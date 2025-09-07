Мои заказы

Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве

Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Кулинарный мастер-класс на фабрике "Красный Октябрь" в Москве предлагает уникальную возможность узнать секреты дубайского шоколада. Участники создадут шоколадные плитки и розы, которые можно забрать домой. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров. Участники получат скидку в магазине "Алёнка". Это идеальное занятие для всей семьи, включая детей от 8 лет
4.9
38 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🍫 Узнайте секреты дубайского шоколада
  • 🏭 Посетите историческую фабрику «Красный Октябрь»
  • 👨‍🍳 Создайте свои шоколадные шедевры
  • 🎁 Заберите приготовленный шоколад домой
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🛍️ Скидка в магазине «Алёнка»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе по дубайскому шоколаду в Москве - это осень и зима. В эти месяцы особенно приятно проводить время в уютной атмосфере, создавая сладкие шедевры. К тому же, шоколадные изделия станут отличным подарком на праздники, такие как Новый год и Рождество.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве© Андрей
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве© Андрей
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве© Андрей

Что можно увидеть

  • Фабрика «Красный Октябрь»

Описание мастер-класса

Фабрика «Красный Октябрь»

Вы посетите одну из самых известных кондитерских фабрик России, которая основана в 1851 году. И услышите много увлекательных рассказов о шоколаде.

Что такое дубайский шоколад

Это сочетание восточных и европейских традиций. В его производстве используются премиальные сорта какао, орехи и специи. Мы научим вас рецепту, который сложно найти в магазинах, но легко повторить дома.

Почувствовать себя шоколатье

Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров. Под моим руководством вы создадите шоколадные плитки и розы, которые заберёте с собой.

