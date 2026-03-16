Мы познакомим вас с одной из самых красивых и медитативных техник рисования.
Под руководством профессионального художника вы создадите акварельную картину на бумаге, даже если никогда раньше не рисовали. Мастер-класс проходит в спокойной творческой атмосфере и идеально подходит для начинающих.
Под руководством профессионального художника вы создадите акварельную картину на бумаге, даже если никогда раньше не рисовали. Мастер-класс проходит в спокойной творческой атмосфере и идеально подходит для начинающих.
Описание мастер-класса
- Пошаговое обучение от профессионального художника.
- Работа с цветом, светом и прозрачными слоями.
- Живопись акварелью для начинающих.
- Индивидуальная помощь, уютная атмосфера.
- Готовая акварельная работа, которую вы заберёте с собой.
Организационные детали
- Все материалы включены: акварельная бумага А4, кисти, акварель, фартук.
- Программа 6+.
- Готовую работу можно забрать сразу после мастер-класса.
- С вами будет художник из нашей команды.
в понедельник в 12:30 и 19:00, во вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00, 15:30 и 19:00, в пятницу в 12:00 и 15:30, в субботу в 12:00, 16:00 и 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:30 и 19:00, во вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00, 15:30 и 19:00, в пятницу в 12:00 и 15:30, в субботу в 12:00, 16:00 и 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 203 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все отлично! Большое спасибо консультанту Карине! Я была с двумя внуками 12 и 7 лет. Очень понравилось. Успели за 2 часа.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо вам за такие тёплые слова!
Очень рады, что вы провели этот вечер вместе в нашей студии и получили столько положительных эмоций.
Ждём вас снова за новыми творческими моментами!
Очень рады, что вы провели этот вечер вместе в нашей студии и получили столько положительных эмоций.
Ждём вас снова за новыми творческими моментами!
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