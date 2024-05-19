1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
«Программа подойдет для всех, кто умеет кататься на велосипеде и имеет минимальную физическую подготовку»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
«Экскурсия предполагает передвижение на велосипеде, самокате или моноколесе»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
«Программа подойдёт взрослым людям, которые умеют кататься на велосипеде и имеют минимальную физическую подготовку»
9 июня в 18:00
22 июня в 19:00
980₽ за человека
Аудиогид
4 часа
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
«Маршрут проложен таким образом, что вы без проблем сможете проехать его на велосипеде»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена19 мая 2024Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила оказался очень интересным собеседником,
- ААлёна12 мая 2024Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊 С Данилой очень комфортно
- ННаталья21 октября 2023Очень красивые места, потрясающие виды и классный маршрут! Спасибо огромное за такой прекрасный велотур!
- ЛЛилия29 августа 2023Отличная велопрогулка по МГУ! Интересно, познавательно, небанально. Лида - прекрасный рассказчик! Спасибо большое!
- ННаталия26 августа 2023Только сдали велосипеды. На экскурсии были с мужем. Оба в восторге. Идея и реализация 🔥🔥🔥. Новые впечатления, интересный рассказ и
- ННадежда25 августа 2023Благодарю Лидию за чудесную прогулку! Все гости открыли много нового и интересного в знакомой территории МГУ!
- ЕЕлена20 августа 2023Отличная велопрогулка! Было интересно и комфортно 🙂 рекомендую 👍
- TTatiana20 августа 2023Спасибо Даниле и Дине за отличную велопрогулку! «Шурика» узнала сразу, с другими фильмами было посложнее) зато список «must see” пополнился) Прогулка довольно длительная, рассчитывайте свои силы. Маршрут очень хорош - каждая остановка - бриллиант)
- ННаталья10 июля 2023Отличная экскурсия. Много интересной информации. Рекомендую?
- ЕЕкатерина7 июля 2023Очень понравилось. Как сам город, так и Анастасия, посмотрели много локаций, поездка прошла легко.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На велосипеде" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 790 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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