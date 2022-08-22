Индивидуальная
до 5 чел.
Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы
Начало: Станция метро «Китай город» выход 12
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Москва заповедная
Начало: Лубянский проезд, 27/1с1
Расписание: по запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Городские контрасты: Ивановская горка и Хитровка
Начало: Ст. метро «Китай-город», выход № 10
Расписание: Экскурсия в дни по согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
29 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 августа 2022Благодарю Екатерину за необычайно интересную экскурсию! Захватывающие истории, цитирование Гиляровского, показ отрывков фильма "Брат" и "Брат2" на месте съемки заслуживают
- ИИнна3 мая 2022Очень понравилась
