Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»

Отправьтесь на прогулку по Москве Михаила Булгакова и окажитесь в местах, где оживает сюжет романа «Мастер и Маргарита».

Вы увидите «нехорошую квартиру», Патриаршие пруды, театр Варьете и узнаете, кто стал прототипами персонажей книги.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Прогулка по страницам романа

Экскурсия переносит вас в литературную Москву 1930-х годов. Вы начнёте маршрут у Театра сатиры — прототипа театра Варьете, пройдёте через сад «Аквариум», где разыгрывается сцена с Варенухой, и посетите дом Пигита, в котором находится знаменитая «нехорошая квартира №50». На Садовом кольце вас ждёт сталинская высотка на Кудринской площади, а у пересечения Малой Бронной и Ермолаевского переулка вы услышите историю гибели Берлиоза.

Герои и прототипы

Кульминацией станет посещение Патриарших прудов — места, где Булгаков «назначил встречу» героям романа с Воландом и его свитой. Вы увидите особняк Зинаиды Морозовой, ставший прототипом дома Маргариты, и пройдёте по улице Спиридоновке — по маршруту погони Ивана Бездомного. На Большой Бронной узнаете о доме МАССОЛИТА и ресторане «Грибоедов», а в Большом Гнездниковском переулке — о первой встрече Мастера и Маргариты, совпавшей с судьбоносной встречей самого Булгакова с Еленой Шиловской.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сад «Аквариум»
  • Подъезд с «нехорошей квартирой»
  • Патриаршие пруды
  • Особняк Зинаиды Морозовой
  • Дом МАССОЛИТА
  • Место встречи героев романа
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение музея-квартиры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная пл., д.4
Завершение: Новопушкинский сквер, метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

И
Ирина
6 ноя 2025
Сегодня мы дружной семейной компанией отправились на пешую прогулку Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты», нам благоволила погода - после вчерашнего серого и дождливого дня выглянуло солнце, и появилось
ощущение, что на дворе не начало ноября, а конец апреля. Я очень хотела попасть именно на эту экскурсию, увидеть и почувствовать все события романа в их исходном виде — такими, какими их проживал автор. Благодаря чудесному гиду Владимиру, его вовлечённости в тему и великолепной подаче мы смогли открыть для себя роман по-новому, узнать каким образом и из каких источников автор черпал вдохновение, мы смогли пройтись по улицам героев и проникнуться атмосферой романа и его мистикой. По нашей просьбе и, как показалось с большим удовольствием, гид попутно рассказал нам много и о жизни автора, и о самой Москве - ее истории, о знаковых людях города, архитектуре и архитекторах, писателях и актёрах. Москву мы увидели совсем другими глазами благодаря нашему гиду. Экскурсия была великолепна, безусловно хочется её рекомендовать, эти 2 часа не забудутся и оставят вас под впечатлением. Спасибо и организатору экскурсии Марии, очень милая, приветливая, быстро реагирует на вопросы и даёт детальные и конкретные инструкции.

С
Светлана
30 окт 2025
Давно хотели пройти с подругой по Москве Булгаковской. Были на других экскурсиях и боялись разочароваться в очередной раз. Но гид Владимир развеял все наши тревоги. Он погружен в тему на
все сто. Дополнительно были иллюстрации, цитаты из книги. Пройдя по маршруту мы увидели героев романа другими глазами, погружаясь в атмосферу мистики. Мы прошли по Б. Садовой, по Спиридоновке, по Патриаршим, увидели театр «Варьете», зашли в подъезд с нехорошей квартирой. Экскурсия прошла легко и увлекательно, два часа пролетели незаметно. Отличный баланс между литературой, историей и живыми рассказами. . Отдельно хотим отметить прекрасную организацию экскурсии. Однозначно рекомендуем!

