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Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия

Вячеслав Т.
Вячеслав Т. – Гид из Москвы
С древних времен в нашем городе мирно соседствовали представители разных религий и национальностей — русские, татары, немцы, армяне и много других.

Во время нашей исторической прогулки мы посетим храмы, памятники и другие важные объекты Москвы, которые дадут вам представление о многообразии культур и религий.

Вы узнаете о главных религиях нашей страны — православие, ислам, протестантизм, их особенностях и отличиях друг от друга, о неординарных верующих этих религий, которые сделали вклад в культуру и духовность.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • Синагога на Спасголенищевском п.
  • Православный храм Всех Святых на Кулишках
  • Молитвенный дом протестантов в М. Трехсвятительском п.
  • Лютеранский собор Петра и Павла (без входа, осмотр снаружи)
  • Армянский собор Сурб Хач на Трифоновской ул.
Главная цель экскурсии 🧭 - показать, что с древних времен в нашем городе мирно соседствовали представители разных религий и национальностей - русские, татары, немцы, армяне и другие. На примере истории 📖 г. Москвы, храмов, памятников и других объектов Вы получите представление о главных религиях нашей страны (православие, ислам, протестантизм и др. ), их особенностях и отличиях друг от друга, о неординарных верующих этих религий, которые сделали вклад в культуру и духовность. Во время экскурсии мы вспоминаем важные события истории, связанные с религией (выбор веры князем Владимиром, Кирилл и Мефодий, крещение Армении, Мартин Лютер и Реформация и др. )
В субботу синагога недоступна для посещения, в пятницу - мечеть (вход платный).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • вход в мечеть оплачивается отдельно (от 100 до 300 руб. /чел. )
Начало
🚩 памятник Кириллу и Мефодию (м. Китай-город)
Место завершения
🏁 Покровский бульвар
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав Т.
Вячеслав Т.
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