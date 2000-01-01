Приглашаю вас взглянуть на город 🏙️ с нестандартного ракурса. Поднимаемся всё выше и уже почти добрались до звёзд. Что вас ожидает:Во время экскурсии 🧭 мы с вами поднимемся на шпиль Сталинской высотки — Гостиницы «Украина», где расположена одна из самых живописных смотровых Москвы.

В процессе мероприятия вы узнаете тайны и историю 📖 строительства всех высоток, найдёте диораму Москвы 1977 года «Москва-столица СССР».

Наконец взглянете на город с высоты 180 метров и возможно немного выпьете хорошего алкоголя. Но это уже зависит от возраста и предпочтений.

Ну и, конечно, не забудьте загадать желание, ведь никогда ещё звезда не была так близко!Важная информация:• Экскурсия ⛳ не требует дополнительных расходов, но при желании вы можете взять закуски или напитки в баре;