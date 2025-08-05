Мои заказы

Романцевские горы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Романцевские горы» в Москве, цены от 3870 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
На автобусе
15 часов
88 отзывов
Групповая
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
4300 ₽ за человека
Путешествие на Тульское Бали: Кондуки - Кашира
На автобусе
14 часов
5 отзывов
Групповая
Путешествие на Тульское Бали: Кондуки - Кашира
Начало: Москва, станция метро Каширская, выход №1
Расписание: Согласно расписанию
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
3870 ₽ за человека
Романцевские горы + Куликово поле
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Романцевские горы + Куликово поле
Начало: М. Коломенская выход из метро №7
Расписание: По выходным в 8:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Путешествие на Тульское Бали: Кондуки - Кашира
    Организация экскурсии была хорошей. В автобусе была рассадка по местам. Нам повезло с погодой. Было солнечно, хотя выезжали в пасмурное
    читать дальше

    утро. Виды в Кандуках, конечно, необыкновенные. Вода и правда бирюзовая. Купаться там запрещено, висят таблички, на которые никто не обращает внимание и купаются. Есть на чем поплавать, можно перекусить - шашлыки, мороженое, вода и т. д. По ценам ниже, чем в парках Москвы, например, в Коломенском. Что огорчило - это мусор на самих горах и отсутствие мусорок в принципе. Гид нам очень понравился - Татьяна Степановна. Очень интересно рассказывала, делала перерывы и давала поспать. Обед был вкусный, но, как мне показалось, цена 800 руб это дороговато.

  • Е
    Евгения
    30 июня 2025
    Путешествие на Тульское Бали: Кондуки - Кашира
    Все прошло круто! Было много времени, чтобы погулять самостоятельно, экскурсовод в автобусе дала много полезной и интересной информации!
    Благодарю ☺️
  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Путешествие на Тульское Бали: Кондуки - Кашира
    Хорошо составленный маршрут. Прекрасный гид Светлана предоставила очень много интересной информации на протяжении всей поездки. Благодарю за отличный тур. Обязательно воспользуюсь вашими услугами.
  • Е
    Елена
    31 июля 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
  • Ч
    Чернышева
    31 июля 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
    Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Елена
    31 июля 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
  • Ч
    Чернышева
    31 июля 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
    Настоятельно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Прекрасное путешествие! Очень красивые места!

