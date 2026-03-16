Когда: в понедельник в 12:30 и 19:00, во вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00, 15:30 и 19:00, в пятницу в 12:00 и 15:30, в субботу в 12:00, 16:00 и 19:30

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала