Сладкое путешествие на действующую фабрику «Фруже»: вы посетите кондитерские цеха, увидите процесс производства и попробуете фрукты, орехи и конфеты прямо с конвейера. В программе — дегустации, подарок каждому участнику и знакомство с наукоградом Обнинском.
Описание экскурсии
- Путевой рассказ гида по дороге
- Экскурсия по действующим цехам фабрики «Фруже»
- Дегустация конфет, драже, цукатов и сухофруктов в шоколаде
- Знакомство с технологиями производства шоколада и желейных конфет
- Подарок каждому участнику — набор сладостей «Фруже» (~200 г)
- Посещение фирменного магазина при фабрике
- Обзорная экскурсия по Обнинску
- Посещение краеведческого музея
Организационные детали
Дорога в одну сторону — 2 часа.
В стоимость включено
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Дополнительно оплачивается обед — 550 ₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашего агентства.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5250 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Тропарево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в пятницу в 16:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 16:00
21 дек в 17:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборМастер-класс по дубайскому шоколаду в Москве
Погрузитесь в мир шоколада на уникальном мастер-классе в Москве. Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои сладкие шедевры
Начало: На Берсеневской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
24 дек в 19:00
28 дек в 14:00
2500 ₽ за человека