями и возрастами экскурсионных групп, включая инклюзивные. Провожу тематические пешеходные экскурсии по Москве, обзорные автобусно-пешеходные программы, а также авторские экскурсии по любым интересующим
