Знаете, почему Москву называют чайной столицей России? Этот титул ей обеспечили известные благотворители и меценаты.
Благодаря им москвичи распробовали лучшие сорта чая, а город запестрел необычными зданиями и неординарными архитектурными стилями.
На прогулке по центру столицы мы полюбуемся старинными особняками и восхитимся достойнейшими поступками их владельцев.
Описание экскурсии
История чайной торговли в Москве — это захватывающий круговорот соперничества, взлётов и падений, прочных семейных традиций и щедрой благотворительности. Среди самых красивых зданий Москвы не последнее место занимают дворцы «чайных королей». Дом с атлантами купцов Расторгуевых, китайский дворец Перловых, средневековый замок Высоцких, классическая усадьба Боткиных, русский терем Карзинкиных — эти дома мы подробно рассмотрим и изучим в ходе прогулки.
На экскурсии мы пройдём переулками близ Солянки, Ивановской горки и Чистопрудного бульвара. Полюбуемся необычными московскими постройками и поговорим о судьбах живших в этих домах людей. Вы узнаете:
- как шоколадный король Абрикосов завладел чайной империей своего родственника Попова,
- с чего начиналась московская жизнь знаменитого семейства Боткиных,
- в дочку какого чайного короля был влюблён Борис Пастернак,
- чья одержимость привела к появлению чайных плантаций на Кавказе,
- и многое другое!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- В кафе вам подадут чай — входит в стоимость экскурсии. Вы также по желанию вы сможете на месте купить к нему закуску
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 152 туристов
Я аккредитованный гид, родилась и живу в Москве. Очень люблю свой город, хочу рассказывать людям о его истории и судьбах прославивших его людей. Я покажу вам Москву не официальную, не парадную, а повседневную, уютную, непосредственную. Для меня Москва — не набор достопримечательностей, а живой организм с историей и характером.
