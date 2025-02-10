читать дальше чем то удивить в этом плане, я получила большое удовольствие от экскурсии. Юля отличный экскурсовод со знанием своего дела. У нее отлично поставлена речь, она умеет держать постоянный контакт с экскурсантами. Было много разнообразной и интересной информации от моментов строительства этого района до историй с руферами, осваивающими эти вершины. Очень понравилась организация работы сервиса Tripster от момента заказа экскурсии до ее проведения. Большое спасибо.

Несмотря на то, что я много раз была в Торонто в Downtown в районе небоскребов и, казалось бы, меня трудно