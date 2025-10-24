Мои заказы

Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея

Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
В музее спрятан человек — он идёт, не оборачиваясь. Он — часть толпы, но отделён от неё.

Кто он? Чтобы найти его, придётся двигаться по следам художников, смотреть внимательнее и чувствовать глубже. Каждая комната музея — шаг на этом пути. От кисти к кисти, от лица к лицу, от века к веку — до того момента, когда вы узнаете его.
Описание квеста

  • Вас ждёт более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов
  • Вы познакомитесь с ключевыми художниками и направлениями европейского искусства: Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо, Руссо, Кандинский, Шагал — и не только
  • Отправитесь в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От строгих линий неоклассицизма до цветовой дерзости авангарда, от реалистичной точности до сновидческой глубины сюрреализма

И конечно, вы узнаете:

  • Почему Дега всю жизнь рисовал балерин
  • После чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода»
  • Что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма
  • Почему пуантилистам понадобилось рисовать точками
  • Зачем Моне писал один и тот же вид снова и снова
  • Почему Шагал начал изображать сны наяву
  • Кто такой синестетик — и как он может «слышать» цвета
  • Какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19–20 веков ГМИИ им. Пушкина
  • Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста
  • Дополнительно оплачиваются выходные билеты: по будням взрослые — 500 ₽, дети — 300 ₽, по выходным взрослые — 700 ₽, дети — 500 ₽
  • После внесения предоплаты я свяжусь с вами для обсуждения деталей и отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство)

Важно знать

  • Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет
  • Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 330 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает «читать» город как книгу через судьбы его жителей и культуру; — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

Отзывы и рейтинг

М
Максим
24 окт 2025
Рекомендую данный квест. Интересно и познавательно.
Юлия
Юлия
23 окт 2025
Квест разочаровал. Цена неоправданно завышена. Аудиогид в музее в 3 раза дешевле.

Этот квест скорее будет интересен детям и подросткам, и тем, кто не любит особо глубоко погружаться в историю картин,
потому что информации там не слишком много.

Сами задания квеста, довольно банальные и элементарные. Процесс его прохождения меня совершенно не захватил. Мне хотелось бы больше информации экскурсионного формата с рассказом о большем количестве картин.

Ну и основная проблема и разочарование этого квеста была в том, что весь квест вам даются подсказки для того, чтобы в конце найти некую картину. И в итоге в последнем зале или где бы то ни было на выставке (в процессе квеста) этой картины просто не оказалось. И что самое обидное, что организаторы даже не посчитали нужным в конце в качестве ответа приложить название или фото той самой картины. То есть фактически из галереи я вышла с нерешённой загадкой, что же за картина это была. А по тем данным, которые у меня были, нагуглить, о чём шла речь, никак не получалось.

В общем, по всем параметрам я крайне разочарована. Экскурсия совершенно не стоит своих денег. Если вы еще никогда не были в Пушкинском музее и любите слушать о произведениях искусства, то лучше возьмите аудио гид - он обойдется в три раза дешевле. Удивлена что так много 5⭐️ отзывов, только из за них решила пойти. Но за аудио квест без гида с 30 секундными комментариями к 2-4м картинам из огромных залов цена неоправданно завышена.

Квест разочаровал. Цена неоправданно завышена. Аудиогид в музее в 3 раза дешевле.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо, что поделились своим отзывом — нам очень важно получать обратную связь, даже если она критическая.

Цель нашего квеста
действительно не в сложных загадках или головоломках. Мы создавали его как формат мягкого погружения в искусство, чтобы заинтересовать даже тех, кто не считает себя знатоком живописи или редко бывает в музеях. Задания кажутся простыми не случайно — их задача не запутать участника, а помочь увидеть детали и смыслы, которые обычно ускользают при обычном осмотре картин. За простотой формы стоит желание научить человека внимательно смотреть на произведение искусства, а не просто проходить мимо.

Мы сознательно выбрали ключевые полотна залов, чтобы не перегружать участников объёмом информации. Тем не менее даже в таком формате в среднем прохождение занимает около 2 часов — именно потому, что участники останавливаются, смотрят, размышляют и обсуждают.

Хочу также отметить, что этот квест не рассчитан на маленьких детей. Он действительно может показаться им слишком объемным: много текста и исторического контекста о художниках и эпохах, рассчитанных именно на взрослого зрителя или старших подростков.

Что касается сравнения с аудиогидом: наш формат — не альтернатива экскурсии, а способ сделать посещение музея осмысленным и увлекательным. Аудиогид идет линейно и часто утомляет потоком информации, а мы собрали самое интересное о самых значимых картинах, чтобы человек не потерялся среди сотен экспонатов и ушел из музея с ощущением открытий, а не перегрузки.

Отдельно хочу извиниться за ситуацию с отсутствующей картиной в конце квеста. К сожалению, музей — это живое пространство: картины могут временно убирать на реставрацию, перемещать в другие залы или на выставки, и иногда это происходит внезапно. Именно поэтому я всегда на связи с участниками и оперативно помогаю, если что-то не находится или вызывает вопрос. Очень жаль, что вы не обратились — мы бы с удовольствием подсказали и помогли завершить квест.

