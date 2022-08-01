Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Видовая, историческая и философская прогулка
Экскурсия посвящена самому главному московскому контрасту, который сложился исторически.
Мы пройдем по самой старой московской улице с сохранившимися храмами и палатами и расположенным здесь же ультрасовременным, высокотехнологичным парком и попробуем осознать, как же так произошло, и как эти противоположные друг другу явления уживаются друг с другом.
Прогулка по Варварке Улица Варварка, тихая и спокойная, с храмами и палатами еще 16-го века, прячется сразу же за шумной, наполненной туристами, Красной площадью. Она же — самая верхняя и парадная улица Зарядья. Так раньше назывался самый уютный, немного неряшливый и поистине самый московский жилой район. Вы пересечете «призрак» Китайгородской стены, найдете единственное, что осталось от нее сейчас, и торжественно пройдете по Варварке, где в каждом храме — история, в каждых палатах спрятана таинственная древняя жизнь Москвы.
Древняя и современная история Зарядья По пути я расскажу вам о том, как развивался район, который успел побывать и жилым пространством для небогатых москвичей, и полем для экспериментов советских архитекторов, желающих построить очередного «монстра», и самой большой гостиницей в мире, и брошенным пустырем, и самой глобальной в истории Москвы стройкой. Теперь это место — самый известный и долгожданный парк, с новыми видовыми точками, растениями и деревьями с разных климатических зон нашей страны, невероятно сложными техническими выдумками и аттракционами, а также филармонией, выстроенной по последнему слову техники.
Вы результате прогулки с историческими комментариями и экскурсией по современному парку вы откроете для себя интересные факты о прошлом и настоящем Москвы и поразитесь контрастами, которыми изобилует столица.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 5986 туристов
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй.
Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в читать дальше
Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории.
Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца.
В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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Елена
1 авг 2022
Зарядье не интересно вообще, Варварка - не очень, мало материала, думаю дело в теме, а не в экскурсоводе
Юлия
Ответ организатора:
Дорогая Елена! Конечно, Зарядье не может быть интересно абсолютно всем, у всех разное отношение к парку. Варварка насыщена храмами и читать дальше
палатами 16-17-го века, эта тема, соглашусь, не пестрит разнообразностью и контрастами, как в маршруте по дворам или переулкам. Просто вы, наверное, ожидали нечто подобное - возможно поэтому маршрут не понравился. Ну и жара в +30 не лучшая погода для такой экскурсии:) Лично я очень люблю историю Зарядья, его я изучаю уже больше 10 лет и из-за него вообще стала экскурсоводом:) Вам хорошего дня и до новых встреч!
Михаил
3 окт 2020
Информативная,интересная,увлекательная и дружелюбная экскурсия как для гостей,так и для жителей столицы. Удачное построение экскурсии,совмещающей московскую старину и современный интереснейший парк оставляет самое лучшее впечатление. Отменно! Рекомендую.
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Татьяна
11 ноя 2019
Нам все понравилось. Несмотря на плохую погоду, Юля смогла все организовать таким образом, чтобы мы этого не почувствовали. В следующий раз обязательно выберем еще экскурсию с Юлией. Уже знаем какую.
Л
Лариса
7 ноя 2019
Экскурсия очень понравилась, несмотря на промозглую погоду. Юлия увлекательный рассказчик, интересный собеседник. Информации много, с фотоматериалами. Юлина любовь к своему городу передалась и нам. Огромное спасибо! Так держать!
А
Анна
3 ноя 2019
Экскурсия отличная, Юля очень интересно рассказывает! Деткам 11-12 лет тоже было интересно! Ну оооочень мало 2 часа… с Юлей по Мск можно ходить минимум часов 6!!! Бронируйте ее на большее время!!!!
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Людмила
16 авг 2019
Большое спасибо Юле за экскурсию! Было здорово, интересно и увлекательно! Нам очень понравилось!
