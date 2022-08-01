Экскурсия посвящена самому главному московскому контрасту, который сложился исторически. Мы пройдем по самой старой московской улице с сохранившимися храмами и палатами и расположенным здесь же ультрасовременным, высокотехнологичным парком и попробуем осознать, как же так произошло, и как эти противоположные друг другу явления уживаются друг с другом.

за 1-6 человек или 1300 ₽ за человека, если вас больше

от 9 000 ₽ за 1-6 человек или 1300 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Варварке

Улица Варварка, тихая и спокойная, с храмами и палатами еще 16-го века, прячется сразу же за шумной, наполненной туристами, Красной площадью. Она же — самая верхняя и парадная улица Зарядья. Так раньше назывался самый уютный, немного неряшливый и поистине самый московский жилой район. Вы пересечете «призрак» Китайгородской стены, найдете единственное, что осталось от нее сейчас, и торжественно пройдете по Варварке, где в каждом храме — история, в каждых палатах спрятана таинственная древняя жизнь Москвы.

Древняя и современная история Зарядья

По пути я расскажу вам о том, как развивался район, который успел побывать и жилым пространством для небогатых москвичей, и полем для экспериментов советских архитекторов, желающих построить очередного «монстра», и самой большой гостиницей в мире, и брошенным пустырем, и самой глобальной в истории Москвы стройкой. Теперь это место — самый известный и долгожданный парк, с новыми видовыми точками, растениями и деревьями с разных климатических зон нашей страны, невероятно сложными техническими выдумками и аттракционами, а также филармонией, выстроенной по последнему слову техники.

Вы результате прогулки с историческими комментариями и экскурсией по современному парку вы откроете для себя интересные факты о прошлом и настоящем Москвы и поразитесь контрастами, которыми изобилует столица.