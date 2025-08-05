читать дальше

утро. Виды в Кандуках, конечно, необыкновенные. Вода и правда бирюзовая. Купаться там запрещено, висят таблички, на которые никто не обращает внимание и купаются. Есть на чем поплавать, можно перекусить - шашлыки, мороженое, вода и т. д. По ценам ниже, чем в парках Москвы, например, в Коломенском. Что огорчило - это мусор на самих горах и отсутствие мусорок в принципе. Гид нам очень понравился - Татьяна Степановна. Очень интересно рассказывала, делала перерывы и давала поспать. Обед был вкусный, но, как мне показалось, цена 800 руб это дороговато.