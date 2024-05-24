1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города
Начало: У храма Христа Спасителя
11 июня в 17:00
15 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Узнать секрет успеха семьи кондитеров и разобраться, зачем в пачках печенья прятали мозаику
Начало: На улице Варварка
9 июня в 11:30
16 июня в 11:30
5 350₽ за всё до 15 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника24 мая 2024Спасибо, Юлия! Очень интересно и познавательно, на все дополнительные вопросы так же были получены ответы.
- ИИрина2 мая 2024В целом интересно было. Единственное, в описании заявлено, что мы сделаем шоколад от начала и до конца. В реальности мы
- ООльга1 мая 2024Наталья замечательно провела экскурсию,открыла для нас неизвестеые уголки этого района и сделала фото в красивых локациях. Обязательно рекомендую посмотреть этот
- TTatyana1 мая 2024Замечательная и интересная экскурсия! Очень много узнали для себя нового, хотя думали, что нас уже удивить сложно будет в Москве!
- ВВиктория15 апреля 2024Экскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь во всех действах, можно даже
- ККсения8 апреля 2024От экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в здание. Очень вежливый и грамотный экскурсовод. Дали детям всё понюхать, потрогать, перебрать, сделать… Впечатлились не только дети, но и взрослые. Однозначно посоветую.
- ТТатьяна7 апреля 2024Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
- ВВероника3 марта 2024Прекрасно провели время с мамой. Денис отличный гид. Благодаря продуманному материалу экскурсии, мы полностью погрузились в историю этих мест. И как бонус от Дениса, у нас осталось много милых памятных фотографий с мамой.
- ССветлана1 марта 2024Памятно, полезно, весело, красиво, познавательно! Вот так можно оценить фотоэкскурсию с Константином! На 23 февраля мы в семье решили подарить
- ААнастасия22 февраля 2024Экскурсия прошла супер. Ольга просто класс! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шоколадная фабрика»
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