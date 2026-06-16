Ярославль — город живописных волжских панорам, старинных храмов и купеческих особняков.
Вы увидите Стрелку Волги и Которосли, побываете в Доме губернатора с коллекцией русской живописи и встретите бронзовых медведей. Познакомитесь с историей этой земли, её архитектурой и легендами.
Вы увидите Стрелку Волги и Которосли, побываете в Доме губернатора с коллекцией русской живописи и встретите бронзовых медведей. Познакомитесь с историей этой земли, её архитектурой и легендами.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Вы увидите главные достопримечательности города:
- Стрелку — место слияния Волги и Которосли
- парк Тысячелетия
- церковь Ильи Пророка
- бронзовых медведей — символ Ярославля
Дом губернатора — Художественный музей
Побываете в старинном особняке и познакомитесь с работами Левитана, Брюллова, Шишкина, Репина, Айвазовского и других мастеров.
С мая по октябрь по желанию можно посетить губернаторский сад с фонтаном и выставкой современной скульптуры.
Обед в стиле фильма «Афоня» (по желанию)
Вы отдохнёте в кафе «Милый, чё!» рядом с местами, где снимали культовый фильм «Афоня», и скульптурами Леонида Куравлёва и Евгения Леонова.
Спасо-Преображенский монастырь
Этот древний монастырь-крепость часто называют Ярославским кремлём — здесь вы познакомитесь со средневековой историей города.
По желанию подниметесь на колокольню и полюбуетесь видами с высоты.
Фирменный магазин Sobranie Bucheron
Заедем в магазин шоколадной фабрики, где можно купить сладкие сувениры.
Примерный тайминг
7:30 — отправление из Москвы
12:00–18:00 — экскурсия по Ярославлю
18:00–22:30 — возвращение в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, аренда радиогидов
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5650 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
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