Еще раз благодарю за честный отзыв — он помогает нам становиться лучше.

О
Ольга
18 окт 2025
Замечательный квест! Очень удобный формат прохождения с заданиями и пояснениями к ответам! было очень интересно! Будем ещё обращаться к команде))))
Елена
Елена
11 окт 2025
Квест очень понравился, были с детьми 10-13 лет, было интересно как взрослым, так и детям. Дети лучше запоминают информацию в таком формате. С удовольствием сходим на подобный квест еще. Рекомендуем.
Анастасия
Анастасия
3 окт 2025
Два часа квеста пролетели незаметно. Было интересно и нескучно. Обязательно пойду на новый квест от Марии!
А
Анна
30 сен 2025
Очень славный квест!
После покупки Мария быстро со мной связалась, помогла с установкой приложения.
Все оказалось просто:)

Приложение удобное, навигация понятная. Да и сами вопросы занятные.

Мы с мужем не знатоки искусства, поэтому немного побаиваемся ходить в музеи) Но благодаря квесту от Марии быстро втянулись, узнали любопытные факты и влюбились в некоторые картины

Спасибо
О
Ольга
4 сен 2025
Интересно, познавательно! Организатор на связи, доброжелателен и внимателен! спасибо!
О
Ольга
2 сен 2025
Огромное спасибо Марии и Александре за приятно проведенное время в музее! Увлекательно и познавательно!!! Это хороший способ вспомнить картины и их создателей,а так же познакомить наших взрослых детей с художественной культурой этого золотого времени! В Пушкинском всегда приятно побывать,комфортно и интересно! Создатели квеста очень тактично и уважительно все спланировали и придумали-просто умнички!!! Приложение не удаляю,надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Е
Екатерина
28 авг 2025
Квест нам понравился. самостоятельно пробежали бы везде за пол часа, а так была мотивация задержаться, поисследовать) было интересно!
Л
Людмила
27 авг 2025
Взяли квест в Пушкинский музей. Квест без гида, без аудио гида, без радио гида. Скачиваешь приложение, там вопросы, надо на них отвечать и изучать картины самостоятельно. Изначально мы думали формат немного другой. И информация по картинам и художникам очень лаконична и сдержанна. Но в целом норм) ходили, смотрели, изучали) для первого раза нормально.
Ольга
Ольга
25 авг 2025
Квест отличный! Притом что я уже была в музее и видела все эти картины. Но одно дело просто смотреть и даже внимательно рассматривать, а другое – искать ответы на разные
вопросы:).

Заданий много, они разной сложности и разных типов. Какие-то брались на раз, а в поисках ответа над другими пришлось побегать по залу. Мне как раз очень понравилось, что многие задания квеста побуждают присмотреться к деталям, поискать смысл. Вот, например, картина суперизвестного художника под названием «Смерть». А чья смерть? Или, например, картина другого очень известного художника, мимо которой обычно проходишь, окидывая её взглядом. И только квест побудил присмотреться и обнаружить один неожиданный факт о колорите картины…

Приложение удобное, все понятно. Если вы устали или зашли в тупик, можно пропустить задание или узнать ответ. Несмотря на количество заданий, квест не перегружен: в каждом зале дается небольшая вводная часть для понимания этапа искусства, а потом после задания короткий комментарий. Очень много интересных, неизбитых фактов.

Рекомендую квест для погружения в искусство. Можно проходить его и в одиночку, но лучше всего вдвоем-втроем, обсуждая увиденное. Это отличный вариант нестандартного познавательного досуга и повод для встречи с друзьями. Самый главный совет - не торопиться. За 2 часа мы действительно прошли квест, но я бы рекомендовала посвятить ему еще больше времени. Такой интересный способ приобщения к искусству того стоит!

Илья
Илья
8 авг 2025
Вчера я прошел квест по галерее искусства XIX-XXвв. Пушкинского музея. Очень классный формат! Не нужно приспосабливаться к темпу, в котором идет группа, есть возможность не спеша и вдумчиво рассмотреть все
шедевры - что не отозвалось, пройти быстро, а рядом с какой-то картиной задержаться подольше, при этом гид в мобильном приложении помогает узнать, какой удивительный путь изобразительное искусство прошло всего лишь за один век - от академизма до сюрреализма. Многие из представленных картин известны каждому образованному человеку, но формат квеста позволяет увидеть внутреннюю логику в том, как один художественный язык сменялся другим, а выполнение заданий помогает стать не просто пассивным зрителем (в чем минус обычной экскурсии), а настоящим исследователем. Я очень признателен Марии, автору этого замечательного квеста, и надеюсь, что она создаст ещё много квестов, благодаря которым можно будет узнавать об истории и культуре, но при этом переживать происходящее как захватывающее приключение.

