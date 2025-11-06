Прогулка по страницам романа

Экскурсия переносит вас в литературную Москву 1930-х годов. Вы начнёте маршрут у Театра сатиры — прототипа театра Варьете, пройдёте через сад «Аквариум», где разыгрывается сцена с Варенухой, и посетите дом Пигита, в котором находится знаменитая «нехорошая квартира №50». На Садовом кольце вас ждёт сталинская высотка на Кудринской площади, а у пересечения Малой Бронной и Ермолаевского переулка вы услышите историю гибели Берлиоза.

Герои и прототипы

Кульминацией станет посещение Патриарших прудов — места, где Булгаков «назначил встречу» героям романа с Воландом и его свитой. Вы увидите особняк Зинаиды Морозовой, ставший прототипом дома Маргариты, и пройдёте по улице Спиридоновке — по маршруту погони Ивана Бездомного. На Большой Бронной узнаете о доме МАССОЛИТА и ресторане «Грибоедов», а в Большом Гнездниковском переулке — о первой встрече Мастера и Маргариты, совпавшей с судьбоносной встречей самого Булгакова с Еленой Шиловской.