читать дальше

кататься, он знает много красивых мест и исторических фактов про эти места. Да еще и шикарно фотографирует! Еще мне понравился его принцип, что мероприятие состоится, даже если записалось мало человек. Таким образом, мои планы на это воскресенье не были нарушены, хотя из-за плохой погоды записалась только я одна 😁 В плохой погоде, если хорошо одеться, даже есть свои плюсы, на улицах достаточно малолюдно, удобно передвигаться и меньше помех для красивых фото! Даниле огромное спасибо, я как-будто побывала в отпуске всего лишь за один день ☺️