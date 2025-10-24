В музее спрятан человек — он идёт, не оборачиваясь. Он — часть толпы, но отделён от неё.
Кто он? Чтобы найти его, придётся двигаться по следам художников, смотреть внимательнее и чувствовать глубже. Каждая комната музея — шаг на этом пути. От кисти к кисти, от лица к лицу, от века к веку — до того момента, когда вы узнаете его.
Описание квеста
- Вас ждёт более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов
- Вы познакомитесь с ключевыми художниками и направлениями европейского искусства: Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо, Руссо, Кандинский, Шагал — и не только
- Отправитесь в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От строгих линий неоклассицизма до цветовой дерзости авангарда, от реалистичной точности до сновидческой глубины сюрреализма
И конечно, вы узнаете:
- Почему Дега всю жизнь рисовал балерин
- После чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода»
- Что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма
- Почему пуантилистам понадобилось рисовать точками
- Зачем Моне писал один и тот же вид снова и снова
- Почему Шагал начал изображать сны наяву
- Кто такой синестетик — и как он может «слышать» цвета
- Какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19–20 веков ГМИИ им. Пушкина
- Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста
- Дополнительно оплачиваются выходные билеты: по будням взрослые — 500 ₽, дети — 300 ₽, по выходным взрослые — 700 ₽, дети — 500 ₽
- После внесения предоплаты я свяжусь с вами для обсуждения деталей и отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство)
Важно знать
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 330 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
24 окт 2025
Рекомендую данный квест. Интересно и познавательно.
Юлия
23 окт 2025
Квест разочаровал. Цена неоправданно завышена. Аудиогид в музее в 3 раза дешевле.
Этот квест скорее будет интересен детям и подросткам, и тем, кто не любит особо глубоко погружаться в историю картин,
Мария
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо, что поделились своим отзывом — нам очень важно получать обратную связь, даже если она критическая.
Цель нашего квеста
О
Ольга
18 окт 2025
Замечательный квест! Очень удобный формат прохождения с заданиями и пояснениями к ответам! было очень интересно! Будем ещё обращаться к команде))))
Елена
11 окт 2025
Квест очень понравился, были с детьми 10-13 лет, было интересно как взрослым, так и детям. Дети лучше запоминают информацию в таком формате. С удовольствием сходим на подобный квест еще. Рекомендуем.
Анастасия
3 окт 2025
Два часа квеста пролетели незаметно. Было интересно и нескучно. Обязательно пойду на новый квест от Марии!
А
Анна
30 сен 2025
Очень славный квест!
После покупки Мария быстро со мной связалась, помогла с установкой приложения.
Все оказалось просто:)
Приложение удобное, навигация понятная. Да и сами вопросы занятные.
Мы с мужем не знатоки искусства, поэтому немного побаиваемся ходить в музеи) Но благодаря квесту от Марии быстро втянулись, узнали любопытные факты и влюбились в некоторые картины
Спасибо
О
Ольга
4 сен 2025
Интересно, познавательно! Организатор на связи, доброжелателен и внимателен! спасибо!
О
Ольга
2 сен 2025
Огромное спасибо Марии и Александре за приятно проведенное время в музее! Увлекательно и познавательно!!! Это хороший способ вспомнить картины и их создателей,а так же познакомить наших взрослых детей с художественной культурой этого золотого времени! В Пушкинском всегда приятно побывать,комфортно и интересно! Создатели квеста очень тактично и уважительно все спланировали и придумали-просто умнички!!! Приложение не удаляю,надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Е
Екатерина
28 авг 2025
Квест нам понравился. самостоятельно пробежали бы везде за пол часа, а так была мотивация задержаться, поисследовать) было интересно!
Л
Людмила
27 авг 2025
Взяли квест в Пушкинский музей. Квест без гида, без аудио гида, без радио гида. Скачиваешь приложение, там вопросы, надо на них отвечать и изучать картины самостоятельно. Изначально мы думали формат немного другой. И информация по картинам и художникам очень лаконична и сдержанна. Но в целом норм) ходили, смотрели, изучали) для первого раза нормально.
Ольга
25 авг 2025
Квест отличный! Притом что я уже была в музее и видела все эти картины. Но одно дело просто смотреть и даже внимательно рассматривать, а другое – искать ответы на разные
Илья
8 авг 2025
Вчера я прошел квест по галерее искусства XIX-XXвв. Пушкинского музея. Очень классный формат! Не нужно приспосабливаться к темпу, в котором идет группа, есть возможность не спеша и вдумчиво рассмотреть все
