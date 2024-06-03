Экскурсии в Соборную мечеть

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборная мечеть» в Москве, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
🚶 Пешая
Групповая
1 час
142 отзыва
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Сегодня в 10:10
Завтра в 10:10
350 за человека
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Начало: У Рижского вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Мировые религии на Китай-городе
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Мировые религии на Китай-городе
Начало: М. Китай-город
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы, воскресенья.
Сегодня в 17:00
13 июня в 17:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    3 июня 2024
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Была с подругой на экскурсии 01 июня. Наша экскурсовод выше всех похвал! Рассказывала интересно, не монотонно, параллельно отвечала на вопросы и достаточно развернуто. Узнали новое и расширили свой кругозор, остались под впечатлением. Спасибо большое за приятное времяпровождения!!!
    Была с подругой на экскурсии 01 июня. Наша экскурсовод выше всех похвал! Рассказывала интересно, не монотонноБыла с подругой на экскурсии 01 июня. Наша экскурсовод выше всех похвал! Рассказывала интересно, не монотонно
  • П
    Печёная
    24 мая 2024
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Очень довольна, спасибо, интересно и познавательно
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Мы с удовольствием познакомились с мусульманской культурой и получили эстетическое наслаждение от красоты форм и пространства храма. Очень полезно для понимания других конфессий, чувства единства людей в чем то очень важном
  • И
    Ирина
    11 мая 2023
    Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
    Ходили на экскурсию в составе 3 взрослых и 2 ребенка 9 лет. С нами работали Сергей и Екатерина. От них
    читать дальше

    мы узнали много нового о районе в котором живем. Однозначно рекомендую данную экскурсию и данную компания! Гиды справились с задачей на отлично, владеют материалом, отвечают на доп вопросы, вовлекают детей, все проходит исключительно позитивно. Наши дети устали вечером и под конец немного шалили, отношение гидов было исключительно доброжелательным и терпеливым. Мы будем обращаться еще и смотреть Москву!!! Спасибо большое организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Соборная мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
  2. Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
  3. Мировые религии на Китай-городе
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Набережная
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Соборная мечеть" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Соборная мечеть», 143 ⭐ отзыва, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам