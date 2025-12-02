Знаете, почему Москву называют чайной столицей России? Этот титул ей обеспечили известные благотворители и меценаты. Благодаря им москвичи распробовали лучшие сорта чая, а город запестрел необычными зданиями и неординарными архитектурными стилями. На прогулке по центру столицы мы полюбуемся старинными особняками и восхитимся достойнейшими поступками их владельцев.

Описание экскурсии

История чайной торговли в Москве — это захватывающий круговорот соперничества, взлётов и падений, прочных семейных традиций и щедрой благотворительности. Среди самых красивых зданий Москвы не последнее место занимают дворцы «чайных королей». Дом с атлантами купцов Расторгуевых, китайский дворец Перловых, средневековый замок Высоцких, классическая усадьба Боткиных, русский терем Карзинкиных — эти дома мы подробно рассмотрим и изучим в ходе прогулки.

На экскурсии мы пройдём переулками близ Солянки, Ивановской горки и Чистопрудного бульвара. Полюбуемся необычными московскими постройками и поговорим о судьбах живших в этих домах людей. Вы узнаете:

как шоколадный король Абрикосов завладел чайной империей своего родственника Попова,

с чего начиналась московская жизнь знаменитого семейства Боткиных,

в дочку какого чайного короля был влюблён Борис Пастернак,

чья одержимость привела к появлению чайных плантаций на Кавказе,

и многое другое!

Организационные детали