о создании этого красивого места. На экскурсии по Венёву нас сопровождал гид Денис. Прекрасный рассказчик, услышали очень много интересных историй о городе. Он рассказал нам, где можно купить очень вкусный хлеб в городе. В этом же магазине продаются местные булочки Венёвки и тульские пряники. Далее поехали уже к Романцевским горам, где нас ждали невероятной бирюзовости озёра. На прогулку для самостоятельного осмотра у нас там было выделено где-то 2,5 часа. Пофотографировали и сфотографировались везде, где только можно. Для желающих покушать есть точки у подножия этих гор, где можно поесть шашлык. Аромат от него сногсшибательный. На озёрах можно взять напрокат сапы, катамараны, лодки. В общем, всё здорово! И самое главное, что запомнилось в этой экскурсии - наш гид Николай Николаевич Смирнов. Человек, поражающий своими знаниями по истории. На протяжении всего нашего путешествия он очень интересно рассказывал и подводил к той или иной теме свой рассказ. Всё по существу и с юмором. Экскурсию, а особенно экскурсовода, рекомендую!