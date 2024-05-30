Есенин – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Есенин» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
«Вы не только почтите память таких известных людей нашей страны, как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Абдулов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Георгий Вицин, но и узнаете интересные детали из жизни каждого»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600 за человека
Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
«Как народный артист Сергей Никоненко создал свой частный музей Сергея Есенина»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
«Мы отправимся по повседневному московскому маршруту Сергея Есенина»
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600 за всё до 5 чел.
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
91 отзыв
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
«Подробности смерти Сергея Есенина, а также увидим рядом захоронения тех, кто сыграл важную роль в судьбе поэта»
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
Начало: На Тверском бульваре
«Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным»»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
7 300 за всё до 6 чел.
Литературные переулки Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
«храм, который «повенчал» Есенина и Айседору Дункан»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
Начало: Гоголевском бульваре
«Герои этих историй — Пушкин и Денис Давыдов, Есенин и Булгаков — увековечили память о мгновениях, пережитых здесь»
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Очень понравилось экскурсия,которую провела Анастасия! Увлекательно, интересно,с погружением в тайны Ваганькова кладбища. Слушали, затаив дыхание. Особенно понравился рассказ про таинственный
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    памятник Соньке - золотой ручке. Анастасия не в виде монолога проводит экскурсию,но и спрашивает мнение экскурсантов и их ощущения и впечатления! У нас получилась экскурсия как некое обсуждение увиденного. Это было необычно и особенно потому,что собрались совершенно незнакомые друг другу люди. Мы шли по алееям кладбища и разговаривали,и делились своими ассоциациями от увиденного…..

  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
    Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Анастасия классная, очень резвая. Экскурсия была насыщенная, очень денамичная. Видно, что гиду реально интересно то, о чем она рассказывает. Анастасия реально хочет показать много, дать разнообразную информацию и предвосхищает вопросы и возможные претензии. 100 % довольны
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
    Супер!!!!
  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Огромное спасибо за экскурсию. Гид Лариса великолепна. Кроме того, что она прекрасно знает экскурсионный материал, она очень доброжелательна и внимательна. Очень рекомендую.
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Нам понравилось абсолютно все! Мы ходили больше 3 часов и почти не заметили время, Лариса интересный рассказчик и приятный в
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    общении человек. Москва открылась для нас с новой стороны, мы увидели такие красивые усадьбы и доходные дома, словно оказались в отпуске, напитались впечатлениями, получили легкую перезагрузку и новые знания об архитектуре и архитектурных стилях. Разглядели в работах Кекушева и Шехтеля вдохновение от великого Гауди. Москва лучший город мира. Спасибо ♥️

  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Хороший гид. . Знает материал. . Рассказывает о души. . Было интересно! Спасибо. . В прошлое и в тайны она нас провела))
  • К
    Ксения
    29 апреля 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Отличная экскурсия, интересная, обошли основные места, всё понравилось!
  • В
    Варвара
    21 апреля 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много интересных фактов. Спасибо, Анастасия!
    Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, многоОтличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, многоОтличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Есенин»

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  1. Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
  2. Серебряный век в переулках Арбата
  3. Один день из жизни Сергея Есенина
  4. Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
  5. Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Есенин" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 500 до 7 600. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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