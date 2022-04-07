Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам

Семь сестер Москвы

Индивидуальная
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам

Что вас ожидает 🤩

  • Самый известный ВУЗ России
  • Гостиница "Украина" с оригинальными советскими интерьерами
  • Жилой дом, в котором в советское время жили партийная элита, а сегодня живут известные актеры
  • "Несбывшаяся" сталинская высотка
Сталинские высотки, или, как их ещё называют «семь сестёр Москвы» — это одна из визитных карточек столицы.
Монументальные сооружения таят в себе множество исторических событий, мифов и легенд. Вы увидите все семь советских небоскребов и поймете, чем эти, казалось бы, похожие здания, отличаются друг от друга.
На экскурсии вы узнаете историю проектирования, строительства каждой высотки. Приоткроете исторические тайны тех мест, где появились или должны были появиться сталинские небоскрёбы. Вы услышите о личностях, которые жили в высотке на Котельнической набережной. И, конечно, увидите послевоенную Москву, тихий город, границы которого в далёком 1947 году располагались чуть ближе нынешнего третьего транспортного кольца.
Ваш маршрут пройдёт через всю Москву, от МГУ до гостиницы Ленинградская. Маршрут проложен таким образом, что вы без проблем сможете проехать его на велосипеде. Заряжайте телефон, берите с собой power bank и отправляйтесь исследовать эти уникальные памятники архитектуры!
Интересного и увлекательного вам путешествия!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Аренда велосипеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
Завершение: Гостиница «Ленинградская» (Каланчевская улица, 21)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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