Приглашаем в круговой часовой мини-круиз на уютном теплоходе. Вы увидите исторические и современные достопримечательности Москвы, загадаете желание, проплывая по каналу под низкими пролетами мостов, и полюбуетесь центром города с необычного ракурса. По пути вас ждет сюрприз — грандиозный каскад плавающих фонтанов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На теплоходе вокруг Золотого острова

Начинается и заканчивается речная прогулка у причала «Патриарший» в самом центре города. Вы проплывете вокруг Золотого острова по Москва-реке и Обводному каналу, загадаете желание под пролетами мостов и полюбуетесь видами на исторические и современные сооружения столицы: Парящий мост, парк Зарядье, Храм Христа Спасителя и другие. Изюминкой маршрута станет каскад плавающих фонтанов. На борту работает аудиогид и есть все необходимые удобства.

Маршрут прогулки

Причал «Патриарший» — Болотная набережная — Парящий мост — парк Зарядье — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — причал «Патриарший»

Организационные детали