Главная цель экскурсии 🧭 - показать, что с древних времен в нашем городе мирно соседствовали представители разных религий и национальностей - русские, татары, немцы, армяне и другие. На примере истории 📖 г. Москвы, храмов, памятников и других объектов Вы получите представление о главных религиях нашей страны (православие, ислам, протестантизм и др. ), их особенностях и отличиях друг от друга, о неординарных верующих этих религий, которые сделали вклад в культуру и духовность. Во время экскурсии мы вспоминаем важные события истории, связанные с религией (выбор веры князем Владимиром, Кирилл и Мефодий, крещение Армении, Мартин Лютер и Реформация и др. )

В субботу синагога недоступна для посещения, в пятницу - мечеть (вход платный).