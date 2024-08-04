Остановитесь, посмотрите наверх — и восхититесь масштабом и монументальностью московских высоток. За 3 часа вы увидите здания эпохи Сталина и те, что появились недавно. Узнаете, как в городе строят небоскрёбы и почему после войны план по высоткам не был выполнен. Побываете в роскошных гостиницах и, если захотите, полакомитесь там особенным кофе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите самую крошечную высотку, которая часто встречает гостей Москвы. Рассмотрите все сталинские высотки, которые были построены в 40–50-х годах. Оцените современные жилые и офисные здания и зайдёте в великолепные гостиницы, где по желанию отведаете оригинальный кофе.
А мы расскажем:
- Сколько высоток хотели построить после войны и почему план не был выполнен
- Из-за чего не достроили самое высокое здание в Европе в 30-х годах
- Где изначально планировали поставить памятник «Рабочий и колхозница»
И многое другое!
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами. Мы зайдём внутрь гостиниц «Хилтон Москва Ленинградская» и «Рэдиссон Коллекшен Москва», остальные высотки осмотрим снаружи
- Дополнительные расходы: кофе в гостиницах — по желанию
- Поездка проходит на автомобиле Honda
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 18. Детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каланчёвской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3045 туристов
Вот уже более 5 лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. Приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательныхЗадать вопрос
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