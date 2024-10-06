У Северного Чертаново нет широкой известности, и я хочу открыть его для вас. Мы нырнём в недалёкое прошлое и погрузимся в историю создания экспериментального жилого района.
Вы посмотрите на кварталы и здания, построенные на стыке советского брутализма и модернизма, и узнаете, всем ли замыслам архитекторов и инженеров суждено было воплотиться.
Вы посмотрите на кварталы и здания, построенные на стыке советского брутализма и модернизма, и узнаете, всем ли замыслам архитекторов и инженеров суждено было воплотиться.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Район-первопроходец
Микрорайон должен был стать образцом и первопроходцем: некоторые градостроительные идеи действительно опережали время! Мы с вами прогуляемся по жилым кварталам, изучим здания экспериментальной школы, спорткомплекса, детского сада и жилых корпусов и представим, как мы могли бы жить при победившем коммунизме.
Выясним, какие инженерные, жилищные и социальные эксперименты ставили градостроители в 70-е годы прошлого века. Посмотрим и проверим, все ли замыслы архитекторов были реализованы. А также увидим, как сейчас живёт уникальный в своём роде микрорайон.
Вы узнаете:
- зачем простому советскому гражданину двухуровневая квартира;
- чем привлекает Северное Чертаново кинематографистов вот уже более 40 лет;
- где снимали фильм «Притяжение»;
- какие именно смелые идеи архитекторов и инженеров из ЭЖР шагнули в реальность, а какие так и остались мечтой;
- в каких ещё странах ставили подобные эксперименты;
- почему Пелевин решил жить именно здесь;
- и многое другое!
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
в субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чертановская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Дарья. В сфере туризма и гостеприимства я уже более 20 лет! С детства обожаю историю и музеи, всегда любила гулять и путешествовать. А сейчас провожу экскурсии по своему родному городу — по Москве!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Anna
6 окт 2024
У нас с Дарьей вышла прогулка в индивидуальном формате)
Дарья рассказала много интересных фактов о микрорайоне, показала фотографии и схемы.
Было интересно погрузиться в мир коммунистического прошлого и сравнить его с настоящим.
Захотелось пересмотреть фильмы и сериалы, снятые в данной местности.
Рекомендую прогулку!
Дарья рассказала много интересных фактов о микрорайоне, показала фотографии и схемы.
Было интересно погрузиться в мир коммунистического прошлого и сравнить его с настоящим.
Захотелось пересмотреть фильмы и сериалы, снятые в данной местности.
Рекомендую прогулку!
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