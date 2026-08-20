Здесь каждая картина — это история, а каждый зал — портал в эпоху революции 19–20 века в искусстве.
Приглашаем вас узнать, как шедевры из коллекций Сергея Щукина и Ивана Морозова перевернули представление о живописи. И как авангард, импрессионизм и постимпрессионизм изменили культурный ландшафт Европы и Америки.
Приглашаем вас узнать, как шедевры из коллекций Сергея Щукина и Ивана Морозова перевернули представление о живописи. И как авангард, импрессионизм и постимпрессионизм изменили культурный ландшафт Европы и Америки.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: Энгр «Мадонна перед чашей с причастием» — Милле «Собирательницы хвороста» — Мане «Кабачок» — Дега «Голубые танцовщицы» — Ренуар «Девушки в чёрном» — Моне «Бульвар капуцинок в Париже» — Сезанн «Персики и груши» — Винсент ван Гог «Прогулка заключённых» — Пикассо «Девочка на шаре» — Руссо «Муза и поэт» и многие другие.
Мы расскажем
- как эти работы стали иконами искусства
- как фотоискусство повлияло на написанных пастелью «Голубых танцовщиц»
- как московские меценаты Щукин и Морозов, вопреки критике, собрали коллекцию французского авангарда, которая легла в основу Галереи искусства Европы и Америки
- в чём секрет оптического смешения красок у Моне и бунтарского фовизма Дерена
- как классицизм Энгра вступил в спор с романтизмом Делакруа
- почему крестьянки стали символом социального протеста, а сам Милле — анархистом от искусства в глазах критиков
- почему Ренуар, мастер света, выбрал чёрный цвет — табу для импрессионистов
- почему натюрморты Сезанна называли взрывом формы, а Пикассо называе его отцом художественного поколения
- и многое другое
Организационные детали
- Билеты нужно купить заранее для себя и гида: взрослые от 25 лет — 500 ₽, пенсионеры — 300 ₽, участники до 24 лет — бесплатно, но на сайте музея для них тоже нужно оформить билет
- Экскурсию можно провести для большего количества участника, доплата за каждого следующего — 2000 ₽
- С вами будет гид-искусствовед из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пушкинского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15958 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
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