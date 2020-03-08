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Услышать о появлении чая в России, увидеть особняки «чайных королей» и узнать о традициях чаепития

Оксана
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Оксана – ваш гид
Чай — самый привычный для нас напиток, но его «русская» часть истории содержит немало любопытных деталей и даже открытий.

На экскурсии по центру Москвы я объясню, благодаря кому чай стал так популярен в нашей стране, поделюсь интересными фактами и познакомлю вас с московскими чайными традициями.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Трубная
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Чайная прогулка по Москве
Чайная прогулка по Москве

Что вас ожидает

«Чайные» хроники
Я расскажу об истории чая: когда он попал в Россию и почему стал истинно «русским» напитком. Вы узнаете, где находились самые известные чайные, какой чай любили пить ямщики и откуда пошло выражение «дать на чай». Чай мирил противников, помогал при коммерческих сделках и вдохновлял великих художников на создание шедевров, а еще связал судьбы дочери «чайного короля» и великого русского поэта — на моей экскурсии вас ждет множество сюжетов, посвященных этому напитку.

«Чайные» места
Во время прогулки вы увидите здание роскошного ресторана, где готовил знаменитый повар Люсьен Оливье, а его кулинарные шедевры дегустировали Шаляпин, Чехов и другие известные посетители. Иногда чай заменял полноценный прием пищи: я помогу вам узнать о порядках русского застолья и чаевничанья и прочувствовать его особый колорит.
Вы также полюбуетесь изысканными особняками «чайных королей»: Высоцкина и Губкина. Я расскажу, как строился их бизнес, как выводили продукт на рынок. И, конечно, мы посетим «Китайский ларец» Перлова: вы удивитесь, узнав первоначальную цель его строительства, — и последствия, сыгравшие на руку предпримчивому купцу.

А после, по желанию, мы можем устроить чаепитие в кафе или настоящую чайную церемонию. Я расскажу об отличиях между чайными традициями у нас и на востоке и поделюсь секретами московских посиделок.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Чаепитие не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно (по желанию). Также я помогу выбрать и при необходимости заказать для вас оригинальную чайную церемонию; стоимость и подробности уточняйте в переписке.
Чайная прогулка по Москве
Чайная прогулка по Москве
Чайная прогулка по Москве
Чайная прогулка по Москве
Чайная прогулка по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Трубная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана. По образованию филолог. Сначала по Москве гуляла с друзьями и родственниками, что-то рассказывала, и все говорили, что получается это неплохо. Потом пошла учиться на экскурсовода, и новое дело оказалось так увлекательно, что с прежней работой было покончено! На своих экскурсиях я стараюсь рассказать о городе через судьбы людей, в нем живших, научить видеть детали и почувствовать уникальность Москвы!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Это была очень увлекательная экскурсия. Оксана прекрасно знает историю появления чая в Москве, о каждом необходимом объекте экскурсии она рассказывает очень интересные исторические факты, показывает фотографии. И даже место встречи она выбрала не случайно, т.к. оно напрямую связано с историей проникновения чая в Москву. Экскурсия подойдет тем, кто интересуется историей Москвы.
Мария
23 февраля 2020
Лёгкая и интересная экскурсия по улочкам столицы,связанным с историей чаеторговли и чаепития. Оксана не только рассказала нам о истории чайного дела в России, но и читала стихи, дневниковые отрывки современников, показывала картины русских живописцев и делилась шокирующими деталями чайного стола. Как гид, она, ведя познавательную экскурсию, внимательно следила,чтобы нам было комфортно и мы не замерзали.
Очень рекомендую этот тур как любителям чайных традиций, так и всем желающим хорошо провести время в центре Москвы.
22 декабря 2019
Спасибо Оксане за отличную экскурсию! Два часа прошли на одном дыхании, хоть было и прохладно.
Экскурсия понравится не только тем, кто интересуется чайными традициями, но и тем, кого увлекает история предпринимательства в России.
7 декабря 2019
Спасибо огромное Оксане за чудесную экскурсию! Нам все очень понравилось: и масса интересных фактов, и продуманно составленный маршрут, и даже столик в кофейне был забронирован заранее - во всем чувствовалась забота ;) Теперь мы знаем не только про китайский чай и московское купечество, но и про то, чем мы похожи на Юрия Гагарина и Елизавету II ;)

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