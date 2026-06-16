Ярославль — город живописных волжских панорам, старинных храмов и купеческих особняков. Вы увидите Стрелку Волги и Которосли, побываете в Доме губернатора с коллекцией русской живописи и встретите бронзовых медведей. Познакомитесь с историей этой земли, её архитектурой и легендами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Ярославлю

Вы увидите главные достопримечательности города:

Стрелку — место слияния Волги и Которосли

парк Тысячелетия

церковь Ильи Пророка

бронзовых медведей — символ Ярославля

Дом губернатора — Художественный музей

Побываете в старинном особняке и познакомитесь с работами Левитана, Брюллова, Шишкина, Репина, Айвазовского и других мастеров.

С мая по октябрь по желанию можно посетить губернаторский сад с фонтаном и выставкой современной скульптуры.

Обед в стиле фильма «Афоня» (по желанию)

Вы отдохнёте в кафе «Милый, чё!» рядом с местами, где снимали культовый фильм «Афоня», и скульптурами Леонида Куравлёва и Евгения Леонова.

Спасо-Преображенский монастырь

Этот древний монастырь-крепость часто называют Ярославским кремлём — здесь вы познакомитесь со средневековой историей города.

По желанию подниметесь на колокольню и полюбуетесь видами с высоты.

Фирменный магазин Sobranie Bucheron

Заедем в магазин шоколадной фабрики, где можно купить сладкие сувениры.

Примерный тайминг

7:30 — отправление из Москвы

12:00–18:00 — экскурсия по Ярославлю

18:00–22:30 — возвращение в Москву

Организационные детали