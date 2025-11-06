Отправьтесь на прогулку по Москве Михаила Булгакова и окажитесь в местах, где оживает сюжет романа «Мастер и Маргарита».
Вы увидите «нехорошую квартиру», Патриаршие пруды, театр Варьете и узнаете, кто стал прототипами персонажей книги.
Описание экскурсии
Прогулка по страницам романа
Экскурсия переносит вас в литературную Москву 1930-х годов. Вы начнёте маршрут у Театра сатиры — прототипа театра Варьете, пройдёте через сад «Аквариум», где разыгрывается сцена с Варенухой, и посетите дом Пигита, в котором находится знаменитая «нехорошая квартира №50». На Садовом кольце вас ждёт сталинская высотка на Кудринской площади, а у пересечения Малой Бронной и Ермолаевского переулка вы услышите историю гибели Берлиоза.
Герои и прототипы
Кульминацией станет посещение Патриарших прудов — места, где Булгаков «назначил встречу» героям романа с Воландом и его свитой. Вы увидите особняк Зинаиды Морозовой, ставший прототипом дома Маргариты, и пройдёте по улице Спиридоновке — по маршруту погони Ивана Бездомного. На Большой Бронной узнаете о доме МАССОЛИТА и ресторане «Грибоедов», а в Большом Гнездниковском переулке — о первой встрече Мастера и Маргариты, совпавшей с судьбоносной встречей самого Булгакова с Еленой Шиловской.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад «Аквариум»
- Подъезд с «нехорошей квартирой»
- Патриаршие пруды
- Особняк Зинаиды Морозовой
- Дом МАССОЛИТА
- Место встречи героев романа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение музея-квартиры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная пл., д.4
Завершение: Новопушкинский сквер, метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 ноя 2025
Сегодня мы дружной семейной компанией отправились на пешую прогулку Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты», нам благоволила погода - после вчерашнего серого и дождливого дня выглянуло солнце, и появилось
С
Светлана
30 окт 2025
Давно хотели пройти с подругой по Москве Булгаковской. Были на других экскурсиях и боялись разочароваться в очередной раз. Но гид Владимир развеял все наши тревоги. Он погружен в тему на
