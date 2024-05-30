А Анастасия Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно

Т Татьяна Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны читать дальше памятник Соньке - золотой ручке. Анастасия не в виде монолога проводит экскурсию,но и спрашивает мнение экскурсантов и их ощущения и впечатления! У нас получилась экскурсия как некое обсуждение увиденного. Это было необычно и особенно потому,что собрались совершенно незнакомые друг другу люди. Мы шли по алееям кладбища и разговаривали,и делились своими ассоциациями от увиденного….. Очень понравилось экскурсия,которую провела Анастасия! Увлекательно, интересно,с погружением в тайны Ваганькова кладбища. Слушали, затаив дыхание. Особенно понравился рассказ про таинственный

М Мария Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+) Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!

Е Елена Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны Анастасия классная, очень резвая. Экскурсия была насыщенная, очень денамичная. Видно, что гиду реально интересно то, о чем она рассказывает. Анастасия реально хочет показать много, дать разнообразную информацию и предвосхищает вопросы и возможные претензии. 100 % довольны

Е Елизавета В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка Огромное спасибо за экскурсию. Гид Лариса великолепна. Кроме того, что она прекрасно знает экскурсионный материал, она очень доброжелательна и внимательна. Очень рекомендую.

Е Елизавета В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка читать дальше общении человек. Москва открылась для нас с новой стороны, мы увидели такие красивые усадьбы и доходные дома, словно оказались в отпуске, напитались впечатлениями, получили легкую перезагрузку и новые знания об архитектуре и архитектурных стилях. Разглядели в работах Кекушева и Шехтеля вдохновение от великого Гауди. Москва лучший город мира. Спасибо ♥️ Нам понравилось абсолютно все! Мы ходили больше 3 часов и почти не заметили время, Лариса интересный рассказчик и приятный в

С Светлана Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе) Хороший гид. . Знает материал. . Рассказывает о души. . Было интересно! Спасибо. . В прошлое и в тайны она нас провела))

К Ксения Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе) Отличная экскурсия, интересная, обошли основные места, всё понравилось!