Экскурсии на фабрику шоколада в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Шоколадная фабрика» в Москве, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
68 отзывов
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300 за всё до 4 чел.
«Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500 за всё до 5 чел.
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города
Начало: У храма Христа Спасителя
11 июня в 17:00
15 июня в 09:00
4 550 за всё до 5 чел.
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Узнать секрет успеха семьи кондитеров и разобраться, зачем в пачках печенья прятали мозаику
Начало: На улице Варварка
9 июня в 11:30
16 июня в 11:30
5 350 за всё до 15 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    24 мая 2024
    Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
    Спасибо, Юлия! Очень интересно и познавательно, на все дополнительные вопросы так же были получены ответы.
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
    В целом интересно было. Единственное, в описании заявлено, что мы сделаем шоколад от начала и до конца. В реальности мы
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    посмотрели на все этапы изготовления шоколада, что было очень интересно, выяснилось, что 1 этап занимает несколько дней и в связи с этим наша плитка получилась просто залитой в форму и охлажденная. Но в защиту экскурсии скажу еще, что эта экскурсия интереснее, чем на фабрику мороженого «чистая линия», и намного информативнее.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
    Наталья замечательно провела экскурсию,открыла для нас неизвестеые уголки этого района и сделала фото в красивых локациях. Обязательно рекомендую посмотреть этот
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    исторический район Красного октября, т. к. скоро на этом месте будет жилой комплекс и прикоснуться к истории шоколадной фабрики уже не представится возможным.

  • T
    Tatyana
    1 мая 2024
    Династия Абрикосовых - история конфетной империи
    Замечательная и интересная экскурсия! Очень много узнали для себя нового, хотя думали, что нас уже удивить сложно будет в Москве!
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    Много интересных фактов узнали о семье Абрикосовых, рассказ экскурсовода был понятный, структурированный и увлекательный! Полтора часа вместе с гидом прошли не заметно! Она показала нам скрытые места Москвы, палаты и доходные дома Абрикосовых! Отлично продуманный маршрут, который совершенно не утомляет! Я и мои гости получили массу положительных эмоций! Спасибо гиду Татьяне за великолепную экскурсию ❤️

  • В
    Виктория
    15 апреля 2024
    «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
    Экскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь во всех действах, можно даже
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    самому сделать себе шоколадку, украсить на свой вкус. А на память даже какао-бобы можно взять) От них пахнет шоколадом. Детей было не оторвать от всех машин, да и взрослым было интересно. Плюс, что это небольшое производство, компактно все

    Экскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь воЭкскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь во
  • К
    Ксения
    8 апреля 2024
    «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
    От экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в здание. Очень вежливый и грамотный экскурсовод. Дали детям всё понюхать, потрогать, перебрать, сделать… Впечатлились не только дети, но и взрослые. Однозначно посоветую.
    От экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в зданиеОт экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в зданиеОт экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в здание
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
    Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
  • В
    Вероника
    3 марта 2024
    Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
    Прекрасно провели время с мамой. Денис отличный гид. Благодаря продуманному материалу экскурсии, мы полностью погрузились в историю этих мест. И как бонус от Дениса, у нас осталось много милых памятных фотографий с мамой.
    Прекрасно провели время с мамой. Денис отличный гид. Благодаря продуманному материалу экскурсии, мы полностью погрузились в
  • С
    Светлана
    1 марта 2024
    Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
    Памятно, полезно, весело, красиво, познавательно! Вот так можно оценить фотоэкскурсию с Константином! На 23 февраля мы в семье решили подарить
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    нашим любимым мужчинам День впечатлений. Первым пунктом была фотоэкскурсия. От Храма Христа Спасителя до фабрики "Красный Октябпь". Константин провел нас по маршруту, рассказал много интересных фактов, зарядил нас хорошим настроением и все это запечатлел И теперь в нашем семейном архиве не только замечательная прогулка, но и чудесные фотографии. Спасибо Константину! Здоровья и успехов! Мы обязательно встретимся еше и рекомендуем дарить близким такие подарки!

  • А
    Анастасия
    22 февраля 2024
    «Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
    Экскурсия прошла супер. Ольга просто класс! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шоколадная фабрика»

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  8. Патриаршие пруды
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