1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
«Вы не только почтите память таких известных людей нашей страны, как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Абдулов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Георгий Вицин, но и узнаете интересные детали из жизни каждого»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
«Как народный артист Сергей Никоненко создал свой частный музей Сергея Есенина»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
«Мы отправимся по повседневному московскому маршруту Сергея Есенина»
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
«Подробности смерти Сергея Есенина, а также увидим рядом захоронения тех, кто сыграл важную роль в судьбе поэта»
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
Начало: На Тверском бульваре
«Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным»»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
«храм, который «повенчал» Есенина и Айседору Дункан»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
Начало: Гоголевском бульваре
«Герои этих историй — Пушкин и Денис Давыдов, Есенин и Булгаков — увековечили память о мгновениях, пережитых здесь»
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно
- ТТатьяна25 мая 2024Очень понравилось экскурсия,которую провела Анастасия! Увлекательно, интересно,с погружением в тайны Ваганькова кладбища. Слушали, затаив дыхание. Особенно понравился рассказ про таинственный
- ММария24 мая 2024Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
- ЕЕлена20 мая 2024Анастасия классная, очень резвая. Экскурсия была насыщенная, очень денамичная. Видно, что гиду реально интересно то, о чем она рассказывает. Анастасия реально хочет показать много, дать разнообразную информацию и предвосхищает вопросы и возможные претензии. 100 % довольны
- ООльга18 мая 2024Супер!!!!
- ЕЕлизавета16 мая 2024В гостях у аристократов: Остоженка и ПречистенкаОгромное спасибо за экскурсию. Гид Лариса великолепна. Кроме того, что она прекрасно знает экскурсионный материал, она очень доброжелательна и внимательна. Очень рекомендую.
- ЕЕлизавета11 мая 2024В гостях у аристократов: Остоженка и ПречистенкаНам понравилось абсолютно все! Мы ходили больше 3 часов и почти не заметили время, Лариса интересный рассказчик и приятный в
- ССветлана5 мая 2024Хороший гид. . Знает материал. . Рассказывает о души. . Было интересно! Спасибо. . В прошлое и в тайны она нас провела))
- ККсения29 апреля 2024Отличная экскурсия, интересная, обошли основные места, всё понравилось!
- ВВарвара21 апреля 2024Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много интересных фактов. Спасибо, Анастасия!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Есенин»
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