Елена
2 июня 2019
С Юлей мы гуляем уже второй раз и могу с уверенностью рекомендовать ее всем желающим узнать и влюбиться в Москву!
С
Сергей
4 мая 2019
Хотя мы сами живем в Москве и часто бываем в ее центре, узнали массу нового. Пока тебя не ткнут носом, ты самостоятельно в московской суете многого не заметишь и пройдешь мимо, а на экскурсии смотришь и удивляешься:"Как с раньше этого не видел? Почему я раньше об этом не задумывался?". Поэтому для москвичей подобные экскурсии особенно полезны. Рекомендую всем.
Л
Людмила
22 фев 2019
Экскурсию заказывали для родителей, которым 65-70 лет. Они уже не раз бывали в Москве, но не были в парке «Зарядье». Экскурсия им очень понравилась, а особенно экскурсовод Юлия. Большое ей спасибо!
А
Анжела
26 сен 2018
13 сент. были на экскурсии Варварка и Зарядье. Экскурсовод Юлия Зу. Интеллигентная, милая девушка. Нас было 6 чел. коллеги по работе, москвичи разного возраста. Все остались довольны. Юлия рассказывала очень читать дальше
интересно, много мелочей и подробностей. Экскурсию не описываю, все есть на сайте Трипстер. Самое главное осталось послевкусие, мы все воемя вспоминаем какие-то эпизоды. Еще не раз мы вернемся и на Варварку и в парк, кот. надо изучать постепенно. Получили интеллектуальное и эстетическое наслаждение. Я бы рекомендовала эту экскурсию с 10 лет. Так же мне понравился сайт Трипстер, очень удобный и понятный. В октябре собираемся в Париж на 5 дней, Трипстер и там работает и опять этот сайт мне понравился больше других, думаю, что воспользуюсь им. Спасибо Юлии и Трипстеру, что думаете о нас. С уважением, Анжела Брод.
Е
Елена
2 июля 2018
Нам повезло и с погодой и с гидом. Экскурсия интересная. Юля рассказывает просто, доступно, грамотно. Ее не раздражали наши постоянные вопросы по теме и нет.
Anastasia
10 мая 2018
Мне нравятся все экскурсии с Юлей) Она прекрасный рассказчик, обладает обширной информацией по темам экскурсий, дает ответы на дополнительные вопросы и просто обаятельный человек. Юля, хотим еще больше экскурсий)) PS прошлись по новому парку Зарядье и узнали также полезную информацию для самостоятельного посещения.
Анна
10 ноя 2017
Спасибо большое Юле за прекрасную экскурсию! Это была наша вторая экскурсия у Юлии и вновь мы получили массу удовольствия! На старинной маленькой московской улочке Юля открыла нам множество интереснейших фактов читать дальше
из совершенно разных исторических эпох. И это было сделано как всегда с очаровательной лёгкостью и юмором. С другой стороны, она помогла нам окунуться в мир Зарядья тех времён, когда оно было заселено, и противопоставить то время современному облику. Который, надо сказать, вызвал неоднозначные впечатления. Единственное, я бы рекомендовала брать эту экскурсию в будние дни, поскольку огромный поток желающих увидеть Зарядье несколько мешает полностью насладиться экскурсией.
А
Александра
9 ноя 2017
Прелестная экскурсия! Замечательный гид Юлия - не просто знающий специалист. Такое количество информации, которое доступно и очень интересно донесла до нас Юля, мы получали далеко не всегда. Прекрасная экскурсия, очень читать дальше
душевная, рекомендуем посетить ее всем жителям и гостям города - от деток до коллег Юлии по цеху. Отдельно хотелось бы отметить маршрут - на очень небольшой "территории" маршрута (совершенно неутомительно) - огромное количество памятных мест. Если бы не ограничения во времени (мы гуляли более трех часов), экскурсию можно было бы с удовольствием продолжить. Обязательно посетим все Юлины экскурсии. Огромное спасибо!!