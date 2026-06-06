Квест по галерее Пушкинского музея в Москве (без гида, с озвучкой)

В этом музее спрятана картина, которая кажется простой, но стоит только присмотреться, как открываются целые миры. Чтобы её найти, придётся идти по следам художников, смотреть внимательнее и чувствовать глубже. Каждая
Описание квеста
- Вас ждёт более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов
- Вы познакомитесь с ключевыми художниками и направлениями европейского искусства: Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо, Руссо, Кандинский, Шагал — и не только
- Отправитесь в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От строгих линий неоклассицизма до цветовой дерзости авангарда, от реалистичной точности до сновидческой глубины сюрреализма
Вы узнаете:
- почему Дега всю жизнь рисовал балерин
- после чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода»
- что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма
- почему пуантилистам понадобилось рисовать точками
- зачем Моне писал один и тот же вид снова и снова
- почему Шагал начал изображать сны наяву
- кто такой синестетик — и как он может «слышать» цвета
- какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти
Нужно ли разбираться в искусстве?
Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Вы получите удовольствие, даже если давно не были в музее и не отличаете Ренуара от Дега. Квест не требует предварительных знаний — он создан, чтобы познакомить вас с искусством легко, живо и с удовольствием.
Организационные детали
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей
- Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно, в часы работы музея
- Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста (от 12 лет)
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей: по будням взрослые — 500 ₽, дети — 300 ₽, по выходным взрослые — 700 ₽, дети — 500 ₽
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — спикер об искусстве 20 века, художник-дизайнер и арт-терапевт. Моя миссия: помогать людям всех возрастов через знакомство с искусством знакомиться с собой, а затем самим начинать творить, проявляться, звучать, созидать.
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