Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Обводному каналу

На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида

5
1 отзыв
Приглашаем в круговой часовой мини-круиз на уютном теплоходе.

Вы увидите исторические и современные достопримечательности Москвы, загадаете желание, проплывая по каналу под низкими пролетами мостов, и полюбуетесь центром города с необычного ракурса. По пути вас ждет сюрприз — грандиозный каскад плавающих фонтанов.
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Обводному каналу
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Обводному каналу
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Обводному каналу
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Обводному каналу
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Обводному каналу
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Обводному каналу
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Описание

Что вас ожидает

На теплоходе вокруг Золотого острова

Начинается и заканчивается речная прогулка у причала «Патриарший» в самом центре города. Вы проплывете вокруг Золотого острова по Москва-реке и Обводному каналу, загадаете желание под пролетами мостов и полюбуетесь видами на исторические и современные сооружения столицы: Парящий мост, парк Зарядье, Храм Христа Спасителя и другие. Изюминкой маршрута станет каскад плавающих фонтанов. На борту работает аудиогид и есть все необходимые удобства.

Маршрут прогулки

Причал «Патриарший» — Болотная набережная — Парящий мост — парк Зарядье — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — причал «Патриарший»

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 1 час 20 минут
  • На борту работает аудиогид, есть все удобства
  • На борт можно проходить с велосипедом, детской коляской и самокатом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Патриарший»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Ира
7 авг 2022
Хорошая и зрелищная прогулка с рассказом
Перед прогулкой всем рекомендую посмотреть карту и вкратце прочитать про сам остров, про Замоскворечье.
Много красивых зданий проезжали как современных, так и исторических.
Много панорамных видов
Много культовых мест Москвы: высотка на Котельнической, Кремль, Храм Христа и тд по списку….

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