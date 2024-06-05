Ю Юлия Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра Очень понравилось

Е Евгения Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻

И Ирина Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство читать дальше но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍 Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,

Т Татьяна Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!

И Ирина Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра Интересная экскурсия, отличный экскурсовод 👍🏻

И Ирина Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра Понравилась экскурсовод Юлия. Очень интересно и грамотно преподнесла материал с юмором.

Е Елена Экскурсия по Северному речному вокзалу Замечательная экскурсия! Маршрут, содержание, подача информации, все отлично. Познавательно и комфортно. Дмитрий- великолепный гид, умеет увлекательно изложить материал, заинтересовать и вовлечь в диалог всех участников группы. Была на экскурсии с сыном (11 лет), папой и братом. Всем понравилось! Дмитрию большая благодарность за интересный день.

А Анна Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити Приятный эрудированный гид. Очень довольны, что взяли индивидуальную экскурсию. Самостоятельно полноценно нам бы не удалось получить столько интересной информации

Я Яросоава Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити читать дальше очень интересный и нестандартный рассказ. Она учла все наши пожелания, и время пролетело незаметно и очень увлекательно. Не смотря на то, что экскурсия запланирована для взрослых, ребенку было не скучно, и он узнал много нового! Огромное спасибо Ольге! 👍👍👍 Сегодня нам с сыном (8 лет) удалось побывать на экскурсии по городу небоскребов с Ольгой. Искренне хочу поблагодарить ее за