Организационные детали

  • Приготовленный шоколад вы заберёте с собой. Его общий вес — около 250 граммов
  • Дети строго от 8 лет, дети до 16 лет только с родителями
  • Всем посетителям скидка 20% в магазине «Алёнка»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1092 туристов
Андрей — экскурсовод на фабрике «Красный Октябрь». Автор экскурсий и мастер-классов, которые погружают гостей в историю фабрики и кондитерское искусство. В моих программах — рассказы о создании легендарных сладостей, таких
как «Мишка косолапый» и шоколад «Алёнка», а также эксклюзивный доступ к историческим зданиям и цехам фабрики. Я активно сотрудничаю с журналистами и являюсь спикером на телевидении, делая историю фабрики доступной широкой аудитории. Для VIP-гостей провожу эксклюзивные экскурсии, открывая аспекты фабрики, которые недоступны другим. Каждый гость получает уникальный опыт, который невозможно найти в стандартных турах, а также возможность создать собственный кондитерский шедевр на мастер-классе.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
1
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Лариса)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Лариса)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Лариса)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Татьяна)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Елена)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Елена)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Елена)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Александра)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Александра)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Александра)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Александра)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Александра)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Анастасия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Анастасия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Анастасия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Анастасия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Анастасия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Анастасия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Ирина)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Ирина)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Светлана)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Светлана)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Светлана)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Оксана)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Светлана)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Василина)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Юлия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Юлия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Юлия)Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве (Юлия)
М
Марина
7 сен 2025
Очень душевно и увлекательно , шоколад вкусный , мы остались довольны
Дата посещения: 7 сентября 2025
Л
Лариса
5 ноя 2025
Не сразу нашла место встречи,но в остальном гид был профи,очень интересно,своими руками приготовить шоколад и попробовать,начинка вкусная,если спластены,то Вам надо посетить мастер класс
Не сразу нашла место встречи,но в остальном гид был профи,очень интересно,своими руками приготовить шоколад и попробовать,начинкаНе сразу нашла место встречи,но в остальном гид был профи,очень интересно,своими руками приготовить шоколад и попробовать,начинкаНе сразу нашла место встречи,но в остальном гид был профи,очень интересно,своими руками приготовить шоколад и попробовать,начинка
В
Викулина
3 ноя 2025
Очень понравился мастер-класс. Организатор отличный, все рассказал доступно, понятно, содержательно. Шоколад супер 👍. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо
О
Ольга
1 ноя 2025
Получился очень вкусный шоколад своими руками. Подарок своими руками к Дню рождения. И познавательно и очень вкусно. Подойдет для любого возраста.
Т
Татьяна
26 окт 2025
Отличная задумка, единственное, цена немного кусается, в остальном всё отлично!
Отличная задумка, единственное, цена немного кусается, в остальном всё отлично!
Е
Елена
23 окт 2025
Понравилось всё: атмосфера острова и музея, экскурсия, процесс приготовления шоколада, и сам шоколад получился отменным.
Интересно. Познавательно. Вкусно.
Очень поднимает настроение.
Спасибо)
Понравилось всё: атмосфера острова и музея, экскурсия, процесс приготовления шоколада, и сам шоколад получился отменным.Понравилось всё: атмосфера острова и музея, экскурсия, процесс приготовления шоколада, и сам шоколад получился отменным.Понравилось всё: атмосфера острова и музея, экскурсия, процесс приготовления шоколада, и сам шоколад получился отменным.
Т
Тронкина
9 окт 2025
Посетили мастер-класс с ребенком: остались очень довольными!!! Увлекательно, интересно, динамично!!! Андрей очень интересно погрузил нас в историю именитых шоколатье, в наши детские сладкие воспоминания, мы дружно сделали дубайский шоколад, предварительно узнав рецептуру и кто же является его создателем. Все прошло в очень дружно атмосфере, каждому уделяется внимание в процессе приготовления шоколада. Вышли радостные и с уверенностью посоветуем нашим друзьям!! Благодарим!!!
Мария
Мария
3 окт 2025
Андрей -молодец!
М
Мария
18 сен 2025
Ходили на мастер-класс с мужем, обоим очень понравилось! Шоколад вкусный получился. А после мастер-класса была интересная экскурсия и рассказ об истории фабрики Красный октябрь. Рекомендую 👍
А
Александра
18 сен 2025
Я осталась оч довольна и мастер-классом, и экскурсией, и результатом😍
Во-первых, классно придумана программа! Очень гармонично сплелись мастер-класс с экскурсией. Пока наши шоколадочки охлаждались мы окунулись в историю Товарищества «Эйнем»🍫
Во-вторых, мастер-класс.
Действительно куда интереснее создать шоколад самому, чем просто его купить) мы были под чутким руководством Марии. Внимание было уделено всем👍🏼 шоколад лился рекой, в какой-то момент могла случиться сахарная кома 😅
Ну и вишенка на нашем дубайском шоколаде - экскурсия. Было очень интересно, причем в группе были и дети и взрослые и точно могу сказать, что интересно было всем. Экспонаты и рассказ Марии - огромный лайк))
Рекомендую к посещению, но будьте готовы - будет очень сладко 😏

Я осталась оч довольна и мастер-классом, и экскурсией, и результатом😍Я осталась оч довольна и мастер-классом, и экскурсией, и результатом😍Я осталась оч довольна и мастер-классом, и экскурсией, и результатом😍Я осталась оч довольна и мастер-классом, и экскурсией, и результатом😍Я осталась оч довольна и мастер-классом, и экскурсией, и результатом😍
Т
Татьяна
14 авг 2025
Очень понравился мастер-класс по приготовлению дубайского шоколада!
Была вместе с ребенком 8 лет. Понравилось и мне и ребенку. Интересно, доступно, приятно! Рекомендую!
Mitya
Mitya
12 авг 2025
Все отлично! Детям очень понравилось!
Анастасия
Анастасия
11 авг 2025
Ходили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. Все были увлечены. Очень рекомендую к посещению!
Ходили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. ВсеХодили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. ВсеХодили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. ВсеХодили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. ВсеХодили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. ВсеХодили смешанной компанией: и дети, и взрослые. Всем было очень интересном в течение всего мастер-класса. Все
Ирина
Ирина
6 авг 2025
Спасибо гиду Андрею за познавательную экскурсию и мастер класс!
Все понравилось, время было проведено с большой пользой!
Спасибо гиду Андрею за познавательную экскурсию и мастер класс!Спасибо гиду Андрею за познавательную экскурсию и мастер класс!
М
Марина
10 июл 2025
Все отлично! Жалко, что не увидели производственных цехов) но, увы, их там нет

Входит в следующие категории Москвы

