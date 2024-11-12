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словно впервые. Мы узнали много нового, интересного, как будто дома и люди, жившие в них, сами поведали нам свои истории жизни и любви. Венера - прекрасный рассказчик, располагает интересным фотоматериалом и подарила на память красивые фото увиденных зданий. Впечатлений и обсуждений нам хватило на несколько дней, а общение с обаятельной Венерой и солнечный день оставили в душе тепло и желание вновь совершить совместную прогулку по любимому городу.

Огромное спасибо Вам, Венера, за профессионализм, интересный нестандартный рассказ и приятное общение. Ждём новых историй🌞🍁