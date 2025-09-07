Кулинарный мастер-класс на фабрике "Красный Октябрь" в Москве предлагает уникальную возможность узнать секреты дубайского шоколада. Участники создадут шоколадные плитки и розы, которые можно забрать домой. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров. Участники получат скидку в магазине "Алёнка". Это идеальное занятие для всей семьи, включая детей от 8 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в мастер-классе по дубайскому шоколаду в Москве - это осень и зима. В эти месяцы особенно приятно проводить время в уютной атмосфере, создавая сладкие шедевры. К тому же, шоколадные изделия станут отличным подарком на праздники, такие как Новый год и Рождество.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.