Сталинские высотки, или, как их ещё называют «семь сестёр Москвы» — это одна из визитных карточек столицы.

Монументальные сооружения таят в себе множество исторических событий, мифов и легенд. Вы увидите все семь советских небоскребов и поймете, чем эти, казалось бы, похожие здания, отличаются друг от друга.

На экскурсии вы узнаете историю проектирования, строительства каждой высотки. Приоткроете исторические тайны тех мест, где появились или должны были появиться сталинские небоскрёбы. Вы услышите о личностях, которые жили в высотке на Котельнической набережной. И, конечно, увидите послевоенную Москву, тихий город, границы которого в далёком 1947 году располагались чуть ближе нынешнего третьего транспортного кольца.

Ваш маршрут пройдёт через всю Москву, от МГУ до гостиницы Ленинградская. Маршрут проложен таким образом, что вы без проблем сможете проехать его на велосипеде. Заряжайте телефон, берите с собой power bank и отправляйтесь исследовать эти уникальные памятники архитектуры!

Интересного и увлекательного вам путешествия!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).