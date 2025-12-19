Мои заказы

Шоколадная магия: едем на фабрику «Фруже» из Москвы

Дегустация сладостей с конвейера и путешествие в мир настоящего шоколада + экскурсия по Обнинску
Сладкое путешествие на действующую фабрику «Фруже»: вы посетите кондитерские цеха, увидите процесс производства и попробуете фрукты, орехи и конфеты прямо с конвейера. В программе — дегустации, подарок каждому участнику и знакомство с наукоградом Обнинском.
Описание экскурсии

  • Путевой рассказ гида по дороге
  • Экскурсия по действующим цехам фабрики «Фруже»
  • Дегустация конфет, драже, цукатов и сухофруктов в шоколаде
  • Знакомство с технологиями производства шоколада и желейных конфет
  • Подарок каждому участнику — набор сладостей «Фруже» (~200 г)
  • Посещение фирменного магазина при фабрике
  • Обзорная экскурсия по Обнинску
  • Посещение краеведческого музея

Организационные детали

Дорога в одну сторону — 2 часа.

В стоимость включено

  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками

Дополнительно оплачивается обед — 550 ₽ за чел.

С вами будет один из гидов нашего агентства.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5250 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Тропарево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

