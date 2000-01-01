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Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»

4.8
35 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Москвы
Приготовьтесь загадывать желание — мы отправляемся в путешествие за звездой.

Мы заберемся на шпиль Сталинской высотки, гостиницы «Украина».

Вас ждет захватывающий вид на Москву с высоты 180 метров, вкусные напитки и полный удивительных фактов рассказ гида.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏙С городских высот
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»

Что вы увидите

  • Потрясающая панорама Москвы (смотрите фото ниже)
Приглашаю вас взглянуть на город 🏙️ с нестандартного ракурса. Поднимаемся всё выше и уже почти добрались до звёзд. Что вас ожидает:Во время экскурсии 🧭 мы с вами поднимемся на шпиль Сталинской высотки — Гостиницы «Украина», где расположена одна из самых живописных смотровых Москвы.
В процессе мероприятия вы узнаете тайны и историю 📖 строительства всех высоток, найдёте диораму Москвы 1977 года «Москва-столица СССР».
Наконец взглянете на город с высоты 180 метров и возможно немного выпьете хорошего алкоголя. Но это уже зависит от возраста и предпочтений.
Ну и, конечно, не забудьте загадать желание, ведь никогда ещё звезда не была так близко!Важная информация:• Экскурсия ⛳ не требует дополнительных расходов, но при желании вы можете взять закуски или напитки в баре;
  • Обязательно захватите с собой фотоаппарат, ведь, возможно, именно здесь вам удастся снять свои лучшие кадры;
  • Запрещено брать с собой животных.
Что входит
  • Экскурсионная программа от профессионального гида
  • Бокал качественного алкоголя или чай/кофе
Что не входит
  • Отдельно вы можете заказать дополнительные напитки и закуски.
Начало
🚩 Станция метро Киевская
Место завершения
🏁 Зависит от ваших дальнейших планов
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей
Андрей
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35 отзывов оставили туристы

Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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