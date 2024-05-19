Изучаем Москву на велосипеде

Найдено 5 экскурсий в категории «На велосипеде» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
«Программа подойдет для всех, кто умеет кататься на велосипеде и имеет минимальную физическую подготовку»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800 за человека
Научные покатушки по Воробьёвым горам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
«Экскурсия предполагает передвижение на велосипеде, самокате или моноколесе»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670 за всё до 8 чел.
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
«Программа подойдёт взрослым людям, которые умеют кататься на велосипеде и имеют минимальную физическую подготовку»
9 июня в 18:00
22 июня в 19:00
980 за человека
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Аудиогид
4 часа
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
«Маршрут проложен таким образом, что вы без проблем сможете проехать его на велосипеде»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
    Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила оказался очень интересным собеседником,
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    разговор с которым вышел далеко за рамки обсуждения мест на маршруте)) отдельно хотелось бы отметить, что Данила провел экскурсию не смотря на то, что записалась на нее я одна, а также скорректировал место финиша по моей просьбе! Большое спасибо! 😍🙏

    Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила
  • А
    Алёна
    12 мая 2024
    Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
    Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊 С Данилой очень комфортно
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    кататься, он знает много красивых мест и исторических фактов про эти места. Да еще и шикарно фотографирует! Еще мне понравился его принцип, что мероприятие состоится, даже если записалось мало человек. Таким образом, мои планы на это воскресенье не были нарушены, хотя из-за плохой погоды записалась только я одна 😁 В плохой погоде, если хорошо одеться, даже есть свои плюсы, на улицах достаточно малолюдно, удобно передвигаться и меньше помех для красивых фото! Даниле огромное спасибо, я как-будто побывала в отпуске всего лишь за один день ☺️

    Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊
  • Н
    Наталья
    21 октября 2023
    Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
    Очень красивые места, потрясающие виды и классный маршрут! Спасибо огромное за такой прекрасный велотур!
    Очень красивые места, потрясающие виды и классный маршрут! Спасибо огромное за такой прекрасный велотур!Очень красивые места, потрясающие виды и классный маршрут! Спасибо огромное за такой прекрасный велотур!
  • Л
    Лилия
    29 августа 2023
    Научные покатушки по Воробьёвым горам
    Отличная велопрогулка по МГУ! Интересно, познавательно, небанально. Лида - прекрасный рассказчик! Спасибо большое!
  • Н
    Наталия
    26 августа 2023
    Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
    Только сдали велосипеды. На экскурсии были с мужем. Оба в восторге. Идея и реализация 🔥🔥🔥. Новые впечатления, интересный рассказ и
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    хорошая физ нагрузка. Теперь такой релакс приятный. Продолжили обсуждать фильмы за ужином. Спасибо большое организаторам за прекрасный маршрут по тихим красивым улочкам, на которых я раньше не бывала и интересный рассказ. 🌸

  • Н
    Надежда
    25 августа 2023
    Научные покатушки по Воробьёвым горам
    Благодарю Лидию за чудесную прогулку! Все гости открыли много нового и интересного в знакомой территории МГУ!
  • Е
    Елена
    20 августа 2023
    Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
    Отличная велопрогулка! Было интересно и комфортно 🙂 рекомендую 👍
    Отличная велопрогулка! Было интересно и комфортно 🙂 рекомендую 👍Отличная велопрогулка! Было интересно и комфортно 🙂 рекомендую 👍Отличная велопрогулка! Было интересно и комфортно 🙂 рекомендую 👍
  • T
    Tatiana
    20 августа 2023
    Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
    Спасибо Даниле и Дине за отличную велопрогулку! «Шурика» узнала сразу, с другими фильмами было посложнее) зато список «must see” пополнился) Прогулка довольно длительная, рассчитывайте свои силы. Маршрут очень хорош - каждая остановка - бриллиант)
  • Н
    Наталья
    10 июля 2023
    Научные покатушки по Воробьёвым горам
    Отличная экскурсия. Много интересной информации. Рекомендую?
  • Е
    Екатерина
    7 июля 2023
    Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
    Очень понравилось. Как сам город, так и Анастасия, посмотрели много локаций, поездка прошла легко.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На велосипеде»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На велосипеде" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 790 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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