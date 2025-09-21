Путешествие в Кондуки и Романцевские горы — «Русское Бали» Тульской области, с посещением одного из старинных городов: Венёва или Каширы. Вас ждут бирюзовые озёра, фантастические пейзажи и знакомство с культурным наследием.
Описание экскурсииПутешествие к бирюзовым озёрам и старинным городам Вас ждёт увлекательная поездка в удивительный природный уголок Тульской области — к Романцевским горам и бирюзовым озёрам, которые называют «Русским Бали» и даже «Тульским Марсом». Здесь, среди среднерусских равнин, словно из другой планеты поднимаются разноцветные пики, у подножий которых блестят прозрачные воды бывших угольных карьеров. Вы прогуляетесь по живописным тропам, услышите рассказ гида о том, как природа превратила промышленный ландшафт в рукотворное чудо, и получите время для отдыха, купания и фотографий на фоне космических пейзажей. Во второй части маршрута вас ждёт знакомство с атмосферой древнего русского города. В зависимости от программы это будет либо Венёв — с его Николаевской колокольней и музеем фототехники, либо Кашира — город на высоком берегу Оки, где вы увидите Водонапорную башню, исторический центр и панорамные виды на Белопесоцкий монастырь. Каждый маршрут сочетает уникальные пейзажи природы и культурное наследие, позволяя по-настоящему почувствовать дух русской провинции.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в заповедную зону Романцевские горы
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 800 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Каширская, выход №1
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерий
21 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Замечательный сопровождающий гид и прекрасные гиды в самом Венёве. Очень интересная экскурсия на колокольню, которую мы, кстати говоря, даже не ожидали! Все гиды очень интересно рассказывали, много юморили и не давали заскучать! За что им огромное спасибо!
Анна
14 сен 2025
Были на экскурсии вчера. Посетили чудесный город Венёв. В этом городе понимались на самый верх в потрясающей красоты Никольской колокольне и слушали колокольный звон. Посмотрели в этой же колокольне фильм
Оксана
14 сен 2025
Венёв тихий, уютный городок, подъём на колокольню не так страшен как казалось, увидели работу колоколов в действии. Кондуки очень интересное место, такие витиеватые горы увидеть можно только там.
Виктория
7 сен 2025
Ольга
7 сен 2025
Хорошая экскурсия, замечательный гид Смирнов Н. Н. Единственное хотелось больше времени провести на озерах. Обед вкусный, в прекрасном ресторане!!!
Светлана
31 авг 2025
Всё понравилось
Евгения
19 авг 2025
Елена
17 авг 2025
hi+79586
12 авг 2025
Anastasia
10 авг 2025
Очень понравились места где мы были, на самом деле потрясающие виды и атмосфера. За саму экскурсию 5+.
За организацию и информацию о ней 3 мах
- нет информации о времени и меню
Светлана
7 авг 2025
Елена
5 авг 2025
Организация экскурсии была хорошей. В автобусе была рассадка по местам. Нам повезло с погодой. Было солнечно, хотя выезжали в пасмурное утро. Виды в Кандуках, конечно, необыкновенные. Вода и правда бирюзовая.
Наталья
23 июл 2025
Мария
22 июл 2025
Экскурсия получилась отличной!
Несмотря на непогоду, мы смогли насладиться маленьким, уютным и невероятно атмосферным городом Венёв. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Николаю Николаевичу за увлекательное погружение в историю региона. Его рассказ был
Анна
20 июл 2025
Очень интересно, Николай Смирнов - отличный экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывал. Очень понимающее отношение к людям, предупреждали о каких то неудобствах, погоде. Автобус ехал с остановками по нуждам, все очень понравилось спасибо
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Русское Бали и древние города: Романцевские горы и Кондуки»
Билеты
Мир русского авангарда. Индивидуальная прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
8200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
27 мар в 19:00
28 мар в 13:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и узнать о забавах русских царей
Начало: В районе метро «Партизанская»
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Замоскворечье: архитектура по-русски
Прогулка по Замоскворечью откроет перед вами уникальные образцы архитектуры 17 века. Узнайте о допетровском зодчестве и поисках русского стиля
Начало: У метро «Третьяковская»
24 мар в 11:00
25 мар в 11:00
от 3000 ₽ за всё до 20 чел.