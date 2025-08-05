Групповая
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
4300 ₽ за человека
Групповая
Путешествие на Тульское Бали: Кондуки - Кашира
Начало: Москва, станция метро Каширская, выход №1
Расписание: Согласно расписанию
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
3870 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Романцевские горы + Куликово поле
Начало: М. Коломенская выход из метро №7
Расписание: По выходным в 8:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 августа 2025Организация экскурсии была хорошей. В автобусе была рассадка по местам. Нам повезло с погодой. Было солнечно, хотя выезжали в пасмурное
- ЕЕвгения30 июня 2025Все прошло круто! Было много времени, чтобы погулять самостоятельно, экскурсовод в автобусе дала много полезной и интересной информации!
Благодарю ☺️
- ЕЕлена15 июня 2025Хорошо составленный маршрут. Прекрасный гид Светлана предоставила очень много интересной информации на протяжении всей поездки. Благодарю за отличный тур. Обязательно воспользуюсь вашими услугами.
- ЕЕлена31 июля 2022Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
- ЧЧернышева31 июля 2022Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена31 июля 2022Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
- ЧЧернышева31 июля 2022Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
Настоятельно рекомендую!
- ТТатьяна2 мая 2022Прекрасное путешествие! Очень красивые места!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Романцевские горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Романцевские горы" можно забронировать 3 экскурсии от 3870 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Романцевские горы», 96 ⭐ отзывов, цены от 3870₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь