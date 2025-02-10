2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
14 фев в 11:00
15 фев в 16:00
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Москва-Сити: стеклянные башни и их история
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и мифы люди вкладывали в стеклянную архитектуру? Узнайте на прогулке по Москва-Сити
Начало: В районе метро Выставочная
4 мар в 10:00
6 мар в 10:00
4900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
82007380₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ххальзова10 февраля 2025Несмотря на то, что я много раз была в Торонто в Downtown в районе небоскребов и, казалось бы, меня трудно
- ВВиктор28 января 2025Очаровательная Юлия очень благожелательно и заботливо об экскурсантах провела познавательный показ и рассказ о Москва-сити. Даже коренным москвичам было интересно. Спасибо большое!
- ннаталья27 января 2025Очень всё понравилось! Юлия моментально к себе расположила всех участников экскурсии! Все слушали открыв широко глаза и рот! Всё было на позитивной волне. Обязательно порекомендую Юлию своим друзьям! Благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Башня «Империя»»
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