Водная прогулка
Прогулка на колесном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
Посмотреть на Северный речной вокзал с воды и устроить часовую перезагрузку
Начало: На Северном речном вокзале
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
800 ₽ за человека
Круиз
Круиз «Подмосковная сказка в Заозёрье»
Отправиться в речное путешествие, полюбоваться зелеными берегами и увидеть шлюзы
Начало: На причале «Кленовый Бульвар» (метро Коломенская и...
21 сен в 10:00
28 сен в 10:00
4290 ₽ за человека
Водная прогулка
Берега силы: святыни и заводы у воды
Авторская экскурсия на электросудне по Москве-реке
Начало: На причале
Завтра в 16:00
14 сен в 16:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
