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Квест по галерее Пушкинского музея в Москве (без гида, с озвучкой)

Путешествие от строгих линий неоклассицизма до цветовой дерзости авангарда
В этом музее спрятана картина, которая кажется простой, но стоит только присмотреться, как открываются целые миры. Чтобы её найти, придётся идти по следам художников, смотреть внимательнее и чувствовать глубже. Каждая
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комната музея — шаг на пути к пониманию того, как создаётся искусство. От мазка к мазку, от цвета к цвету, от века к веку — до момента, когда вы увидите её.

Квест по галерее Пушкинского музея в Москве (без гида, с озвучкой)
Квест по галерее Пушкинского музея в Москве (без гида, с озвучкой)
Квест по галерее Пушкинского музея в Москве (без гида, с озвучкой)

Описание квеста

  • Вас ждёт более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов
  • Вы познакомитесь с ключевыми художниками и направлениями европейского искусства: Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо, Руссо, Кандинский, Шагал — и не только
  • Отправитесь в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От строгих линий неоклассицизма до цветовой дерзости авангарда, от реалистичной точности до сновидческой глубины сюрреализма

Вы узнаете:

  • почему Дега всю жизнь рисовал балерин
  • после чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода»
  • что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма
  • почему пуантилистам понадобилось рисовать точками
  • зачем Моне писал один и тот же вид снова и снова
  • почему Шагал начал изображать сны наяву
  • кто такой синестетик — и как он может «слышать» цвета
  • какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти

Нужно ли разбираться в искусстве?

Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Вы получите удовольствие, даже если давно не были в музее и не отличаете Ренуара от Дега. Квест не требует предварительных знаний — он создан, чтобы познакомить вас с искусством легко, живо и с удовольствием.

Организационные детали

  • Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей
  • Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно, в часы работы музея
  • Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста (от 12 лет)
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей: по будням взрослые — 500 ₽, дети — 300 ₽, по выходным взрослые — 700 ₽, дети — 500 ₽
  • Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — спикер об искусстве 20 века, художник-дизайнер и арт-терапевт. Моя миссия: помогать людям всех возрастов через знакомство с искусством знакомиться с собой, а затем самим начинать творить, проявляться, звучать, созидать.

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