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Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
12 июня в 11:00
13 июня в 15:30
800600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва и советские архитектурные утопии
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
Начало: У м. Баррикадная
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 5 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Очень понравилось
- ЕЕвгения4 июня 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
- ИИрина4 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
- ТТатьяна4 июня 2024Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
- ИИрина3 июня 2024Интересная экскурсия, отличный экскурсовод 👍🏻
- ИИрина3 июня 2024Понравилась экскурсовод Юлия. Очень интересно и грамотно преподнесла материал с юмором.
- ЕЕлена10 апреля 2024Замечательная экскурсия! Маршрут, содержание, подача информации, все отлично. Познавательно и комфортно. Дмитрий- великолепный гид, умеет увлекательно изложить материал, заинтересовать и вовлечь в диалог всех участников группы. Была на экскурсии с сыном (11 лет), папой и братом. Всем понравилось! Дмитрию большая благодарность за интересный день.
- ААнна9 апреля 2024Приятный эрудированный гид. Очень довольны, что взяли индивидуальную экскурсию. Самостоятельно полноценно нам бы не удалось получить столько интересной информации
- ЯЯросоава8 апреля 2024Сегодня нам с сыном (8 лет) удалось побывать на экскурсии по городу небоскребов с Ольгой. Искренне хочу поблагодарить ее за
- ММаргарита7 января 2024Очень понравилась гид Елена, рассказ был прям с любовью к Москве. Аттракцион шикарный, ожидали гораздо меньшего, всем очень понравилось. Организация
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новая Москва»
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