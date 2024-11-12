Переулки вокруг Арбата давно облюбовали ценители «седой старины Москвы»: здесь и памятные места, и уютные улочки, и дома с историей.
Но самые яркие эмоции просыпаются, когда я начинаю рассказывать о любовных историях, происходивших здесь.
В центре нашего внимания окажутся знаменитые жители Москвы — и любовь во всём разнообразии: к людям, искусству, городу и стране.
Но самые яркие эмоции просыпаются, когда я начинаю рассказывать о любовных историях, происходивших здесь.
В центре нашего внимания окажутся знаменитые жители Москвы — и любовь во всём разнообразии: к людям, искусству, городу и стране.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Всё начинается с любви…
В кварталах вокруг Арбата — целый мир: более 2 десятков переулков, не одна сотня красивых домов. Я выбрала самые, на мой взгляд, интересные — Гагаринский и Пречистенский. И собрала «книгу жизни» обитателей этих мест: получилась настоящая энциклопедия московского быта. Будем неспешно прогуливаться среди богато украшенных особняков, рассматривать фасады и обсуждать: кто здесь жил? Какие тайны хранит это здание? И при чём здесь любовь?
Вы увидите
- Особняк Секретарёва — самый богато украшенный особняк на Гоголевском бульваре, чьи белые резные колонны напоминают интерьеры Большого Кремлёвского дворца
- Дом Нащокина — судьба жителя этого дома намного интереснее, чем его архитектура
- Дом Лопатиных — поговорим о любви поэта к девушке, которая началась с любви к дому
- Особняк Якунчиковой и особняк Гутхейля — рискованный проект Якова Рекка, банкира и предпринимателя. И здесь не обошлось без истории любви!
- Мастерскую Веры Мухиной — место творчества человека, который родился в одном политическом строе, но полюбил другой и остался верен ему
Вы узнаете
- Как любовь к красивой жизни помогла крестьянскому сыну стать дворянином
- Чей дом хорошо знали все извозчики Москвы
- Как самому молодому московскому архитектору удалось превзойти именитых мастеров
И все эти истории будут о любви!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- В конце всех ждёт подарок — набор авторских открыток с изображением особняков
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 23 туристов
Я родилась в Казани, а в Москве живу уже с конца 1990-х. Но сколько себя помню, я всегда организовывала туры и маршруты для клиентов, друзей, семьи, придумывала поездки на выходные,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
12 ноя 2024
очень благодарна Венере за такой подробный и разнообразный рассказ о проявлениях любви, связанных с жителями особняков Москвы. мне невероятно понравилось, как Венера построила взаимодействие с экскурсантами, с удовольствием приду на другие ее экскурсионные программы
А
Анна
1 ноя 2024
Экскурсия прошла замечательно. интересные истории о любви, запечатлены в архитектуре города. Да, любовь бывает разной. Благодарю экскурсовода Венеру, за интересный рассказ и интересный маршрут.
В
Валерия
31 окт 2024
Венера - замечательный гид.
Интересно и вкрадчиво рассказывает истории.
Нам понравилось, порекомендовали друзьям.
Интересно и вкрадчиво рассказывает истории.
Нам понравилось, порекомендовали друзьям.
С
Сергей
12 окт 2024
Большое спасибо за ожившие особняки старых московских переулков, за новые неожиданные истории и вдохновение погружаться в эти историю дальше!
Т
Татьяна
5 окт 2024
Мы с сестрой москвичи, очень любим гулять по старым улицам Москвы, много читаем и, казалось, знаем об истории и архитектуре немало. Но наш гид Венера провела нас по знакомым улочкам
В
Вадим
4 окт 2024
Прекрасная экскурсия по переулком вокруг Арбата.
Гид- Венера, очень позитивная,умная,грамотная и добрая, прекрасно знает историю старой Москвы. Это была история старинных особняков и связанных с ними людей,либо проживавших там, либо в
Гид- Венера, очень позитивная,умная,грамотная и добрая, прекрасно знает историю старой Москвы. Это была история старинных особняков и связанных с ними людей,либо проживавших там, либо в
Д
Дарья
23 сен 2024
Прекрасная экскурсия, мы получили именно такой формат, который хотели - камерная экскурсия по интересному небанальному маршруту, Венера замечательный экскурсовод, мы узнали много интересных и необычных историй жителей разных времен и эпох, остались очень приятные впечатления. Спасибо большое!
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