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Чайная прогулка по Москве

Узнайте, как чай стал частью русской культуры, прогуливаясь по историческим местам Москвы. Погрузитесь в атмосферу чайных традиций и открытий
Чайная прогулка по Москве - это возможность узнать, как чай стал частью русской культуры. Экскурсия проведет вас по знаковым местам столицы, связанным с историей чая.

Вы услышите интересные факты о московских чайных традициях, узнаете, где любили собираться знаменитости, и увидите роскошные особняки чайных королей. После прогулки можно насладиться чаепитием или чайной церемонией. Пешеходный формат экскурсии позволяет насладиться атмосферой города
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍵 Уникальная история чая в России
  • 🏛️ Посещение знаковых мест Москвы
  • 🎨 Интересные факты о знаменитостях
  • 🏠 Роскошные особняки чайных королей
  • ☕ Возможность чайной церемонии
Чайная прогулка по Москве
Чайная прогулка по Москве
Чайная прогулка по Москве

Что можно увидеть

  • Здание ресторана Люсьена Оливье
  • Особняки Высоцкина и Губкина
  • Китайский ларец Перлова

Описание экскурсии

«Чайные» хроники

Я расскажу об истории чая: когда он попал в Россию и почему стал истинно «русским» напитком. Вы узнаете, где находились самые известные чайные, какой чай любили пить ямщики и откуда пошло выражение «дать на чай». Чай мирил противников, помогал при коммерческих сделках и вдохновлял великих художников на создание шедевров, а еще связал судьбы дочери «чайного короля» и великого русского поэта — на моей экскурсии вас ждет множество сюжетов, посвященных этому напитку.

«Чайные» места

Во время прогулки вы увидите здание роскошного ресторана, где готовил знаменитый повар Люсьен Оливье, а его кулинарные шедевры дегустировали Шаляпин, Чехов и другие известные посетители. Иногда чай заменял полноценный прием пищи: я помогу вам узнать о порядках русского застолья и чаевничанья и прочувствовать его особый колорит.
Вы также полюбуетесь изысканными особняками «чайных королей»: Высоцкина и Губкина. Я расскажу, как строился их бизнес, как выводили продукт на рынок. И, конечно, мы посетим «Китайский ларец» Перлова: вы удивитесь, узнав первоначальную цель его строительства, — и последствия, сыгравшие на руку предпримчивому купцу.

А после, по желанию, мы можем устроить чаепитие в кафе или настоящую чайную церемонию. Я расскажу об отличиях между чайными традициями у нас и на востоке и поделюсь секретами московских посиделок.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Чаепитие не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно (по желанию). Также я помогу выбрать и при необходимости заказать для вас оригинальную чайную церемонию; стоимость и подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 612 туристов
Меня зовут Оксана. По образованию филолог. Сначала по Москве гуляла с друзьями и родственниками, что-то рассказывала, и все говорили, что получается это неплохо. Потом пошла учиться на экскурсовода, и новое
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дело оказалось так увлекательно, что с прежней работой было покончено! На своих экскурсиях я стараюсь рассказать о городе через судьбы людей, в нем живших, научить видеть детали и почувствовать уникальность Москвы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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3
2
1
Е
Интерессная экскурсия с фактами из истории о которых не везде можно прочитать. Интересные локации и приятный гид, готовая учесть пожелания и подстроится под клиента.
Интерессная экскурсия с фактами из истории о которых не везде можно прочитать. Интересные локации и приятный
Интерессная экскурсия с фактами из истории о которых не везде можно прочитать. Интересные локации и приятный
Интерессная экскурсия с фактами из истории о которых не везде можно прочитать. Интересные локации и приятный
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С
были с сыном 11 лет! все понятным языком и очень очень интересно!!! сын сказал: мне понравилось!
были с сыном 11 лет! все понятным языком и очень очень интересно!!! сын сказал: мне понравилось!
были с сыном 11 лет! все понятным языком и очень очень интересно!!! сын сказал: мне понравилось!
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Елена
Очень понравилась чайная прогулка с Оксаной. Вот казалось бы,что можно рассказывать 2.5 часа о чае…,оказывается можно,много и интересно. О происхождении,о способах доставки и обманах,о чайных магнатах и чайных традициях. Спасибо,мы остались очень довольны,узнали много нового и провели прекрасно время.
Очень понравилась чайная прогулка с Оксаной. Вот казалось бы,что можно рассказывать 2.5 часа о чае…,оказывается можно,много
Очень понравилась чайная прогулка с Оксаной. Вот казалось бы,что можно рассказывать 2.5 часа о чае…,оказывается можно,много
Очень понравилась чайная прогулка с Оксаной. Вот казалось бы,что можно рассказывать 2.5 часа о чае…,оказывается можно,много
Очень понравилась чайная прогулка с Оксаной. Вот казалось бы,что можно рассказывать 2.5 часа о чае…,оказывается можно,много
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А
Уютная и камерная прогулка по бульварам нам очень понравилось. Всё было прекрасно: история чая и рассказы о жизни знаменитых чаеторговцев, возможность постоять возле знакомых, но, как оказалось, совсем неизвестных нам особняков. Отдельное спасибо за переулок Огородная Слобода:)
Оксана прекрасный гид, все было наглядно и отлично запомнилось.
Уютная и камерная прогулка по бульварам нам очень понравилось. Всё было прекрасно: история чая и рассказы
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Мария
Лёгкая и интересная экскурсия по улочкам столицы,связанным с историей чаеторговли и чаепития. Оксана не только рассказала нам о истории чайного дела в России, но и читала стихи, дневниковые отрывки современников,
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показывала картины русских живописцев и делилась шокирующими деталями чайного стола. Как гид, она, ведя познавательную экскурсию, внимательно следила,чтобы нам было комфортно и мы не замерзали.
Очень рекомендую этот тур как любителям чайных традиций, так и всем желающим хорошо провести время в центре Москвы.

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Т
Приятная экскурсия. Мы получили ответы на все возникающие по ходу вопросы.
Было здорово посмотреть на знакомые места под другим углом и попытаться прикинуть, а что же здесь было много лет назад
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