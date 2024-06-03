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Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Сегодня в 10:10
Завтра в 10:10
350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Начало: У Рижского вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мировые религии на Китай-городе
Начало: М. Китай-город
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы, воскресенья.
Сегодня в 17:00
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина3 июня 2024Была с подругой на экскурсии 01 июня. Наша экскурсовод выше всех похвал! Рассказывала интересно, не монотонно, параллельно отвечала на вопросы и достаточно развернуто. Узнали новое и расширили свой кругозор, остались под впечатлением. Спасибо большое за приятное времяпровождения!!!
- ППечёная24 мая 2024Очень довольна, спасибо, интересно и познавательно
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы с удовольствием познакомились с мусульманской культурой и получили эстетическое наслаждение от красоты форм и пространства храма. Очень полезно для понимания других конфессий, чувства единства людей в чем то очень важном
- ИИрина11 мая 2023Ходили на экскурсию в составе 3 взрослых и 2 ребенка 9 лет. С нами работали Сергей и Екатерина. От них
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Соборная мечеть»
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