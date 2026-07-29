Чайная прогулка по Москве - это возможность узнать, как чай стал частью русской культуры. Экскурсия проведет вас по знаковым местам столицы, связанным с историей чая. Вы услышите интересные факты о московских чайных традициях, узнаете, где любили собираться знаменитости, и увидите роскошные особняки чайных королей. После прогулки можно насладиться чаепитием или чайной церемонией. Пешеходный формат экскурсии позволяет насладиться атмосферой города

Описание экскурсии

«Чайные» хроники

Я расскажу об истории чая: когда он попал в Россию и почему стал истинно «русским» напитком. Вы узнаете, где находились самые известные чайные, какой чай любили пить ямщики и откуда пошло выражение «дать на чай». Чай мирил противников, помогал при коммерческих сделках и вдохновлял великих художников на создание шедевров, а еще связал судьбы дочери «чайного короля» и великого русского поэта — на моей экскурсии вас ждет множество сюжетов, посвященных этому напитку.

«Чайные» места

Во время прогулки вы увидите здание роскошного ресторана, где готовил знаменитый повар Люсьен Оливье, а его кулинарные шедевры дегустировали Шаляпин, Чехов и другие известные посетители. Иногда чай заменял полноценный прием пищи: я помогу вам узнать о порядках русского застолья и чаевничанья и прочувствовать его особый колорит.

Вы также полюбуетесь изысканными особняками «чайных королей»: Высоцкина и Губкина. Я расскажу, как строился их бизнес, как выводили продукт на рынок. И, конечно, мы посетим «Китайский ларец» Перлова: вы удивитесь, узнав первоначальную цель его строительства, — и последствия, сыгравшие на руку предпримчивому купцу.

А после, по желанию, мы можем устроить чаепитие в кафе или настоящую чайную церемонию. Я расскажу об отличиях между чайными традициями у нас и на востоке и поделюсь секретами московских посиделок.

Организационные детали