Кулинарный мастер-класс на фабрике "Красный Октябрь" в Москве предлагает уникальную возможность узнать секреты дубайского шоколада. Участники создадут шоколадные плитки и розы, которые можно забрать домой. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров. Участники получат скидку в магазине "Алёнка". Это идеальное занятие для всей семьи, включая детей от 8 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе по дубайскому шоколаду в Москве - это осень и зима. В эти месяцы особенно приятно проводить время в уютной атмосфере, создавая сладкие шедевры. К тому же, шоколадные изделия станут отличным подарком на праздники, такие как Новый год и Рождество.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Фабрика «Красный Октябрь»
Описание мастер-класса
Фабрика «Красный Октябрь»
Вы посетите одну из самых известных кондитерских фабрик России, которая основана в 1851 году. И услышите много увлекательных рассказов о шоколаде.
Что такое дубайский шоколад
Это сочетание восточных и европейских традиций. В его производстве используются премиальные сорта какао, орехи и специи. Мы научим вас рецепту, который сложно найти в магазинах, но легко повторить дома.
Почувствовать себя шоколатье
Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров. Под моим руководством вы создадите шоколадные плитки и розы, которые заберёте с собой.
Организационные детали
- Приготовленный шоколад вы заберёте с собой. Его общий вес — около 250 граммов
- Дети строго от 8 лет, дети до 16 лет только с родителями
- Всем посетителям скидка 20% в магазине «Алёнка»
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1092 туристов
Андрей — экскурсовод на фабрике «Красный Октябрь». Автор экскурсий и мастер-классов, которые погружают гостей в историю фабрики и кондитерское искусство. В моих программах — рассказы о создании легендарных сладостей, таких
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Фотографии от путешественников
М
Марина
7 сен 2025
Очень душевно и увлекательно , шоколад вкусный , мы остались довольны
Дата посещения: 7 сентября 2025
Л
Лариса
5 ноя 2025
Не сразу нашла место встречи,но в остальном гид был профи,очень интересно,своими руками приготовить шоколад и попробовать,начинка вкусная,если спластены,то Вам надо посетить мастер класс
В
Викулина
3 ноя 2025
Очень понравился мастер-класс. Организатор отличный, все рассказал доступно, понятно, содержательно. Шоколад супер 👍. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо
О
Ольга
1 ноя 2025
Получился очень вкусный шоколад своими руками. Подарок своими руками к Дню рождения. И познавательно и очень вкусно. Подойдет для любого возраста.
Т
Татьяна
26 окт 2025
Отличная задумка, единственное, цена немного кусается, в остальном всё отлично!
Е
Елена
23 окт 2025
Понравилось всё: атмосфера острова и музея, экскурсия, процесс приготовления шоколада, и сам шоколад получился отменным.
Интересно. Познавательно. Вкусно.
Очень поднимает настроение.
Спасибо)
Интересно. Познавательно. Вкусно.
Очень поднимает настроение.
Спасибо)
Т
Тронкина
9 окт 2025
Посетили мастер-класс с ребенком: остались очень довольными!!! Увлекательно, интересно, динамично!!! Андрей очень интересно погрузил нас в историю именитых шоколатье, в наши детские сладкие воспоминания, мы дружно сделали дубайский шоколад, предварительно узнав рецептуру и кто же является его создателем. Все прошло в очень дружно атмосфере, каждому уделяется внимание в процессе приготовления шоколада. Вышли радостные и с уверенностью посоветуем нашим друзьям!! Благодарим!!!
Мария
3 окт 2025
Андрей -молодец!
М
Мария
18 сен 2025
Ходили на мастер-класс с мужем, обоим очень понравилось! Шоколад вкусный получился. А после мастер-класса была интересная экскурсия и рассказ об истории фабрики Красный октябрь. Рекомендую 👍
А
Александра
18 сен 2025
Я осталась оч довольна и мастер-классом, и экскурсией, и результатом😍
Во-первых, классно придумана программа! Очень гармонично сплелись мастер-класс с экскурсией. Пока наши шоколадочки охлаждались мы окунулись в историю Товарищества «Эйнем»🍫
Во-вторых, мастер-класс.
Во-первых, классно придумана программа! Очень гармонично сплелись мастер-класс с экскурсией. Пока наши шоколадочки охлаждались мы окунулись в историю Товарищества «Эйнем»🍫
Во-вторых, мастер-класс.
Т
Татьяна
14 авг 2025
Очень понравился мастер-класс по приготовлению дубайского шоколада!
Была вместе с ребенком 8 лет. Понравилось и мне и ребенку. Интересно, доступно, приятно! Рекомендую!
Была вместе с ребенком 8 лет. Понравилось и мне и ребенку. Интересно, доступно, приятно! Рекомендую!
Mitya
12 авг 2025
Все отлично! Детям очень понравилось!
Анастасия
11 авг 2025
Ходили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. Все были увлечены. Очень рекомендую к посещению!
Ирина
6 авг 2025
Спасибо гиду Андрею за познавательную экскурсию и мастер класс!
Все понравилось, время было проведено с большой пользой!
Все понравилось, время было проведено с большой пользой!
М
Марина
10 июл 2025
Все отлично! Жалко, что не увидели производственных цехов) но, увы, их там нет
