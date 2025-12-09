Бизнес и ничего лишнего: экскурсия по деловому сердцу столицы - Москва-Сити

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Почему высотки Москва-Сити такие разные? Почему именно здесь их построили? Каким был первоначальный проект и много ли из него было реализовано? Ответы на эти и другие вопросы — на нашей встрече.



Мы прогуляемся среди башен и их историй и поднимемся на 242 метра над землёй — с этой точки город открывается во всей своей красоте.