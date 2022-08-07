Начинается и заканчивается речная прогулка у причала «Патриарший» в самом центре города. Вы проплывете вокруг Золотого острова по Москва-реке и Обводному каналу, загадаете желание под пролетами мостов и полюбуетесь видами на исторические и современные сооружения столицы: Парящий мост, парк Зарядье, Храм Христа Спасителя и другие. Изюминкой маршрута станет каскад плавающих фонтанов. На борту работает аудиогид и есть все необходимые удобства.
Причал «Патриарший» — Болотная набережная — Парящий мост — парк Зарядье — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — причал «Патриарший»